a intensifié les jeux de guerre avec des exercices militaires à la frontière avec l’Azerbaïdjan | Monde | Nouvelles

En plus de l’équipement militaire sur le terrain, l’armée est soutenue par des hélicoptères de combat dans un exercice portant le nom de code : Fatehan-e Khaybar (Conquérants de Khaybar). Alors que certains responsables iraniens prétendent que les jeux de guerre sont une routine purement opérationnelle, d’autres ont fait allusion à l’idée d’une détérioration des liens entre Téhéran et son voisin du nord, l’Azerbaïdjan.

Mercredi, le général de brigade Mohammad Pakpour, commandant des forces terrestres du Corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré aux journalistes en Iran qu’il ne tolérerait pas que ses voisins deviennent « un refuge et une base pour la présence et les activités anti-sécurité du faux régime sioniste. “.

En plus des priorités sécuritaires de la République islamique, le général de brigade Kiomars Haydari a déclaré que des acteurs non étatiques violents de la région se trouvaient également dans la région.

« La présence manifeste et secrète des mandataires du régime sioniste et la possibilité d’un nombre important de terroristes de Daech (EI) dans les pays de la région ajoutent à l’importance de cet exercice », a déclaré le général Haydari.

Il a poursuivi en déclarant : « Comme nous ne savons pas s’ils ont quitté la zone, l’exercice leur transmet un message. Eux et les sionistes doivent savoir qu’ils n’ont pas leur place dans la région et que les forces armées de la République islamique d’Iran leur sont assez sensibles et les traiteront partout où ils les verront.

La rhétorique du « régime sioniste » vient du fait que des drones israéliens ont été fournis à l’Azerbaïdjan et ont été utilisés dans le récent conflit dans la région du Haut-Karabakh contre des cibles arméniennes.

Israël a récemment renforcé ses liens avec l’Azerbaïdjan, donnant à Tel-Aviv un allié géopolitique stratégiquement important contre la République islamique.

Tel-Aviv a également récemment normalisé ses relations avec divers pays arabes, dont Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Maroc, avec cette semaine le premier vol commercial entre Tel-Aviv et Manama.

Méfiant du vide laissé à la suite de l’effondrement du gouvernement afghan et des poches apparentes de terroristes de l’Etat islamique Takfiri laissées au Nagoro-Karabakh, les préparatifs de défense de l’Iran se sont intensifiés.

L’Iran étant soumis à de lourdes sanctions imposées par les États-Unis à la suite du retrait du JCPOA par l’ancien président américain Donald Trump, le régime a dû s’appuyer sur des stratégies et du matériel de défense locaux.

Le brigadier Haydari a souligné que quatre nouvelles réalisations militaires indigènes avaient eu lieu au cours des exercices, y compris un vol de drone de longue endurance pouvant atteindre ses cibles avec une précision extrême, des systèmes de guerre électronique pouvant être utilisés dans des mesures défensives ou offensives, ainsi que l’introduction de la nouvelle balistique antichar.

“Nous évaluerons également le calibre des obus d’artillerie intelligents indigènes pendant l’exercice”, a ajouté le général.

L’Iran a renforcé sa sécurité défensive dans tout le pays ces derniers temps à la suite d’une série d’incidents largement appréciés des opérations de renseignement israéliennes.

L’assassinat du scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh, ainsi que plusieurs explosions suspectes dans les sites nucléaires et les actifs navals iraniens ont mis à nu les traces des Israéliens, ce que l’ancien chef du Mossad, Yossi Cohen a récemment confirmé, était possible dans une interview post-retraite. .

L’Iran a récemment vu l’élection de son huitième président sous la forme d’un religieux conservateur, Ibrahim Raisi.

Les sanctions économiques imposées à l’Iran étant une priorité pour le nouveau président, des mesures diplomatiques sont prises pour relancer les pourparlers du JCPOA permettant aux États-Unis de les rejoindre.

Si un accord était conclu et que les sanctions étaient levées, le pays verrait un certain soulagement pour son économie.

Cependant, Tel-Aviv a fait pression pour faire dérailler les pourparlers, faisant des déclarations répétitives et non fondées selon lesquelles l’Iran est plus proche que jamais de fabriquer une arme nucléaire.

L’Iran a nié avec véhémence poursuivre un programme d’armes nucléaires et est membre signataire du Traité de non-prolifération, ou TNP, contrairement à Israël, qui aurait plus de 300 ogives nucléaires et n’est pas membre du TNP.