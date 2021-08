Donald Rugoff (à gauche) dans son bureau avec Robert Downey dans les années 60.

(./The Life Images Collection/Bob Peterson/Avec l’aimable autorisation de Deutchman Company Inc.)

À la recherche de M. Rugoff enquête sur la signification des films et de la culture.

Que manque-t-il à la culture cinématographique contemporaine ? Cette question est le véritable sujet de Searching for Mr. Rugoff, le nouveau documentaire explorant la carrière méconnue et la réputation oubliée du distributeur et exploitant de films Donald Rugoff dont la société Cinema 5 a établi une norme inégalée pour l’appréciation sérieuse des films dans les années 1960 et années 70.

La recherche, littérale dans l’enquête personnelle du réalisateur Ira Deutchman sur les antécédents de M. Rugoff – son premier employeur dans l’industrie cinématographique – commence par un faux pas particulier : Deutchman cite Steve Jobs comme pour contextualiser le génie de Rugoff. Ce faisant, cependant, il confond le rôle de Rugoff dans les sciences humaines avec le culte de notre époque pour le rôle de Jobs dans notre déshumanisation technologique.

Le fait est que, tout en recherchant le passé de Rugoff, Deutchman explore en fait le sien, c’est-à-dire notre propre relation passée avec les films et les sciences humaines. Les arts qui ont influencé notre imagination et notre compréhension du monde et du comportement humain ont été supervisés par des hommes uniques comme Rugoff.

C’est grâce au Cinéma 5 de Rugoff que le visionnage de films au milieu du XXe siècle a ébranlé la domination hollywoodienne, profitant des nouvelles visions créées par les auteurs européens ainsi que par les indépendants nationaux. Natif de New York, Rugoff, fils d’un propriétaire de théâtre à l’époque de la Dépression, a étendu l’entreprise familiale en faisant progresser son goût individuel dans la conception de théâtre et les tarifs disponibles. On se souvient de la personnalité et du comportement non conventionnels de Rugoff à travers les anecdotes de ses collègues sur les traits personnels et le style irascible du patron. Mais ces histoires rappellent également les spécificités du travail pour un pionnier de l’exposition de films et un conservateur – ce terme actuellement mal utilisé – dont les présentations ont aidé la culture cinématographique à s’élever, à mûrir et à atteindre son apogée au cours de cette grande période de renaissance du cinéma américain.

La propre carrière de Deutchman en tant que producteur de films s’est développée à partir de l’appréciation du film cultivée par son exposition précoce aux méthodes de Rugoff et aux films remarquables qu’il a portés à l’attention du public américain – The Endless Summer, Putney Swope, Z, Trash, Scenes from a Marriage , Sept Beautés, Monty Python et le Saint Graal, et d’autres.

Le point de vue de Deutchman sur Rugoff a changé lorsque Dan Talbot de New Yorker Films a rendu hommage pour la première fois à Rugoff pour être « le plus grand distributeur de films indépendants que cette ville ait jamais vu ». Les louanges de Talbot se répercutent à l’époque de Steve Jobs – lorsque les films sont maintenant réduits au « contenu » et que tout sens des priorités sociales, morales et artistiques est brouillé. La quête de Deutchman pour le passé de Rugoff — « Cela m’a choqué qu’une personne aussi importante soit devenue une figure pratiquement oubliée » — n’est pas seulement un acte d’hommage, elle recherche aussi les fondements de son propre engagement professionnel et culturel.

Découvrir ce qui a fait tiquer Rugoff place ce document dans la catégorie croire ou non de la recherche de Sugar Man. Les scènes banales de Deutchman voyageant à Edgartown, Martha’s Vineyard, où Rugoff s’est retiré après avoir perdu sa compagnie et aurait été enterré dans la tombe d’un pauvre, diffèrent de l’histoire de gloire et d’adulation de Sugar Man. Comment Rugoff a affronté la satire scabreuse et classée X de 1969, Putney Swope, en disant à son créateur Robert Downey: «Je ne comprends pas mais je l’aime», illustrait l’époque où l’on courait un risque mais croyait en l’art. Cette recherche du passé du cinéma interroge respectueusement des hommes comme Rugoff, Sid Geffen et Amos Vogel qui se souciaient du cinéma, promulguaient le cinéma comme plus qu’une entreprise et faisaient prospérer la culture.

Deutchman utilise des classifications sociologiques — Chapitre 1 : Fou ; Chapitre 2 : Intitulé ; Chapitre 3 : Génie ; et Chapitre 4 : Insatiable – pour comprendre les particularités et la conduite de Rugoff. Mais comme la phrase mémorable de Marlene Dietrich, “Qu’importe ce que vous dites sur un homme”, Deutchman préserve le legs de Rugoff à la culture cinématographique – les nouveaux modèles audacieux de distribution qui ont fait sortir les films du ghetto de l’art et essai à la culture générale ( en particulier dans le cas du thriller politique Z de Costa-Gavras et du documentaire épique de Marcel Ophuls Le chagrin et la pitié) ; les graphismes publicitaires innovants et accrocheurs (comme la sémiotique sexuelle audacieuse de Putney Swope que la 20th Century Fox a rapidement imitée pour M*A*S*H de Robert Altman) ; et la chaîne de cinémas new-yorkais à écran unique qui ont été exceptionnellement conçus pour élever et maximiser l’expérience cinématographique. Le Sutton, Murray Hill, les cinémas I et II étaient des mises à jour modernistes inégalées des palais de cinéma décorés à l’ancienne. (Le théâtre néo-art-déco Beekman a servi de décor à la scène classique Marshall McLuhan de Woody Allen dans Annie Hall.)

Rugoff a établi des normes qui changeraient l’avenir de la présentation des films, finalement imitées par Miramax de Harvey Weinstein et maintenant Netflix pour distinguer leur produit comme étant sophistiqué et essentiel à l’air du temps. C’était le talent moderne de Rugoff – impénétrable pour ceux qui n’avaient pas sa sensibilité mais irrésistible pour le monde du cinéma. Son déclin personnel et professionnel, dû à ce que les hommes d’affaires appellent astucieusement une « prise de contrôle hostile », est astucieusement expliqué par le producteur Peter Broderick : « Ce n’était pas une histoire de héros déchu. Les choses physiques se produisent et les relations changent. Les récits de Deutchman reviennent sur le personnage dont la vision singulière a créé une dette d’obligation et une inspiration jamais oubliée. Dans les arts, comme en politique, nous sommes toujours à la recherche de leadership.

Armond White, critique culturel, écrit sur les films pour National Review et est l’auteur de New Position: The Prince Chronicles. Son nouveau livre, Make Spielberg Great Again: The Steven Spielberg Chronicles, est disponible sur Amazon.

@3xchaise