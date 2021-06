À la poursuite de la sagesse | Newsbusters ⋆ 10z viral

À une époque de rectitude politique, de signalisation de la vertu et d’éveil, la sagesse est si rare que lorsqu’elle est découverte, elle se démarque comme un phare dans une tempête.

La sagesse ne doit pas être assimilée à l’information, dont nous avons beaucoup, bien que l’information soit moins informative qu’elle ne guide les résultats préférés de ses fournisseurs. Les Écritures sont pleines de sagesse, mais à mesure que la fréquentation de l’église diminue et que les confessions à travers le spectre théologique perdent des membres, tout en en gagnant moins de nouveaux, cette source de sagesse ancienne n’est pas une source principale pour de nombreux Américains.

Qu’est-ce que la sagesse ? Dictionary.com inclut parmi ses définitions : « la connaissance de ce qui est vrai ou juste couplée à un jugement juste quant à l’action… »

Qu’est-ce qui définit le vrai et le juste en 2021 alors qu’à peu près tout ce qui était considéré comme vrai et juste pendant des millénaires est maintenant considéré comme dépassé par les bandits culturels ? Comment se passent leurs remplaçants ?

Une petite publication n’a pas abandonné la sagesse ou la vérité objective à la foule. Il s’appelle « Modern Age », publié par l’Intercollegiate Studies Institute, une « revue conservatrice » auto-identifiée, mais ne les mettez pas dans un casier au cas où cette étiquette ne vous définirait pas.

Dans son numéro de printemps, le rédacteur en chef Daniel McCarthy fait une prédiction audacieuse. McCarthy pense que « le progressisme est une idéologie mourante », malgré sa « position hégémonique dans les médias du pays et la plupart des campus universitaires ».

Alors que certains à gauche voient les minces victoires des démocrates au niveau national aux élections de 2020 comme une preuve de la progression du progressisme, McCarthy voit le contraire. Il écrit que le Parti démocrate « n’a pas de dirigeants plus attrayants qu’un Joe Biden de 78 ans. Qui le remplacera ? Il n’y a pas de deuxième Obama.

Biden a déclaré qu’il souhaitait briguer un deuxième mandat. Il aurait 82 ans en 2024. Les électeurs sont-ils prêts à réélire quelqu’un d’aussi vieux ?

Qui à gauche a un large soutien public ? La plupart des progressistes connus au niveau national ont des voix fortes, mais pratiquement aucun dossier législatif. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) est la plus familière de ce petit groupe, mais certains pensent qu’elle et les autres sont en grande partie des créations médiatiques avec peu de réalisations.

Avant la pandémie, un président républicain et les républicains en général étaient sur une lancée. Dans pratiquement toutes les catégories qui comptent – ​​de l’économie à l’immigration, en passant par la politique étrangère – les républicains gagnaient. Sans le virus et la personnalité caustique de Donald Trump, les républicains seraient presque certainement toujours au pouvoir.

Même ainsi, note McCarthy, les démocrates ont perdu des sièges à la Chambre et sont à égalité au Sénat. Dans un clin d’œil à l’avenir imminent, il ajoute : « La leçon la plus claire de toutes était que sans la caricature démoniaque du président Trump pour stimuler la participation démocrate en 2018 et l’année dernière, les démocrates n’auraient aucune attraction magnétique du tout. La question fatidique pour les républicains, bien sûr, est de savoir s’ils peuvent continuer à attirer la coalition Trump sans Trump lui-même sur le bulletin de vote. »

Et si Trump se présentait à nouveau, comme il prétendait qu’il pourrait le faire dans une sorte de campagne de vengeance ? Le champ est actuellement gelé car les candidats potentiels du GOP attendent la décision de Trump.

Une question encore plus importante est la suivante : les candidats républicains peuvent-ils non seulement garder la coalition Trump intacte, mais également gagner des femmes de banlieue qui ont largement voté pour Biden parce que le langage et le comportement de Trump les ont découragés ? Et les démocrates seront-ils aussi énergiques en 2024 qu’ils l’étaient l’année dernière, non pas parce qu’ils aimaient Biden, mais parce qu’ils ne pouvaient pas supporter Trump ?

McCarthy est sur quelque chose, mais les républicains peuvent-ils capitaliser sur une portée excessive progressive, y compris des problèmes culturels comme la théorie critique de la race ? La pandémie ayant probablement diminué en tant que problème lors des courses au Congrès de l’année prochaine et probablement pas une préoccupation lors de la présidentielle de 2024, il faudra de la sagesse aux républicains pour regagner ce qu’ils avaient si récemment.

Les lecteurs peuvent envoyer un courriel à Cal Thomas à tcaeditors@tribpub.com. Recherchez le dernier livre de Cal Thomas « America’s Expiration Date : The Fall of Empires and Superpowers and the Future of the United States » (HarperCollins/Zondervan).