A la découverte de Primoz Roglic

30/08/2021 à 19:14 CEST

Lora est sa femme et en 2019 Primoz Roglic Il a démissionné du Tour car aux dates du tour de France son fils devait naître Lev et il ne voulait pas rater la livraison. Mais Lora voulait être au plus près de son partenaire lors de la Vuelta, qui Primoz il a contesté et gagné. Accompagnée de sa mère, elle a parcouru toute la géographie espagnole avec un camping-car, facilement identifiable par la plaque d’immatriculation slovène. Elle a placé le véhicule près de la ligne d’arrivée et aussi près que possible de l’hôtel de son mari.

Alors que Tadej pogacar attaqué Roglic dans la Sierra de Gredos, avec Movistar sauvant la peau du plus vieux des Slovènes car en le tirant Alejandro Valverde gardait la deuxième place au général et il ne restait plus qu’un jour pour rejoindre Madrid, Lora a dû allaiter Lev. Et il l’a fait dans la salle de presse, une tente installée à seulement 50 mètres de la ligne d’arrivée. Dans aucun autre sport, une image aussi ordinaire n’aurait été vue.

C’était l’année du grand saut de Roglic, le coureur qui aspire à remporter le troisième tour consécutif dimanche, à condition de continuer à montrer que personne ne tousse en course et qu’il parvient à contrer les attaques annoncées par Enric Mas, notamment dans les deux rendez-vous cette semaine avec le Montes de Asturias (demain dans les Lacs et jeudi dans le surprenant Gamoniteiru, le grand jour, le jour reine de cette édition de la course).

En 2019, Roglic c’était un coureur insaisissable, plus par timidité et ignorance des relations publiques que par arrogance. Il n’autorisait que trois questions dans la comparution obligatoire devant la presse que le vainqueur de chaque étape et leader du général doit faire chaque jour. A la troisième question, il se levait et partait sans attendre la traduction. Il n’a même pas prêté attention aux suggestions que l’organisation de la Vuelta lui a fait parvenir. Il est arrivé, s’est tu et a remporté la Vuelta.

Et il était sur le point de faire de même sur le Tour l’année suivante. C’était lui qui portait du jaune le plus souvent. Mais quelque chose a changé. Pour la tournée ? Ou pourquoi avait-il fait une réflexion ? Il a déjà répondu à tout ce qu’on lui a demandé et à l’hôtel, à la fin du dîner, il a fait ce que tous les coureurs d’une même équipe ont toujours fait, qu’ils soient leaders ou grégaires. Tous ensemble, ils sont allés chez l’entraîneur de l’équipe pour discuter un moment et prendre une infusion avant de dire bonsoir et à tout le monde de se reposer.

Parce que dans les premières années en tant que cycliste, il était un coureur lointain. Il vient de dîner et d’au revoir, pour s’enfermer dans la chambre. Il vivait dans son monde intérieur. Et personne ne l’a compris, encore moins les compagnons qui, dans l’étape suivante, ont dû laisser corps et âme sur la route pour travailler dans un couloir qu’ils voyaient à peine dans leurs moments de loisir.

Expliqué Roglic que tout était dû à ses débuts dans le sport. Et pas en pédalant un vélo mais en jouant le gars avec les sauts à ski. Il s’est justifié en disant que dans ce monde tout le monde vaquait à ses affaires et qu’ils travaillaient individuellement, pas comme dans le cyclisme, qui, bien qu’un seul gagne, derrière il y a la fidélité de tout un groupe de coureurs.

Ce qui est bien, c’est qu’il n’était pas loin du mauvais saut. J’allais pour une étoile, pour une figure slovène avec les tableaux. Deux fois, il a été champion du monde des jeunes, curieusement par équipes, jusqu’en 2007, il a subi une chute horrible avec plusieurs os cassés. “Montez sur un vélo et vous récupérerez plus tôt”, ont conseillé les médecins. Et ainsi sa vie a changé au point que peu à peu il a cessé de farter les skis pour graisser la chaîne de vélo, signant plus tard pour une équipe modeste, jusqu’à ce qu’en 2016 le Jumbo veuille parier sur un bon contre-la-montre dont on savait qu’il avait commencé le cyclisme tardivement parce qu’il était sauteur à ski.

Dans le premier Giro (2016) il a déjà remporté un contre-la-montre et l’année suivante il s’est retrouvé sur le Tour triomphant seul sur l’étape alpine qui s’est terminée à Serre Chevalier. 2018 a été sa première grande saison au cours de laquelle il a été confirmé en tant que coureur pour des courses d’une semaine. Mais en 2019, il a pu remporter le Giro avant de remporter la Vuelta et en 2020, il a perdu le Tour le dernier jour avant le contre-la-montre magistral qui Pogacar réalisé à la Planche des Belles Filles. De cette défaite est venue sa réponse. “Si tu tombes, tu te relèves”, la devise qu’il utilisait Roglic gagner plus tard la deuxième Vuelta, sauvant à nouveau le vote de Movistar, l’avant-dernier jour, lorsque le groupe téléphonique l’a tiré, de manière incompréhensible, après Richard Carapaz l’a attaqué à La Covatilla.

Cette fois, il a eu de la chance et est sorti de la misère qui le hante dans les derniers jours de la course. L’an dernier, étant leader, il s’est écrasé sur l’avant-dernière étape du Dauphiné. Adieu le triomphe. Et ce printemps, avec le Paris-Nice à égalité, il lui est arrivé dès toute la dernière journée (crash et pannes) de perdre la course. Il n’avait besoin que d’un chat noir pour le croiser.