A Juggler’s Tale commence sa performance sur Switch plus tard ce mois-ci

Une histoire de jongleur, du développeur allemand kaleidoscube, a figuré dans certaines vitrines et promotions tout au long de l’été, en particulier du côté Xbox de la clôture de la console. Heureusement, c’est un jeu qui arrive sur à peu près toutes les plateformes, y compris Switch, avec une date de sortie le 29 septembre et un prix de 17,99 $ USD.

Inspirées des contes de fées, les ficelles qui soutiennent votre personnage seront utilisées pour divers puzzles et éléments de gameplay, il y a donc certainement un potentiel pour des idées intelligentes. Ci-dessous se trouve une partie de la description officielle.

Le conteur et marionnettiste Jack montre à son public la pièce de théâtre d’Abby, une artiste de cirque emprisonnée. Elle s’échappe du cirque et explore un monde de conte de fées, mais après un bref moment de liberté, elle se retrouve entraînée dans les dangers que ce monde a à offrir : elle traverse des rivières déchaînées, des camps de bandits et des pièges, toujours accompagnée des rimes lyriques de l’histoire de Jack .