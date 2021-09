À la caméra, les agents de sécurité de la tour de Noida brutalisent les résidents avec des bâtons ; FIR déposé

in

Des agents de sécurité de la société de logement Lotus Boulevard basée dans le secteur 39 de Noida ont été vus dans une vidéo agressant deux résidents à l’intérieur des locaux. L’ensemble de l’incident a été enregistré dans des caméras de vidéosurveillance tandis que certaines personnes ont filmé la vidéo à l’aide de leurs smartphones. Bientôt, les vidéos sont devenues virales sur les plateformes de médias sociaux, suscitant des critiques de plusieurs côtés.

La police de Noida a déposé un FIR en lien avec l’incident et a déclaré que des mesures strictes seraient prises contre les coupables. Le commissaire adjoint de police supplémentaire (Noida) Ranvijay Singh a déclaré que la police avait reçu une plainte au poste de police du secteur 39 et qu’une équipe s’était rendue sur place pour une enquête.

« Nous avons reçu des informations selon lesquelles des agents de sécurité d’une société Noida battaient un habitant. Notre SHO de la région s’est précipité sur le site. Ils ont interrogé les gens sur l’incident et ont ensuite obtenu des images de vidéosurveillance qui montrent clairement que les gardes ont battu le résident sans pitié. Nous avons enregistré leur déclaration et déposé un FIR. Nous prendrons des mesures strictes car nous pouvons voir que les gardiens ont utilisé des bâtons, des matraques pour battre le résident. Nous prendrons des mesures contre chaque personne impliquée directement ou indirectement dans l’incident », a déclaré le responsable.

सेक्टर-39 नोएडा क्षेत्र में एक सोसाइटी सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा मारपीट की गई थी जिसके सम्बन्ध में एडीसीपी नोएडा दी गयी बाइट। pic.twitter.com/WBlURsyGa9 – COMMISSAIRE DE POLICE GAUTAM BUDDH NAGAR (@noidapolice) 8 septembre 2021

La vidéo de moins d’une minute qui est devenue virale sur les réseaux sociaux montre environ une demi-douzaine de membres du personnel de sécurité en uniforme prenant soi-disant deux résidents en short et t-shirt au point d’entrée au rez-de-chaussée de l’immeuble. L’un des résidents a riposté avec un bâton en bois laissé par le personnel de sécurité, incitant leurs autres collègues à se précipiter et à frapper l’homme, qui était tenu par le cou par un autre membre du personnel de sécurité, a montré la vidéo. Un autre habitant venu à la rescousse de l’homme a également été touché avant le départ de tous les agents de sécurité. La raison exacte de la bagarre n’est pas encore claire.

