À la fin de la première année, Biden fait face à une longue liste de contrôle des affaires inachevées, une approbation en chute libre

Le président Joe Biden est entré en fonction avec un programme ambitieux. Il a promis au peuple américain d’unir le pays, de vaincre une pandémie, de reconstruire la classe moyenne et de faire des États-Unis une force respectée pour le bien dans le monde entier.

Il termine l’année avec une longue liste d’affaires inachevées et une approbation en chute libre. La moyenne des sondages de Real Clear Politics montre que 53 % des Américains désapprouvent la performance du 46e président, contre seulement 43 % qui approuvent.

Voici une liste de contrôle de certaines des plus grandes promesses du président et de leur position.

COVID-19[feminine

Quelques jours avant les élections de 2020, Biden a déclaré lors d’un rassemblement à Cleveland que la pandémie de COVID-19 se terminerait sous sa surveillance. « Je ne vais jamais lever le drapeau blanc et me rendre », a-t-il déclaré. « Nous allons vaincre ce virus. Nous allons le maîtriser, je vous le promets.

En juin, Biden a déclaré la victoire sur le virus. « Le 4 juillet, nous allons célébrer notre indépendance du virus, comme nous célébrons notre indépendance de notre nation », a-t-il déclaré.

Moins d’un mois plus tard, cependant, la variante Delta du virus a fait un bond aux États-Unis et les cas ont continué de s’accumuler. L’administration Biden a répondu à la fin de l’été en annonçant des mandats de vaccination pour les travailleurs et les entrepreneurs fédéraux, les travailleurs de la santé et les grandes entreprises privées. Ces mandats ont été annulés à plusieurs reprises par les tribunaux fédéraux, les juges les jugeant inconstitutionnels.

La semaine dernière, la variante Omicron représentait 73,2% de toutes les nouvelles infections au COVID-19 aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention. En moins d’un mois, Omicron a dépassé Delta en tant que principale variante de COVID-19 dans le pays, provoquant une augmentation des cas à l’échelle nationale.

L’économie

Biden a promis à plusieurs reprises, y compris lors de son investiture, de reconstruire la classe moyenne et de relancer l’économie américaine. La flambée de l’inflation, y compris la flambée des prix du gaz, et la crise de la chaîne d’approvisionnement ont porté un coup au programme économique de Biden. Plus tôt ce mois-ci, le département du Travail a annoncé que les prix à la consommation avaient augmenté de 6,8% en novembre par rapport à l’année précédente, marquant le taux d’inflation annuel le plus élevé depuis juin 1982.

Des sondages récents montrent que le peuple américain désapprouve massivement la gestion de l’inflation par Biden et de l’économie en général. La plupart des électeurs disent qu’ils sont préoccupés par l’économie maintenant et à l’avenir.

Reconstruire mieux

L’effort de signature de Biden pour relancer l’économie, le Build Back Better Act estimé à 2 000 milliards de dollars, a promis la plus grande expansion du filet de sécurité sociale depuis des décennies et un investissement historique dans l’atténuation du changement climatique. Il a été adopté à la Chambre il y a quelques semaines.

Mais le projet de loi n’a reçu aucun soutien républicain et a terminé l’année sous assistance respiratoire lorsque le sénateur Joe Manchin, DW.V., a annoncé qu’il ne pouvait pas le soutenir, laissant les démocrates à court des votes nécessaires pour le passage au Sénat.

Infrastructure

On peut soutenir que l’une des plus grandes réalisations de Biden s’est produite lorsqu’il a signé un projet de loi d’infrastructure bipartite de 1,2 billion de dollars le mois dernier. De nombreux conservateurs se sont moqués de la législation pour son prix élevé, mais la signature a marqué le premier paquet d’infrastructures bipartite depuis au moins une génération.

Immigration

Biden est entré à la Maison Blanche en promettant de sécuriser la frontière sud et de s’attaquer aux problèmes d’immigration qui persistent depuis des décennies. Au cours des 12 mois de 2020, au cours desquels l’ancien président Donald Trump était en fonction, environ 550 000 migrants illégaux ont été rencontrés par les douanes et la protection des frontières américaines. Au cours des 10 premiers mois et demi de la présidence de Biden, il y en a eu bien plus de 1,5 million.

Une grande majorité d’électeurs désapprouvent la gestion de l’immigration par Biden, selon de récents sondages.

« Des guerres éternelles »

Biden a promis de mettre fin aux soi-disant «guerres éternelles» au Moyen-Orient et de ramener les troupes américaines chez eux. Il a réussi à mettre fin à la guerre en Afghanistan le 30 août, lorsque les derniers soldats américains ont quitté le pays après 20 ans.

Mais le retrait a été entaché, car les talibans ont pris la capitale de Kaboul et ont pris le contrôle du pays, tandis que les États-Unis ont subi 13 pertes de troupes dans des bombardements et laissé des centaines d’Américains et des milliers d’alliés afghans derrière eux.

Unité et bipartisme

Biden a promis d’être une force unificatrice qui a rassemblé le peuple américain. C’était le thème central de son discours d’investiture et de son discours de victoire électorale. Cependant, les critiques et les partisans de Biden ont noté que le pays restait profondément divisé.

Biden a adopté un ton hostile envers les millions d’Américains qui n’ont pas reçu le vaccin COVID-19. « Beaucoup d’entre nous sont frustrés par les près de 80 millions d’Américains qui ne sont toujours pas vaccinés, même si le vaccin est sûr, efficace et gratuit », a-t-il déclaré en septembre. « Il s’agit d’une pandémie de non vaccinés. »

Plus tôt ce mois-ci, Biden a averti « nous envisageons un hiver de maladies graves et de décès pour les non vaccinés – pour eux-mêmes, leurs familles et les hôpitaux qu’ils vont bientôt submerger ».

L’administration Biden a également pris des mesures pour lancer des enquêtes contre les parents qui s’opposent aux mandats de masque et à la théorie critique de la race dans les écoles de leurs enfants. Le ministère de la Justice s’est dit préoccupé par le fait que ces parents intimident les responsables de l’école lors des réunions du conseil scolaire.

Lorsqu’on lui a demandé en octobre si le FBI devrait utiliser le Patriot Act pour surveiller les parents mécontents des programmes de leurs enfants lors des réunions du conseil scolaire, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que ces questions devraient être adressées au ministère de la Justice.