À la recherche de l’ordinateur portable de Pelosi ⋆ .

Mark Thiessen – c’est Mark avec un «k», à ne pas confondre avec Marc Thiessen de l’AEI – détient le bureau de l’Alaska de l’Associated Press à Anchorage. Il était bien placé pour couvrir le raid du FBI dans la station balnéaire très appréciée Homer Inn & Spa à la recherche d’un ordinateur portable utilisé par Nancy Pelosi qui a été volé au Capitole le 6 janvier.

Le FBI pense qu’ils ont leur femme dans une Marilyn Hueper. Elle est propriétaire du Homer Inn & Spa avec son mari. Le FBI a saisi ses ordinateurs portables et un téléphone portable lors d’un raid à l’auberge mercredi dernier.

Hueper parle et explique de manière libre qu’il s’agit d’un cas d’identité erronée. Les citations de l’histoire de Thiessen ont une plausibilité inhérente.

Le FBI ne parle pas. Apparemment, Thiessen n’a trouvé aucune source anonyme «familière avec l’enquête» pour justifier les voies du FBI envers l’homme, comme le New York Times.

Voici l’histoire AP de Thiessen:

Des agents fédéraux ont signifié un mandat de perquisition dans un hôtel de charme à Homer, en Alaska, affirmant qu’ils cherchaient un ordinateur portable volé au bureau de la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain, a déclaré l’un des propriétaires du Homer Inn and Spa. Mercredi, des agents ont confisqué des ordinateurs portables et un téléphone portable, a déclaré la propriétaire Marilyn Hueper. Un téléphone portable appartenant à son mari, Paul Hueper, a également été audité par des agents mais n’a pas été confisqué, a-t-elle déclaré. Marilyn Hueper a déclaré que les agents ont également affirmé qu’il y avait des preuves photographiques qu’elle était à l’intérieur du Capitole pendant l’émeute; quelque chose qu’elle nie. Aucune arrestation n’a été effectuée mercredi. Le couple a assisté au rassemblement du président Donald Trump à Washington le jour de l’insurrection, mais a nié être entré dans le Capitole. Lorsque les agents sont arrivés dans leurs quartiers d’habitation au complexe mercredi, elle a déclaré que les agents lui avaient dit qu’elle savait probablement pourquoi ils étaient là. «J’étais comme, ‘Ouais, non, pas vraiment’», a-t-elle déclaré à la station de radio Kenai KSRM. Les Huepers n’ont pas immédiatement renvoyé un message que l’Associated Press a laissé sur le téléphone de la station vendredi. «Et ils ont dit: ‘Eh bien, nous sommes ici pour l’ordinateur portable de Nancy Pelosi.’ Et j’ai dit: ‘Oh, alors ça a été volé et c’est en général, c’est bon à savoir. Je pensais que c’était peut-être juste une théorie du complot, alors merci pour l’intel », a-t-elle dit. Le chef d’état-major adjoint de Pelosi, Drew Hammill, a confirmé le 8 janvier qu’un ordinateur portable avait été pris dans une salle de conférence, mais a déclaré que «c’était un ordinateur portable qui n’était utilisé que pour les présentations». Les agents lui ont ensuite demandé avec qui elle travaillait, a déclaré Marilyn Hueper. Elle a répondu en se mettant à rire, puis s’est excusée auprès de l’agent. «Je ne veux pas manquer de respect et rire, mais c’est vraiment surréaliste et étrange», a-t-elle déclaré à la station de radio. Chloe Martin, porte-parole du bureau local du FBI à Anchorage, a confirmé que des agents avaient mené une activité d’application de la loi autorisée par le tribunal à l’Homer Inn and Spa. «Alors que les individus sont libres de parler de leurs interactions avec le FBI, nous ne discutons ni ne décrivons, par pratique, aucun contact que nous avons ou prétendument avoir avec des individus», a-t-elle déclaré dans un courrier électronique adressé vendredi à l’AP. “Pour le moment, et jusqu’à ce qu’il atteigne le domaine public, nous ne pouvons pas discuter des détails.” Paul Hueper a déclaré qu’il avait pris une photo de sa femme marchant sur les marches du Capitole le 6 janvier, mais qu’ils n’étaient pas à moins de 100 mètres (91 mètres) de l’entrée du bâtiment. Il a posté cette photo sur Instagram. Elle a déclaré que les agents lui avaient dit qu’il y avait des séquences vidéo d’elle dans le bâtiment, mais Marilyn Hueper affirme qu’il s’agit d’un cas d’identité erronée. Les agents lui ont montré des photos d’une femme portant un manteau noir Columbia avec des lettres blanches sur l’épaule gauche, le même que celle qu’elle portait, a déclaré Marilyn Hueper, reconnaissant que les deux femmes étaient proches en âge avec une coiffure similaire. C’est là que les similitudes se sont terminées, a-t-elle déclaré à la station. La femme portait un pull que Marilyn Hueper a affirmé qu’elle ne posséderait jamais, et elle a dit qu’elle avait attaché des lobes d’oreille. “Cette nana a l’air d’avoir des lobes d’oreille détachés, ce qui me rend jalouse”, a déclaré Marilyn Hueper à propos de la femme dans les captures d’écran. «J’ai toujours voulu des lobes d’oreille détachés.» Homer est situé à environ 193 kilomètres au sud-ouest d’Anchorage.

Hueper n’a pas l’air trop étouffé par toute cette affaire. Elle doit être une cliente cool pour nous laisser avec le reflet que «j’ai toujours voulu des lobes d’oreille détachés.»

The Anchorage Daily News publie son histoire avec la photo composite ci-dessous. La légende se lit comme suit: «Cette illustration photo composite montre une photographie de Marilyn Hueper, résidente d’Homère, à gauche, prise le 6 janvier 2021 et fournie par Hueper, à côté de deux images (à droite) publiées par le FBI montrant une femme non identifiée dans le Capitole des États-Unis à la même date. »

L’ADN a interviewé Hueper. Son histoire entre plus en détail sur le raid et l’interrogatoire de Hueper par le FBI:

Hueper a déclaré que les agents avaient enfoncé sa porte mercredi matin alors qu’elle, son mari et certains invités dormaient. Lorsqu’elle a demandé pourquoi ils ne faisaient pas que frapper, on lui a répondu que oui, mais personne n’a répondu, alors les agents sont allés prendre le petit déjeuner. Quand ils sont revenus, ils ont frappé à nouveau, et quand personne n’a répondu, ils ont enfoncé la porte, a-t-elle dit. Hueper a déclaré que les agents avaient tiré des armes à feu et l’avaient menottée, son mari et leurs invités. Elle et son mari ont été placés dans des pièces différentes et n’ont pas pu voir ce qui se passait alors que les agents fouillaient, selon Hueper. Un officier a sorti une photo d’une femme dans le Capitole le 6 janvier et a demandé si elle savait qui était cette femme. Hueper était surprise, dit-elle, parce que la femme lui ressemblait et avait un manteau comme celui qu’elle possède. Mais Hueper a déclaré qu’elle n’avait jamais eu de pull comme celui que la femme portait sur une deuxième photo.

Ceci est également intéressant:

Hueper a déclaré qu’elle avait pu pointer vers d’autres photos, fournies plus tard dans l’interview, pour montrer des différences dans son apparence par rapport à la femme montrée. La femme sur la photo a des lobes d’oreille détachés – les siens sont attachés. L’autre femme a également une forme de front différente, a déclaré Hueper, ajoutant qu’elle n’avait jamais porté le genre de bottes hautes que la femme portait. «Je suis comme, ‘Attendez une minute. Est-ce elle? Ce n’est clairement pas moi. Pourquoi ne m’avez-vous pas montré cela pour commencer? »Dit Hueper. Hueper a déclaré que les agents avaient laissé une copie du mandat de perquisition lorsqu’ils sont partis après environ quatre heures. Elle pense qu’environ une douzaine d’agents étaient présents, mais elle n’en est pas sûre. Elle a refusé de fournir une copie du mandat de perquisition, mais a déclaré que cela permettait au FBI de «collecter des informations relatives à la violation et et cetera, vous savez, les manigances dans le Capitole». Elle a dit que le mandat ne nomme pas spécifiquement Pelosi, mais les agents lui ont dit qu’ils recherchaient cet ordinateur portable.

Le FBI a également saisi mercredi les ordinateurs portables et les téléphones portables de Rudy Giuliani. J’espère qu’ils ne confondent pas les appareils de Giulian avec ceux de Hueper. Si Hueper en ressort indemne, son histoire peut avoir l’étoffe d’une comédie de Coen Brothers comme Burn After Reading.