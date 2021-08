A la Michael Jackson, Livia Brito bouge sa silhouette dans Tik Tok | Instagram

La “cubain“Livia Brito a laissé ses abonnés avec un œil carré sur la populaire plateforme vidéo, TIC Tac, “La desalmada”, a relancé la célèbre nuit de “Thriller” avec un autre des tubes de Michael Jackson.

Gainée d’un manteau blanc légèrement sale, et avec des traces de blessures sur le visage, Livia Brito a rappelé la populaire vidéo de “roi de la Pop» En réapparaissant depuis son compte sur le célèbre réseau social.

La co-vedette de “Le sans âme“Avec José Ron, elle a exécuté des pas de danse qui allaient déclencher l’euphorie parmi ses fans. Une fois de plus, Livia Brito montre l’un de ses passe-temps préférés.

Livia Brito bouge ses charmes au rythme de “Mauvais« Non sans d’abord partager avec ses fans quelques traces apparentes d’abus sur son visage.

La femme de 35 ans originaire de La Havane, à Cuba, a montré l’une des caractérisations de son personnage comme “Image de balise Fernanda Linares» Et a partagé un moment avec ses followers.

Au milieu des scènes de la production de José Alberto “El Güero “CastroInspirée par le tube colombien « La Dama de Troya », Livia Brito Pestana a pris quelques minutes pour montrer un autre de ses talents à ses fidèles fans.

Il faut dire que le youtuber et Tik Toker, a montré qu’il a un bon rythme et une excellente coordination lorsqu’il s’agit de danser.

L’actrice populaire de “Le pilote”, Qui a également acquis plus de renommée grâce à son compte Instagram, ajoutant un peu plus de 6 millions de followers avec lesquels il partage fréquemment un excellent contenu.

Il faut rappeler que l’actrice également de “Médical, bouée de sauvetage“Qui a fait ses débuts à la télévision pour la première fois avec des mélodrames à succès tels que” Triunfo del amor “, totalement concentré sur ses fans pendant une grande partie de 2020 et 2021.

Il y a des mois de juillet de cette année, le “modèle” et assidu à la vie de fitness a combiné ses activités avec le début des enregistrements de son projet le plus récent dans lequel elle joue “Fernanda Linares”.

Au milieu des enregistrements, Livia Brito a partagé plusieurs stories sur son compte Instagram ainsi que des vidéos sur Tik Tok, dans lesquelles on la voit notamment danser la plupart du temps.

Aujourd’hui “Fernanda Linares”, une femme assoiffée de justice, débarque tous les soirs sur le petit écran de Las Estrellas à 21h30.

Sa participation au mélodrame, auquel nombre de ses adversaires prédisaient peu de succès, a fait beaucoup parler et le mélodrame était également accompagné d’un grand casting.

En premier lieu l’acteur stellaire, José Ron, avec qui l’actrice de 35 ans se retrouve également après avoir joué ensemble dans le mélodrame de “Une Italienne vient se marier” (2014-2015).

Il convient de mentionner que le couple principal entretiendrait une romance au-delà des écrans. Cependant, les deux sont maintenant devenus une “grande équipe” qui se combine pour mieux interpréter la vie de leurs personnages et attirer encore plus le public.

La mémorable “Yolanda Cadena”, l’un des personnages qui marquera sa carrière dans les feuilletons, partage également des crédits avec d’autres grandes personnalités.

Avec le mal d’Eduardo Santamarina, et Marlene Favela, “Fernanda Linares” et “Rafael Toscano” (José Ron), l’intrigue a suscité de plus en plus d’intérêt dans le public.

Selon les rapports, il a été catalogué comme “l’un des programmes les plus regardés à la télévision avec près de 4 millions de téléspectateurs”, selon les données révélées par Martha Figueroa elle-même dans l’émission “Con Permiso”.

En plus d’autres personnalités qui collaborent telles que Marlene Favela, Sergio Basáñez, Cecilia Galliano, Raúl Araiza, Kimberly Dos Ramos, Laura Carmine, Alberto Estrella, Verónica Jaspeado, Julio Vallado, Eduardo Santamarina, Francisco Gattorno, Gonzalo García Vivanco, Azela Robinson; entre autres.

Ana Martín, a été l’une des premières figures à dire au revoir après avoir terminé son étape de participation à l’histoire, pour laquelle elle a été licenciée au milieu des messages émotionnels de ses collègues de la telenovela.

D’autre part, Livia Brito Pestana, traite toujours les critiques que l’incident passé a générées, bien que le succès de la nouvelle histoire ait généré une division d’opinions parmi les utilisateurs, dont beaucoup ont fait référence à une telle popularité à la sélection correcte des collaborateurs et autres acteurs impliqués.