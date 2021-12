À la défense de Balan Wonderworld, « Le pire jeu de 2021 »

Image : Square Enix

Les fonctionnalités de Soapbox permettent à nos rédacteurs individuels d’exprimer leurs propres opinions sur des sujets d’actualité ou des sujets aléatoires auxquels ils ont pensé. Aujourd’hui, Stuart parle de son amour et de son admiration pour un jeu surnommé « le pire » de l’année dernière…

Bonjour, je m’appelle Stuart Gipp et je pense que Balan Wonderworld est plutôt bon.

Non seulement cela, mais la grande majorité des critiques que je vois lancées ne me semblent pas vraiment valables. Je suis fermement convaincu que loin d’être « le pire jeu de l’année », le chant du cygne apparent de Yuji Naka est, en fait, un jeu remarquablement agréable que nous avions tous besoin de voir se produire et qui obtiendra un jour le respect qu’il mérite bien. .

Mais cela n’arrivera pas sur le Switch. Je ne suis pas idiot ; Je connais un boulot bidon quand j’en vois un. Balan Wonderworld sur Switch est un peu un désastre sans espoir, fonctionnant à moins de 30 images par seconde et dans une résolution ridiculement basse. Je tiens la main sur le fait que presque toutes les autres options sont préférables – Xbox Series S/X, PS4/5 ou PC. Tous font mieux Balan. Pendant ce temps, les propriétaires de Nintendo ont enfin une bonne raison de vouloir un « Switch Pro » – pour jouer à Balan Wonderworld à un niveau acceptable.

Alors, quelle est l’histoire, ici? Qu’est-ce qui se passe avec Balan en tant que punching-ball de l’industrie ? Personnellement, je l’attribue à « l’effet Sonic » – Yuji Naka, en tant que l’un des créateurs de facto de Sonic the Hedgehog (un coup de chapeau à Naoto Oshima), a tendance à placer ses projets sous le même objectif critique – c’est-à-dire un un peu malhonnête et souvent mal informé.

Vous voyez, qu’on le veuille ou non, Sonic est devenu une blague pendant des années. Le flux continu de jeux confus et sans direction dans la série (qui, certes, décrocherait parfois de l’or) a fait des mèmes tels que « The Sonic Cycle », et la lecture de mauvaise foi des pires recoins du fandom a donné lieu à beaucoup d' »humour Sonic enceinte ». ”. Un nouveau jeu du créateur de Sonic semble donc être un bon jeu à prendre en main. Et voici ce qui m’amène à propos de ces balançoires – vous pouvez critiquer Balan jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison, à condition que votre critique soit valide et corresponde à la réalité. Et ce n’était pas le cas si souvent.

Un exemple petit mais révélateur est en fait très récent – la vidéo « S****iest games of 2021 » de James Stephanie Sterling appelle Balan Wonderworld dans un peu de diatribe particulièrement sans direction, mais le pistolet fumant pour moi était l’accent spécifique sur ce qui est certes une caractéristique étrange; à Balan, vous trouverez des PNJ dansants dans chaque monde, se pavanant sur la musique de fond. Lorsque vous vous en approchez, ils s’estompent et disparaissent. Est-ce un peu étrange ? Oui. Est-ce que ça rend le jeu mauvais ? Non bien sûr que non. Ce n’est même pas une critique, et un instant de réflexion présente deux raisons tout aussi convaincantes.

D’abord, c’est un monde merveilleux, un paysage de rêve. Les choses étranges sont monnaie courante. Les bizarreries dérivent dans et hors de vue. Le terrain ondule devant vous. Des ondulations d’énergie pure jaillissent du paysage au rythme de la musique de fond. Les danseurs qui disparaissent ne sont qu’une partie de cette esthétique. Deuxièmement, et plus concrètement, ils éliminent également l’encombrement de la zone dans laquelle vous déplacez votre personnage. De nombreux jeux font ça ! De nombreux jeux rendent les PNJ invisibles ou transparents lorsqu’ils déplacent la caméra dans certaines positions. Balan le fait aussi, mais d’une manière plus visible et efficace qui correspond au monde étrange et éthéré que les développeurs ont créé.

Cela peut sembler une chose mineure à comprendre, mais c’est un microcosme de la plupart des problèmes que je vois cités avec le jeu par les critiques – ils n’ont pas vraiment d’importance, sont faciles à expliquer ou n’existent tout simplement pas.

Un autre exemple : le schéma de commande à un seul bouton tant ridiculisé. Vous voyez, dans ce jeu, vous collectionnez des costumes qui changent fondamentalement vos capacités. Je veux dire par là qu’ils vous donnent une capacité. Sans costume, vous ne pouvez que sauter, mais avec un costume, vous avez des pouvoirs différents – par exemple, un costume d’araignée vous permet de grimper aux murs, un costume de cochon vous permet de marteler au sol à la Yoshi et un costume de dragon vous permet de cracher du feu mais pas sauter. C’est là qu’intervient la stratégie du jeu – les costumes sont extrêmement situationnels, oui, mais les niveaux sont conçus autour de cela. C’est de là que vient le défi.

Tout le truc à un seul bouton n’est pas un problème – d’une part, ce n’est pas vraiment un seul bouton, car vous devez utiliser les pare-chocs pour changer de costume. Prendre un coup vous fait perdre le costume que vous portez, ce qui peut nécessiter de re-naviguer sur la scène afin d’obtenir ce dernier objet de collection. Perdre la progression parce que vous jouez mal au jeu est un état normal pour le médium et ne peut raisonnablement pas être tenu contre Balan Wonderworld. Parfois, vous devrez apporter des costumes/pouvoirs de différentes étapes, car la tenue en question n’est pas disponible au niveau dont vous avez besoin. Assez standard, encore une fois – Kirby fait ça beaucoup. Mais, parce que c’est Balan Wonderworld, c’est maintenant mauvais.

La liberté d’explorer un titre qui rappelait les jeux de plateforme que j’aimais dans ma jeunesse mais avec des commandes simples et fluides était, franchement, un peu de joie

J’étais ravi de revisiter Balan Wonderworld pour cette fonctionnalité car j’ai découvert que je l’aime encore plus maintenant qu’à la sortie, ce qui était beaucoup. Avec la scène AAA si résolue à continuer à tenir la main du joueur, j’étais plus qu’heureux que Balan me laisse simplement tomber dans un monde et me laisse continuer. Je me retrouve à manquer plusieurs objets de collection même lorsque j’avais absolument rincé les étapes, ce qui pour un fan d’exploration est des trucs alléchants. J’accomplissais également de petites prouesses athlétiques idiotes afin de redimensionner des parties du niveau qui ne semblaient pas être « censées » être accessibles, seulement pour trouver des joyaux cachés – un peu comme les meilleurs jeux Mario, les développeurs étaient un devancez même vos mouvements les plus scandaleux.

Rien de tout cela ne veut dire que Balan Wonderworld est sans défaut. Ce n’est manifestement pas le cas. Le port Switch, comme mentionné, est la diarrhée. Le schéma de contrôle à un seul bouton fonctionne dans le jeu mais peut être pénible dans les menus. Mais à part ça, il m’est difficile de penser à un nouveau jeu que j’ai autant apprécié. La liberté d’explorer un titre qui rappelait les jeux de plateforme que j’aimais dans ma jeunesse mais avec des commandes simples et fluides – je ne comprendrai jamais les critiques qui l’ont qualifié d’« imprécis » – était, franchement, un peu une joie.

Je m’attends à ce que le jeu connaisse une légère augmentation post-mortem dans les estimations de la communauté, d’autant plus qu’il se raréfie avec le temps. Est-ce parfait ? Bien sûr que non. Est-ce le pire match de 2021 ? Sûrement pas. Je prendrais un autre Balan Wonderworld plutôt qu’un autre Bowser’s Fury.

