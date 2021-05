À la Maison Blanche de Biden, le personnel des célébrités est une chose du passé ⋆ .

Le président Joe Biden est entouré de moins de culte de la personnalité que ses deux prédécesseurs immédiats. (TJ Kirkpatrick / Le New York Times)

WASHINGTON – Mike Donilon est l’un des conseillers présidentiels les plus fiables de la Maison Blanche Biden, mais il va et vient de son bureau de l’aile ouest presque comme une présence spectrale.

Décrit par ceux qui ont travaillé avec lui comme ayant le comportement d’un curé, il a horreur de parler aux médias et n’est pas particulièrement bavard avec ses propres collègues. Lors des conférences téléphoniques, ils le décrivent comme un bas parleur. «Hé, c’est Mike», dira-t-il, souvent d’une voix à peine audible.

La présence discrète de Donilon, malgré son influence considérable sur le leader du monde libre, est emblématique de la culture générale de la Maison Blanche Biden: c’est l’aile ouest la moins animée par la personnalité depuis des décennies.

En raison de sa longévité en politique et de sa personnalité opprimée, combinée à la profondeur des crises auxquelles il est confronté, le président Joe Biden annule une tradition de longue date à Washington dans laquelle les membres du personnel jouissent de leur propre renommée réfractée.

Il est révolu le temps où une conseillère du président comme Kellyanne Conway était si connue qu’elle avait besoin de son propre service de sécurité; quand un attaché de presse de la Maison Blanche comme Sean Spicer était un personnage récurrent dans «Saturday Night Live»; quand un conseiller politique comme Stephen Miller a non seulement été reconnu mais hué hors d’un restaurant; et lorsqu’une directrice de la communication glamour et sujette au drame comme Hope Hicks a été photographiée régulièrement par les paparazzi alors qu’elle quittait sa maison en tenue d’entraînement.

La proximité du pouvoir a un moyen d’attirer l’intérêt, qu’elle soit convoitée ou non, et les assistants de Biden peuvent encore être plus connus qu’ils ne le prétendaient. Mais les membres du personnel de Biden semblent essayer de se démarquer du drame de l’administration Trump, que l’ancien président dirigeait comme une émission de téléréalité.

Le phénomène du personnel des célébrités a peut-être été prononcé au cours de ces années, mais le président Donald Trump ne l’a pas inventé.

«Chaque Maison Blanche prend la personnalité du président», a déclaré Paul Begala, un ancien conseiller du président Bill Clinton, qui est devenu lui-même une personnalité bien connue après être apparu dans «The War Room», un documentaire sur la campagne Clinton de 1992.

«Le président Clinton n’a pas été dérangé par le fait d’avoir des employés célèbres», a déclaré Begala. «Il a apprécié. Il y a une sensibilité de cols bleus avec Biden et son équipe. Vous portez votre seau au travail, vous pointez l’horloge. Vous venez de vous présenter tous les jours et de faire votre travail. “

Cela est en partie dû aux crises sanitaire et économique dont Biden a hérité: les pressions politiques de l’administration qui façonneront son mandat ont encore limité l’attention sur les personnalités qui composent le président.

Biden est également entouré de moins de culte de la personnalité que ses deux prédécesseurs immédiats. Trump et le président Barack Obama étaient des politiciens charismatiques dont la montée rapide de la politique nationale était largement basée sur leur magnétisme personnel. À la Maison-Blanche de Biden, les hauts fonctionnaires gardent généralement la tête basse et vivent plus comme des bureaucrates anonymes que comme des membres du personnel célèbres qui les ont précédés.

Même si Obama a également pris ses fonctions pendant une crise économique, des conseillers proches comme Rahm Emanuel, Valerie Jarrett, Jon Favreau et David Axelrod sont devenus célèbres à Washington, sinon assez connus pour gagner leurs propres sketches de comédie récurrents. La dépendance d’Obama sur ces assistants bien connus de l’aile ouest a souvent dérangé les secrétaires de cabinet, qui avaient l’impression de fonctionner comme des avant-postes, loin de la sphère d’influence immédiate.

Pendant la présidence de George W. Bush, le stratège Karl Rove a été couronné du statut de «génie» et appelé «le cerveau de Bush». L’attaché de presse Tony Snow, déjà une personnalité bien connue de Fox News, a été assailli pour des autographes lors de rassemblements et a fait la une de ses propres événements.

Sous l’administration Clinton, des agents comme James Carville et George Stephanopoulos sont entrés au gouvernement en tant que véritables stars de cinéma après leur passage dans «The War Room». À l’époque, Stephanopoulos sortait avec une célébrité hollywoodienne, l’actrice Jennifer Gray.

Les temps ont changé. Aujourd’hui, en partie à cause des restrictions relatives aux coronavirus, personne ne va aux fêtes des ambassades ou aux soirées réservées.

Pendant la transition présidentielle, les responsables ont également décidé de s’appuyer davantage sur les secrétaires de cabinet – dont beaucoup sont d’anciens maires, gouverneurs et représentants – que sur le personnel pour servir de visage aux politiques et aux propositions de Biden, ce qui constitue une rupture notable avec le modèle d’Obama.

Aides dit que Biden n’aime pas les profils de son personnel dans les médias d’information, mais il a hâte de voir ses secrétaires de cabinet à la télévision défendre sa politique.

«C’est une décision très délibérée», a déclaré Anita Dunn, conseillère principale de Biden. «C’est un président qui voulait s’assurer qu’il avait un Cabinet pleinement habilité.»

Certaines personnes proches de Biden ont attribué son aversion pour le personnel attentif aux échecs politiques précédents. Au cours de sa course à la présidence en 1988, il s’est appuyé sur Patrick Caddell, un célèbre consultant politique crédité de l’élection de Jimmy Carter à la Maison Blanche, pour l’aider à trouver un message. Biden a finalement rompu ses relations avec Caddell après une campagne désastreuse qui comprenait des accusations de plagiat et des exagérations de ses dossiers académiques. Biden a blâmé le personnel avec lequel il s’est entouré.

«Je me suis embourbé dans des personnalités», a-t-il déclaré au Los Angeles Times en 1988, «pas mes adversaires mais mes propres agents politiques. Je n’ai jamais résolu le problème du gourou. “

Les assistants actuels de Biden disent qu’il a finalement résolu ce problème en s’entourant de personnes discrètes qui savaient qu’elles n’étaient pas des gourous.

Certains des plus proches conseillers du président – comme Bruce Reed, son conseiller et ancien chef de cabinet, et Jennifer O’Malley Dillon, son ancienne directrice de campagne et actuelle sous-chef de cabinet – ne sont presque jamais entendus. Le bureau de presse de la Maison Blanche n’a pas répondu aux demandes de mise à disposition de Donilon pour commenter cette histoire.

Même les fonctionnaires qui sont entrés dans l’administration avec un profil qui leur est propre – comme Symone D. Sanders, ancien commentateur de CNN qui est maintenant conseiller du vice-président Kamala Harris – sont devenus moins visibles.

Ron Klain, le chef de cabinet de la Maison Blanche, a déclaré que le manque de personnalités bien connues dans l’aile ouest était attribuable au ton que Biden avait donné. Mais c’était aussi le produit d’une équipe expérimentée de personnes, a déclaré Klain, dont beaucoup avaient déjà fait leurs preuves et en étaient à leur deuxième tournée au gouvernement.

«La grande majorité des gens ici sont des membres du personnel de carrière, et non des directeurs d’autres secteurs placés dans des emplois de personnel à la Maison Blanche, c’est donc la culture», a-t-il déclaré. De nombreux membres du personnel étaient «des parents de jeunes enfants qui consacraient leur énergie en dehors des heures de travail à être parents, et non à des drames du personnel.

https://www.yahoo.com/news/biden-white-house-celebrity-staff-122310113.html

