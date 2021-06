« À la fois intelligent et plus léger que l’air »

En juin 1974, pour la deuxième fois de sa carrière, Elton John a été inspiré pour nommer un album après le studio dans lequel il l’a enregistré. Après que le château d’Hérouville du XVIIIe siècle ait accueilli Château Honky et les deux albums en tête des charts qui l’ont suivi, la scène s’est maintenant déplacée vers le Caribou Ranch dans le hameau de Nederland, dans les contreforts du comté de Boulder, au Colorado. C’était le cadre de la huitième sortie en studio d’Elton et de son premier album enregistré en Amérique.

Grâce en grande partie au calendrier ininterrompu de ce qui était désormais l’industrie d’Elton, les séances Caribou n’ont pas permis à la superstar ou à ses collègues de se détendre dans leur travail. Le château français avait été un havre de réflexion tranquille qui favorisait une grande créativité, mais lorsque l’entourage arriva dans le Colorado, en janvier 1974, le tic-tac de l’horloge était presque assourdissant.

Séances d’écriture et d’enregistrement

John avait terminé 1973 avec l’une des résidences en direct les plus mémorables de sa carrière : un stand de six nuits au Hammersmith Odeon de Londres. Son acte d’ouverture sur cette tournée au Royaume-Uni était l’ami qu’il avait signé sur son label Rocket et avec qui il a eu plus tard un succès record, Kiki Dee. Tout ça, comme Au revoir route de brique jaune fièrement au sommet des palmarès des albums des deux côtés de l’Atlantique. Il célébrait même un succès festif au Royaume-Uni avec « Step Into Christmas ». La célébrité folle de football avait également récemment été installée en tant que vice-président de son bien-aimé Watford Football Club. Il en devient président en 1976.

Mais à l’aube de 1974, le calendrier des concerts a crié l’engagement du groupe pour une vaste tournée japonaise qui devait commencer le 1er février. C’était la première de deux dates au célèbre Budokan de Tokyo, suivie de concerts en Australie. Il y avait aussi la petite question d’un nouvel album entier à enregistrer avant que tout cela ne commence. C’était un itinéraire qui obligerait Elton à annuler à contrecœur une tournée britannique au printemps, mais à ce moment-là, les premiers fruits de ces sessions de janvier étaient prêts à cueillir.

Célibataires : “Ne laissez pas le soleil se coucher sur moi”, “The Bitch Is Back”

Le premier single de Caribou était un classique glacial. « Don’t Let The Sun Go Down On Me », avec des paroles typiquement incisives de Bernie Taupin sur une relation intense, a été encore renforcée par les harmonies vocales de Carl Wilson et Bruce Johnston de Les garçons de la plage, et Toni Tennille du futur immense Captain & Tennille.

Comme pour plusieurs de ses singles, la performance britannique de la chanson démentait le statut sacré de la chanson, et elle a culminé à la 16e place. Aux États-Unis, le single qui s’est vendu en or a décroché la deuxième place derrière « Annie’s Song » de John Denver. À ce moment-là, cependant, Caribou créait ses propres numéros de cartes spectaculaires.

Produit, comme toujours, par Gus Dudgeon, l’album présentait la distribution régulière d’Elton de musiciens bien installés. Davey Johnstone (guitare), Dee Murray (basse) et Nigel Olsson (batterie) ont été complétés par la vue et le son désormais familiers du percussionniste Ray Cooper. Rejoignant officiellement le groupe, il a joué sur tout, des congas aux castagnettes et du tambourin aux cloches tubulaires. Les choristes comprenaient le vieil ami d’Elton Springfield poussiéreux et des chanteuses de session américaines telles que Sherlie Matthews et Clydie King, également connues sous le nom de Brown Sugar.

Les cuivres de Tower Of Power étaient une présence puissante sur quatre morceaux de Caribou, y compris le rocker d’ouverture qui allait devenir le deuxième succès de l’album, “The Bitch Is Back”. La chanson a été interdite par certaines stations de radio pour ce mot-clé, qui n’avait jamais été utilisé dans un hit auparavant. (Les pierres qui roulent‘ propre célèbre “Bitch”, de trois ans plus tôt, est resté à une distance relativement sûre sur le Doigts collants album, bien qu’il figurât également sur le single “Brown Sugar”.) Mais le numéro percutant d’Elton a néanmoins grimpé au n ° 4 sur le Billboard Hot 100 et au n ° 1 au Canada.

Le single scandaleux et auto-dérision avait le pouls des lignes de guitare brûlantes de Davey Johnstone qui le traversait presque dès la première seconde. Il a été agrémenté par un excellent solo de saxophone ténor de Lenny Pickett de Tower Of Power. Tina Turner ouvrira ses spectacles avec « The Bitch Is Back » dans les années 70 ; ses nombreuses autres incarnations ont inclus la performance d’Elton avec Rihanna au concert Fashion Rocks de 2006, et la reprise de Miley Cyrus lors de l’hommage aux Grammy Elton John: I’m Still Standing en 2018.

Quant au titre de l’album ? “Bette Midler a dit que mon nouvel album devrait s’appeler Fat Reg From Pinner”, a-t-il plaisanté avec le NME. « Je voulais l’appeler Ol’ Pink Eyes Is Back, mais j’avais une rébellion entre les mains, le groupe n’aimait pas ça. La femme de Charlie Watts avait le meilleur. Elle voulait l’appeler Ol’ Four Eyes Is Back.

Faits saillants négligés : « Pinky », « Ticking »

Le reste de Caribou comprenait des plaisirs sous-célébrés. L’une était la ballade “Pinky”, un bel exemple parfait de l’interaction inégalée entre le génie mélodique de John et les mots éloquents de Bernie Taupin, avec de magnifiques harmonies pour faire bonne mesure. “Maintenant, elle roule comme les dés dans les mains d’un pauvre joueur”, a écrit Bernie.

Un autre moment fort obsédant était “Ticking”, le plus proche de sept minutes et plus de la sortie originale de 1974. Avec une perspicacité qui devient de plus en plus inconfortablement prémonitoire à chaque nouvelle d’une fusillade de masse, la chanson décrivait un individu troublé qui avait craqué et s’était lancé dans une frénésie meurtrière dans un bar de New York. C’est encore plus incisif de ne présenter qu’Elton et son piano, à l’exception du détail du synthétiseur ajouté par David Hentschel.

D’autres pistes sur Caribou ont pris Taupin d’humeur fantasque. “Grimsby” devait être nommé d’après la ville portuaire de la côte nord-est du Lincolnshire, tandis que “Solar Prestige A Gammon” était un texte absurde spécialement conçu pour dérouter ceux qui essayaient constamment de lire trop dans l’écriture de Bernie.

« Vous pouvez repérer les signaux de danger »

Après l’enregistrement de l’album et la tournée à l’étranger, la période de repos forcée a clairement fait du bien à Elton. Il a déclaré à NME en juillet : « Tout le travail en direct que nous avons fait cette année a été l’Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande et deux dates en Angleterre. C’est donc la moitié de l’année et nous n’avons fait que quatre semaines de concerts. Nous venons de prendre deux mois de congé, ce qui est génial.

Plus tard dans l’année, Elton a déclaré à la même publication : « Nous sommes sur la route depuis quatre ans et demi, plus ou moins sans interruption, nous avons donc annulé notre tournée britannique et notre tournée européenne. Il s’agissait simplement de le déblayer complètement ou de se reposer, alors nous avons dit qu’on se repose.

“Vous pouvez repérer les signaux de danger”, a-t-il poursuivi. « Une fois que vous commencez à regarder votre montre sur scène et à penser, combien de temps ai-je encore à faire ? ou, combien de nombres supplémentaires ? c’est un signe dangereux, et nous devenions un peu comme ça.

Libération et réception : « À la fois intelligent et plus léger que l’air »

Même si Caribou n’allait jamais être un autre Goodbye Yellow Brick Road, de nombreux auteurs de musique l’ont apprécié. “Comme les trois albums précédents”, a écrit Bud Scoppa dans The Phonograph Record, “Caribou est constamment écoutable, et bien qu’il n’impose aucune demande à l’auditeur occasionnel, il y a encore de la viande sous la surface pour ceux qui recherchent un sens ou une structure. Elton réussit un coup difficile : il parvient à être à la fois intelligent et plus léger que l’air.

Après sa sortie, le 28 juin 1974, Caribou est entré dans le classement britannique au n ° 1 en juillet, détrônant Charpentiers‘ Les célibataires 1969-1973. Il a passé deux semaines au sommet, six dans le Top 10, et est devenu argent et or en trois jours. Aux États-Unis, l’album a atteint la première place au cours de sa deuxième semaine de classement, y restant quatre semaines. C’était aussi de l’or peu de temps après avoir frappé les magasins aux États-Unis, tournant platine et double platine le même jour en 1993.

En juillet, Elton a re-signé avec MCA Records en Amérique du Nord pour un contrat de cinq albums de 8 millions de dollars. C’était le plus gros de l’histoire de l’enregistrement à l’époque. Peu de temps après, il fonde sa propre maison d’édition, Big Pig Music. Les billets pour trois spectacles à Los Angeles lors de sa tournée d’automne se sont vendus en quelques minutes. Plus impressionnant encore, la tournée de 45 dates elle-même serait vue par 750 000 personnes.

Le statut d’Elton dictait désormais l’introduction d’un “Starship” conçu sur mesure, un Boeing 720 arborant Elton John Band Tour 1974. L’homme-fusée vivait dans le monde des jets privés, et une date particulière de la tournée a cristallisé sa célébrité. Le soir de Thanksgiving au Madison Square Garden de New York, il a été rejoint sur scène par John Lennon, dans ce qui est devenu la dernière performance live de ce dernier. Un frontman flamboyant voyageait désormais là où l’air était rare.

