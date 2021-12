à la Demi Rose, Anastasia Kvitko a trop laissé le soleil se coucher | Instagram

« Autant la jambe perd son nom », c’était à cet endroit où la belle Anastasia Kvitko laissait le Soleil se reposer sur sa célèbre anatomie. Laissant complètement de côté le mannequin britannique Demi Rose et prenant son style, le mannequin russe a épaté tout le monde sur les réseaux sociaux.

Avec l’air vraiment glamour et belle, l’influenceuse russe a posé depuis une plage spectaculaire avec une tenue qui en a laissé plus d’un à bout de souffle. La star des réseaux sociaux a décidé qu’il valait mieux se montrer et c’est pourquoi ses courbes et sa peau sont devenues les protagonistes.

Anastasia Kvitko Pour l’occasion, elle a choisi un vêtement style maillot de bain une pièce des plus glamour et en blanc, qui mettait en valeur ses courbes proéminentes au maximum car il avait l’air « en forme de ruban » dans le dos.

Pour compléter son image et se remplir de glamour, cette belle femme a complété sa tenue avec une grande ceinture métallique, des sandales hautes et transparentes et des lunettes de soleil énormes et attrayantes.

Anastasia Kvitko portait une chevelure glamour et abondante de style hollywoodien qui avait l’air magnifique dans le vent et un comportement unique comme la professionnelle de l’appareil photo qu’elle est et le montre dans chacune de ses photographies.

À la Demi Rose, Anastasia Kvitko a trop laissé le soleil se coucher. Photo : Instagram.

La star des réseaux sociaux a clairement indiqué que peu importe la tenue qu’elle porte, que ce soit beaucoup ou peu, peu importe et à tout moment, elle est toujours belle et spectaculaire sur et en dehors des réseaux sociaux.

Anastasia Kvitko Eh bien, elle peut tout modeler, d’un très petit maillot de bain à un simple jean pour le quotidien et attirer tous les regards sur elle. Le Russe est le possesseur d’une beauté unique et captivante qui a bien plus que des amants.

La célèbre a également surpris les internautes avec des changements de look qui réitèrent qu’elle est capable de créer n’importe quel style et qu’elle a l’air vraiment magnifique, nous avons été captivés par une blonde voluptueuse à un marron spectaculaire capable d’accélérer même le cœur le plus dur. . De plus, cette belle femme a été comparée pour son énorme beauté à d’autres stars telles que Demi Rose, Kim Kardashian, entre autres.