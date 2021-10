A la manière de Celia Lora, Daniella Chávez porte des charms en mode gothique

à la Celia Lora, Daniella Chávez porte des charms gothiques | Instagram

La belle Daniella Chávez a une nouvelle fois fait son affaire sur les réseaux sociaux, attirant l’attention de ses followers avec une tenue unique, dans le plus pur style Célia lora. La mariée de l’America’s Cup Elle s’est montrée sur ses histoires Instagram et son compte Twitter officiel avec une tenue où la couleur noire prédominait et elle ressemblait à une fille gothique.

Mettant en valeur ses longs cheveux blonds avec maîtrise de soi, la belle Daniella Chavez elle a montré ses charmes vêtue d’un pantalon en cuir noir ajusté et d’un haut, si vous pouvez l’appeler ainsi, qui semble n’être fait que de maille et de petit tissu qui couvre à peine le plus essentiel de ses charmes. La belle chanteuse chilienne a complété son style avec de longs gants aux doigts nus et formés uniquement de maille.

La belle Daniella Chávez est rapidement devenue l’une des filles les plus populaires et les plus attirantes sur les réseaux sociaux, où elle compte des millions de followers.

A la manière de Celia Lora, Daniella Chávez porte des charms gothiques. Photo : Instagram.

Cette belle femme s’est avérée être complètement passionnée par le football et le soutien de son équipe et partage fréquemment sur Twitter plus que des images coquettes sur le sujet et même des critiques sur le sport dont ses followers aiment discuter.

Il est à noter que Daniella Chavez a acquis une énorme popularité grâce à son rôle de commentateur sportif sur Televisa. Après avoir attiré l’attention des cadres de l’entreprise mexicaine par les rumeurs d’avoir eu ses « queberes » avec Cristiano Ronaldo, Dany a été embauché au sein de l’équipe sportive de la télévision.

Pour son énorme beauté et son charisme, Daniella Chávez a gagné le surnom de La Novia de la Copa América, un événement qu’elle a dû vivre aux côtés des commentateurs de Televisa.