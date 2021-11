À la manière de Meghan et Harry, Adele donne une interview à Oprah où elle dévoile tout

Dernièrement, la chanteuse anglaise nous a offert de superbes looks et l’interview n’a pas fait exception. Souvenons-nous de son look Schiaparelli Haute Couture avec lequel il a cassé internet. Donc ce spécial avec Oprah comprend aussi la haute couture, eh bien Adele a enregistré un concert à l’observatoire Griffith de Los Angeles où elle porte un Schiaparelli noir avec une jupe sirène.

Pour l’interview, l’interprète de « Someone Like You » a choisi un costume sur mesure assorti à celui d’Oprah. Il portait un look monochrome en blanc avec des détails perlés sur les manches et les jambes, tandis que Winfrey portait également un costume de couleur crème, maintenant une palette neutre.