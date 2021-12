À la fin de 1967, Traffic continue d’avancer avec son premier album

La seconde moitié de 1967 est mémorable pour de nombreux points de repère dans les annales de l’histoire de la pop, mais l’un qui est parfois un peu sous-estimé est l’arrivée remarquable d’une nouvelle force rock britannique appelée Trafic.

En moins de six mois, le groupe a décroché pas moins de trois hits du Top 10 au Royaume-Uni avec « Paper Sun », « Trou dans ma chaussure » et « Ici, nous faisons le tour du mûrier ». Puis, le 30 décembre, ils ont clôturé l’année en beauté en se classant dans les charts avec leur premier album, Mr. Fantasy.

Sous la surface de ce qui semblait être une nouvelle force motrice de la pop créative britannique, tout était loin d’être harmonieux, car au moment où l’album est sorti, Dave Mason était sur le point de se séparer de ses collègues. Steve Winwood, Jim Capaldi et Chris Wood. Il est revenu au bercail à temps pour leur suivi éponyme de 1968.

« Dave Quits, But Traffic Keeps Moving » était le titre du Melody Maker dans son numéro du 16 décembre. « C’est parce qu’il y a des choses que je veux faire et que si je les fais encore dans le groupe, les autres raccrocheraient », a-t-il déclaré à Chris Welch du journal. « La meilleure chose à faire est de partir. J’ai décidé il y a longtemps. Presque immédiatement, il a commencé à produire le premier album de Family, Music In A Doll’s House, qui est sorti en juillet suivant.

Néanmoins, Mason avait encore trois compositions solo sur Mr. Fantasy, sous la forme de « House For Everyone », « Utterly Simple » et « Hope I Never Find Me There ». Il a également co-écrit le dernier « Giving To You », avec les six morceaux restants crédités au triumvirat Winwood/Capaldi/Wood. Comme exemple notable de la façon dont les marchés des singles et des albums se séparaient désormais en deux, l’album ne contenait aucun des singles à succès de Traffic.

Écoutez le meilleur de Traffic sur Apple Music et Spotify.

M. Fantasy a ouvert sur le graphique au n ° 38, comme Les Beatles‘ Sgt. Groupe du club Pepper’s Lonely Hearts a continué au n ° 1, dans ce qui s’est avéré être l’avant-dernière semaine au sommet pour ce classique particulier. L’album Traffic a ensuite faibli au n ° 40 avant de se rallier au début de la nouvelle année pour passer deux semaines au n ° 17, puis d’atteindre un sommet au n ° 16 début février. Aux États-Unis, une version différente de l’album, avec un séquençage alternatif et l’ajout notable de «Smiling Phases», a atteint le n°88. De plus grandes réalisations étaient réservées à Traffic des deux côtés de l’Atlantique.

Achetez ou diffusez la réédition de luxe de Mr. Fantasy.