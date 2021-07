“À la lumière de la lune argentée”: Jackie Wilson brille

Jackie Wilson a marqué sa percée internationale en 1957 avec une chanson qui, étrangement, n’a pas très bien fonctionné aux États-Unis. “Reet Petite” était un hit n ° 6 au Royaume-Uni qui n’a atteint que le n ° 62 dans le pays d’origine du grand artiste. Mais ceux qui ont acheté le single et l’ont retourné ont pu entendre la version de Jackie d’une chanson antérieure à la Première Guerre mondiale.

« By The Light Of The Silvery Moon » était un numéro enjoué écrit par Gus Edwards et le parolier Edward Madden, qui ont tous deux été intronisés à titre posthume au Songwriters Hall of Fame en 1970. Leur chanson figurait dans la comédie musicale Broadway sorti pour la première fois l’année suivante par le très populaire chanteur Billy Murray.

Beaucoup de lunes argentées

Avec le Hadyn Quartet, Murray a propulsé « By The Light » au premier rang parmi le total incroyable de 169 entrées du groupe répertoriées dans le livre Pop Memories 1890-1954 de Joel Whitburn. Ce volume répertorie d’autres versions de la chanson la même année par le Peerless Quartet et Ada Jones, ainsi qu’une reprise de 1942 par le chef d’orchestre britannique Ray Noble qui a de nouveau été cartographiée en 1944.

Les nombreuses autres reprises de “Silvery Moon” comprenaient des interprétations de Les Paul, Doris Day et Etta James, qui a sorti le sien juste avant celui de Wilson, en tant que face B de son single “Come What May”. Wilson a enregistré sa version le 12 juillet 1957 et elle est devenue la face B du single de Brunswick « Reet Petite » en septembre.

Après Jackie, des reprises sont apparues par Gène Vincent et les Bonnets Bleus, Petit Richard et bien d’autres, et la chanson faisait même partie de l’album de 1963 Songs We Sang On The Andy Williams Show de nul autre que les frères Osmond. En effet, « By The Light… » était si polyvalent qu’il serait également interprété par tout le monde, de Johnny Winter à Julie Andrews.

