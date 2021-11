A la recherche du premier

Sánchez-Pizjuán rassemble deux équipes qui atteignent la quatrième journée du groupe G de la Ligue des champions sans connaître la victoire, il est donc urgent que toutes les deux en ajoutent trois une fois qu’elles auront passé l’équateur de cette phase pour garder intactes les options de étant dans le huitième du tournoi.

Les Andalous, avec trois nuls, sont deuxièmes du groupe à quatre points du leader, Salzbourg, tandis que les Français sont troisièmes, avec une défaite et deux à égalité, une situation avec laquelle ils peuvent encore aspirer à tout dans une carrière très équilibrée. , Eh bien, Wolfsburg, quatrième du classement avec également deux points, est celui qui reçoit l’équipe autrichienne en Allemagne ce mardi.

Un fort

Les sevillistas, dans ce double duel suivi contre Lille, viennent du nul il y a deux semaines en France et maintenant ils reçoivent l’actuel champion de France dans leur stade avec l’intention de transférer à la compétition continentale les bons sentiments qu’ils laissent à la maison en Liga , où il compte ses matchs par victoires.

La propriété de En-Nesyri après ce qui a été commenté lundi par le coach de l’équipe, Julen lopetegui, qui a rappelé qu’il était absent depuis cinq semaines et doit progressivement retrouver son niveau.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Les doutes jusqu’à la dernière minute seront Montiel et Delaney, à la fois mal à l’aise après le choc contre Osasuna, tandis que Jocelyn gourvennec, sélectionneur français, arrive avec son onze de gala et plus en forme que jamais, surtout Renato Sanches, après avoir touché la victoire au Parc des Princes en Ligue 1 contre le PSG.

Les files d’attente probables

Séville: Prime; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña ; Fernando, Joan Jordan; Suso, Rakitic, Ocampos ; et Rafa Mir.

Lille: Grbic; Çelik, Fonte, Djale, Mandava ; Ikoné, Xeka, Sanches, Bamba ; David et Yilmaz.

Arbitre: István Kovács (Roumanie).

Stade: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Heure: 21.00H