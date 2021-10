À la caméra, les dirigeants du Congrès du Karnataka discutent de la « corruption » de DK Shivakumar ; « intéressant », déclare le BJP

Les dirigeants du Congrès ont également partagé un rire après avoir discuté du fait que DK Shivakumar bégaie en parlant comme s’il était ivre.

Le parti du Congrès au Karnataka s’est retrouvé dans une position embarrassante après qu’une vidéo d’une discussion entre deux de leurs propres chefs de parti est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo qui a maintenant été partagée par les dirigeants du BJP, l’ancien député VS Ugrappa et le coordinateur des médias du comité du Congrès du Karnataka Pradesh, Saleem Ahmed, ont été vus en train de discuter de scandales impliquant le président du Congrès d’État et le député de Kanakapura DK Shivakumar. Le duo a été filmé en train de discuter des pots-de-vin de DK Shivakumar et de son assistant Mulgund.

On peut entendre Saleem Ahmed dire qu’auparavant, ils prenaient six à huit pour cent et qu’ils prennent maintenant 10 à 12 pour cent comme « ajustement DK ». Ahmed a en outre allégué que Mulgund avait gagné environ 50 à 100 crores de roupies et s’est demandé combien aurait gagné DK. Ils ont apparemment également discuté du fait que Shivakumar n’était d’aucune utilité pour le parti.

Les dirigeants du Congrès ont également partagé un rire après avoir discuté du fait que DK Shivakumar bégaie en parlant comme s’il était ivre. Ugrappa a déclaré que tandis que les travailleurs du parti se sont battus avec acharnement pour faire du DK le président de l’État, il a blessé les travailleurs et le parti.

Le BJP au pouvoir a partagé la vidéo tout en la qualifiant d' »intéressante ».

« L’ancien député du Congrès VS Ugrappa et le coordinateur des médias du KPCC Salim discutent de la façon dont le président du parti DK Shivakumar reçoit des pots-de-vin et un proche collaborateur a gagné entre 50 et 100 crores en collecte. Ils discutent également de la façon dont il bégaie en parlant et comme s’il était ivre. Intéressant », a déclaré Amit Malviya, responsable du département national de l’information et de la technologie du BJP.

Le Congrès est passé au mode de contrôle des dommages après que la vidéo soit devenue virale. Le parti a suspendu Saleem Ahmed alors qu’il a émis un avis de justification à l’Ugrappa.

Notamment, en 2017, une vidéo de l’ancien chef du Karnataka CM et du BJP BS Yeddyurappa et de l’ancien ministre de l’Union Ananth Kumar était devenue virale dans laquelle Kumar a été vu en train de dire à Yeddyurappa qu’ils avaient tous deux donné de l’argent au haut commandement du parti lorsqu’ils étaient au pouvoir. Kumar a fait ces remarques tout en discutant de l’allégation selon laquelle Siddaramaiah avait payé Rs 1000 crore au haut commandement du Congrès.

