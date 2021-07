À la recherche de nouvelles opportunités, ils se noient en poursuivant leurs rêves dans la jungle la plus épaisse du monde

Une fois que ces jeunes hommes et femmes atteignent l’un des pays d’Amérique du Sud, ils commencent alors à se déplacer en groupes et travaillent dans des magasins ou des restaurants locaux et sont parfois utilisés comme narcomules. (Image représentative)

Récemment, un bateau avec environ 18 migrants à bord après avoir navigué de Necoclí (Antioquia), en Colombie vers Panama, a chaviré. C’est l’une des routes migratoires les plus fréquentées lorsque les personnes essayant d’atteindre les États-Unis traversent la jungle la plus épaisse du monde – la jungle de Darien.

La pandémie mondiale post-COVID 19, c’est le premier cas qui a attiré l’attention en 2021, indiquant que les jeunes d’Inde, du Bangladesh et du Népal continuent de poursuivre leur rêve d’aller aux États-Unis. Et ils sont prêts à emprunter les pires routes pour réaliser leurs rêves et utilisent souvent les nations sud-américaines comme tremplin pour entrer aux États-Unis.

Ceux qui ont été secourus par la marine colombienne et les garde-côtes ont été placés en détention et des interprètes ont été embauchés pour comprendre la nationalité des personnes secourues et de celles qui se sont noyées ou portées disparues. Les rapports indiquent que quatre naufragés qui ont été sauvés de la mer des Caraïbes venaient peut-être d’Inde ou du Bangladesh. Lorsque la recherche d’autres personnes a commencé, un citoyen népalais a également été sauvé d’Isla Fuertes, près de Carthagène, en Colombie. Au moment du sauvetage, il n’y avait pas de papiers d’identité et après avoir obtenu des interprètes, leur nationalité a été identifiée et aussi qu’il y avait des femmes et des enfants sur le bateau. Ce qui n’est pas clair cependant, c’est le nombre d’Indiens sur le bateau ?

La traite des êtres humains est une grande industrie

Le milliard de dollars n’a pas été affecté par la pandémie mondiale de coronavirus. Une nouvelle étude publiée plus tôt ce mois-ci par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), “Bien que de nombreuses régions du monde se soient arrêtées, la pandémie de COVID n’a pas ralenti la traite des êtres humains”.

Et, avec l’ouverture progressive des aéroports et des frontières, le mouvement des migrants en provenance d’Inde, du Népal et du Bangladesh a commencé. Ces personnes sont prêtes à payer plusieurs milliers de dollars pour atteindre le pays de leurs rêves – les États-Unis ou le Canada. La majorité de ceux qui souhaitent déménager viennent du Pendjab, de l’Haryana, du Maharashtra, de l’Andhra Pradesh ainsi que d’autres États.

Une fois que ces jeunes hommes et femmes atteignent l’un des pays d’Amérique du Sud, ils commencent alors à se déplacer en groupes et travaillent dans des magasins ou des restaurants locaux et sont parfois utilisés comme narcomules. L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale sont les routes choisies en raison des dispositions relatives aux visas.

Comme cela a été rapporté précédemment par Financial Express Online, un rapport de 2018 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) Asia Report a mentionné que « Les migrants dont la destination finale est les États-Unis préfèrent passer par des pays tels que le Chili, le Brésil, la Bolivie. , El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Pérou, Équateur, Guatemala, Colombie et Nicaragua.

Les ambassades de certains des pays d’Amérique du Sud situés en Inde délivrent des visas aux citoyens du Népal et du Bangladesh d’ici.

Le voyage à travers Darién Gap

Le Darién Gap est une nature sauvage sans loi à la frontière de la Colombie et du Panama, des serpents mortels aux guérillas antigouvernementales. La jungle sauvage est accessible uniquement à pied ou en canoë. Il brise également les frontières territoriales entre les continents nord et sud-américains en Amérique centrale. La région voit également un flux de migrants en provenance de Cuba, d’Afrique et d’Asie, dont le désespoir les envoie dans des voyages périlleux vers les États-Unis et le Canada, où ils risquent le vol, l’enlèvement et la mort pour documenter l’un des treks les plus pénibles au monde.

Comment ces migrants se déplacent – ​​leur itinéraire

Après avoir débarqué des bus dans les villes colombiennes de Turbo ou Necoclí, les migrants doivent ensuite traverser le golfe d’Úraba, où les pêcheurs locaux peuvent facilement être embauchés comme facilitateurs de contrebande.

Traverser Darien Gap prend 6 à 8 jours à pied et plus près de 10 jours pendant la saison des pluies. La plupart des jours, il ne pleut pas seulement constamment, la température est toujours de 85 degrés Fahrenheit. Selon les données des Nations Unies (ONU), en 2019, 17 668 migrants ont traversé cette région du pays, dont 3 170 Haïtiens. En raison de la pandémie de COVID-19 en 2020, le trafic de migrants est tombé à seulement 3 887.

En savoir plus sur l’accident

D’après les informations, un bateau avec 18 personnes avait quitté Necoclí (Antioquia) et se dirigeait vers Panama, avant que le bateau ne chavire et qu’il n’y ait eu que peu de secourus, ce qui signifie que les autres se sont noyés ou étaient toujours portés disparus.

Après le naufrage de leur bateau, quatre des 18 ont été secourus par des pêcheurs de Puerto Escondido (Córdoba), qui ont été retrouvés sur la côte de Puerto Escondido (Córdoba) et quelques autres ont été sauvés par la marine colombienne d’Isla Fuertes, Cartagena et un autre naufragé à la mer des Caraïbes au large de Sucre.

Indiens expulsés dans le passé de Colombie

Chaque migrant paie en moyenne mille dollars pour transiter par la Colombie. En 2019, des Indiens ont été expulsés de Colombie pour avoir tenté illégalement d’entrer en Équateur.

Des diplomates de la région sous couvert d’anonymat ont admis que le trafic de ce côté du globe est devenu un énorme problème et toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements et les missions, travaillent ensemble pour prendre des mesures strictes contre les trafiquants.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.