À la recherche de Dawn Thorsness ⋆ .

Rencontrer Leo Thorsness, récipiendaire de la médaille d’honneur, a peut-être été l’expérience la plus impressionnante que je dois à l’écriture pour Power Line. J’ai eu la grande chance de rencontrer le colonel Thorsness à l’été 2008 dans les bureaux du porte-parole de la campagne McCain dans le Midwest, Tom Steward (maintenant avec l’équipage de John au Center of the American Experiment).

Au fur et à mesure que les événements se déroulaient, j’ai fini par rédiger l’introduction de l’édition de poche des mémoires de Leo Surviving Hell sur l’invitation de l’éditeur de Encounter Books, Roger Kimball. J’ai raconté le reste de l’histoire dans la nécrologie que j’ai écrite lorsque Leo est décédé en mai 2017.

Nos amis de Encounter Books ont un dossier de photos de Leo et Gaylee Thorsness qu’ils aimeraient rendre à la famille Thorsness. On me dit qu’ils ont essayé toutes les adresses e-mail publiques et tous les numéros de téléphone de leur fille Dawn en vain. Leo, en passant, a dédié ses mémoires à Gaylee et Dawn.

Si vous avez des informations de contact pour Dawn Thorsness qui pourraient faciliter le retour des photos, merci d’écrire à mon attention à [email protected]