A la recherche de la piqûre de Suède à bon prix

10/12/2021 à 14h00 CEST

pari

Le groupe B en route pour la Coupe du monde est extrêmement serré. L’Espagne est partie du mauvais pied, mais elle a finalement réussi à atteindre ce point en dépendant d’elle-même. La Suède aussi, et pour continuer, elle a besoin des trois points contre une Grèce encore en vie.

Les Hellènes comptent neuf points et sont trois de la deuxième place occupée par les Suédois. C’est-à-dire, pour gagner, ils lieront leur rival ce mardi. C’est le jeu le plus important pour eux ces dernières années et ils mettront toute la viande sur le gril. Qu’ils gagnent ou fassent match nul, c’est pour [1.9].

Il est vrai que sur le plan individuel, ils peuvent être pires que la Suède, mais ils n’ont perdu qu’un des cinq derniers matchs qu’ils ont disputés et la motivation doit leur donner le supplément dont ils ont besoin pour égaliser les forces. Attention, car la Grèce n’a pas encore eu le dernier mot.

Les Suédois, pour leur part, sont issus de la conquête du Kosovo et de la chute face à la Grèce elle-même au bord de la Méditerranée. Ils doivent obtenir les trois points et se remettre de cette défaite et leur quota est [1.85], ce qui signifie que pour Betfair, ils sont clairement les favoris.

Quant aux noms propres, Le joueur de la Real Sociedad Alex Isak est celui qui prend tous les feux de la rampe. Il est dans un état terrible et qu’il voit la porte avant que la Grèce ne soit payée pour [2.6], une redevance non négligeable.