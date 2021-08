À la recherche d’un emploi ? Comment tirer parti de la marque personnelle pour être embauché

Vous avez plus de 50 ans et êtes à la recherche d’un emploi qui correspond à vos compétences et à votre niveau d’expérience. Qu’est-ce qui peut vous aider à vous distinguer des autres candidats, peut-être plus jeunes ? Pour commencer, je recommande de développer une marque personnelle. Voyons comment vous pouvez utiliser stratégiquement votre image de marque personnelle pour être embauché.

Mais voyons d’abord ce qu’est l’image de marque personnelle et comment elle peut faire toute la différence dans votre recherche d’emploi.

Pourquoi utiliser le Person Branding pour être embauché est si important

Commençons par une solide définition de marque personnelle.

L’image de marque personnelle met en valeur votre valeur et votre expertise et l’emballe de manière à ce qu’elle soit accessible. Tout comme une marque comme Apple nourrit et promeut son image, votre marque personnelle met également en lumière vous et vos talents.

Une mise en garde : l’image de marque personnelle n’est pas une question de battage publicitaire, mais d’être authentique et fidèle à vous-même et à vos valeurs.

Une stratégie de marque personnelle moderne associe les tactiques de marque traditionnelles aux outils d’aujourd’hui. Par exemple, le réseautage est un élément clé de la construction d’une marque personnelle. Mais LinkedIn et d’autres réseaux sociaux sont devenus un véhicule crucial dans le processus de mise en réseau.

Utiliser la marque personnelle pour décrocher un emploi fait beaucoup de travail pour vous

Réfléchissez un instant à votre recherche d’emploi, en particulier au processus de candidature et d’entretien pour un emploi.

Habituellement, vous disposez d’un CV et de 15 à 30 minutes lors d’un premier entretien d’embauche pour faire une impression durable et les convaincre de vous accorder un deuxième entretien.

Mais que se passe-t-il si vous relancez la conversation pour que l’intervieweur vous connaisse à l’avance ? Et si vous pouviez convaincre la personne de votre expertise et de votre base de connaissances avant de mettre les pieds dans la salle physique ou virtuelle de l’entreprise ?

C’est ce qui se passe lorsque vous avez une marque personnelle. Il parle essentiellement pour vous.

Maintenant, très probablement, vous n’aurez jamais la même reconnaissance de nom mondiale qu’un Jeff Bezos ou un Elon Musk. Mais une marque personnelle donnera plus de poids à votre nom au sein de votre industrie, ce qui améliorera votre candidature.

Image de marque personnelle après 50 ans

En tant que professionnel plus âgé à la recherche d’un emploi, vous avez sans aucun doute fait face à votre juste part d’âgisme. Nous savons tous que cela arrive.

Mais une marque personnelle peut aider à combattre les idées et les stéréotypes âgistes.

Avec une marque personnelle solide derrière vous, la conversation passe de votre âge et de la durée pendant laquelle vous allez travailler, à l’expérience et à l’expertise dont vous disposez et comment cela profitera à l’entreprise. Et c’est le changement que vous voulez.

Mais est-il trop tard pour commencer le personal branding après 50 ans ?

Pas du tout.

Tant que vous avez le temps de vous consacrer à la construction de votre marque personnelle, il n’est jamais trop tard.

Tout ce que vous devez savoir, c’est comment créer une marque personnelle pour un effet de levier professionnel.

C’est ce que je veux vous montrer aujourd’hui. Parlons donc de la façon dont vous pouvez utiliser la marque personnelle pour être embauché après 50 ans.

6 façons clés d’utiliser la marque personnelle pour être embauché en tant que professionnel plus âgé

1. Investissez dans un site Web

Considérez votre site Web comme une base d’accueil. Peu importe ce que vous faites d’autre en ligne – médias sociaux, webinaires, podcasts, etc. – vous avez une maison où les gens peuvent aller pour en savoir plus.

Choisissez un nom de domaine immédiatement reconnaissable. La meilleure option est d’utiliser votre nom — www.votrenom.com. Si votre nom est assez courant et existe déjà en tant que domaine de quelqu’un d’autre, modifiez-le légèrement, peut-être en ajoutant l’initiale de votre deuxième prénom.

Vous avez le choix entre plusieurs options pour créer votre site Web. Vous pouvez simplement l’héberger sur un site comme BlueHost ou GoDaddy, éventuellement en utilisant WordPress pour le construire. Si cela devient trop compliqué, des entreprises comme Squarespace ou Wix éliminent le stress lié à la création d’un site Web avec un simple constructeur par glisser-déposer. Cela peut être plus cher, mais cela en vaut la peine si la facilité d’utilisation est votre priorité.

De plus, dans le cadre de l’enregistrement de votre domaine, vous pourrez créer une adresse e-mail de marque, par exemple wendy@votrenom.com. Cela ancrera votre marque personnelle et améliorera votre personnalité professionnelle lorsque vous postulez à des emplois.

2. S’engager sur les médias sociaux

Les médias sociaux sont un élément clé de la marque personnelle. Les trois grands réseaux sont Facebook, Twitter et LinkedIn. Ce sont d’excellents espaces pour construire votre marque grâce au contenu que vous partagez et à l’engagement avec les autres sur le réseau.

Pour les travailleurs plus âgés, dans mon livre, rien ne vaut LinkedIn. Il est plus ancien que Twitter et est conçu pour le réseautage et la promotion de vous-même.

Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de vos réseaux sociaux :

Utilisez la même photo de profil sur chaque réseau – vous voulez que les gens vous reconnaissent sur tous les réseaux. Liez chaque réseau à votre site Web – il y aura généralement un espace dans votre biographie pour inclure un lien. Publiez régulièrement et partagez du contenu précieux – c’est ce que vous aidera à vous faire remarquer. Engagez – aimez et commentez les publications des autres et répondez à tous les commentaires que les gens laissent sur vos publications.

Surtout, ne compliquez pas les choses. Il s’agit de partager un contenu de qualité et d’ajouter de la valeur aux conversations. C’est tout.

3. Construisez votre réseau

Peu importe l’industrie dans laquelle vous vous trouvez – qui vous connaissez compte. S’engager avec les bonnes personnes peut ouvrir des portes qui, autrement, seraient fermées.

Comment démarrez-vous le réseautage?

Les médias sociaux sont la clé ici – et LinkedIn la solution au sein de cette clé. Commencez par aimer et commenter les publications des autres. Participer à des groupes. Répondez aux questions des gens. Cherchez des occasions de vous présenter et de vous connecter avec les autres.

Un autre excellent réseau social est Clubhouse. Je parle de ce nouveau réseau dans ce post. Il est conçu pour que les personnes ayant des intérêts similaires puissent se connecter et parler dans un format audio. C’est nouveau et suffisamment petit pour que vous puissiez vraiment briller sur la plateforme, même en tant que nouveau membre.

4. Créez un excellent contenu

Nous avons discuté du partage de contenu précieux sur les réseaux sociaux, mais la marque personnelle implique également la création de votre propre contenu.

Cela peut signifier écrire des articles de blog, créer des vidéos sur YouTube, héberger un podcast ou tout autre format multimédia que les gens peuvent consommer.

Maintenant, je ne vais pas vous dire que c’est un slam dunk. Il faudra du temps et des efforts pour créer du contenu. Mais ça vaut le coup. Et c’est une partie essentielle de l’image de marque personnelle.

Pourquoi?

Votre contenu est un témoignage de ce que vous savez. C’est une preuve visible de votre expertise. Peu importe ce qui se passe dans votre carrière, ce contenu sera toujours le vôtre. Votre contenu montre qui vous êtes, ce que vous faites et donne même une idée de vos valeurs.

De plus, lorsque vous postulez à des emplois, vous pouvez inviter des intervieweurs à consulter votre contenu et à avoir une fenêtre sur vos connaissances et vos compétences.

5. Soyez cohérent

La cohérence est essentielle lors de la construction de votre marque personnelle. Assurez-vous que où que vous soyez, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, votre site Web ou même dans votre contenu, les gens vous reconnaissent immédiatement.

Lorsque quelqu’un de Twitter décide de vous suivre sur LinkedIn, vous voulez qu’il vous reconnaisse immédiatement. Rendez nos photos et informations de profil cohérentes sur toutes les plateformes.

Cette cohérence devrait même s’étendre à votre personnalité et à votre ton. Le type de contenu que vous partagez peut varier d’un espace à l’autre, mais votre ton et votre personnalité ne devraient jamais le faire.

6. Gardez une trace de votre réputation en ligne

Le seul inconvénient de l’image de marque personnelle est que votre marque peut rapidement disparaître si vous ne faites pas attention. La vitesse d’Internet et des médias sociaux peut transformer une petite flamme en un enfer déchaîné, avec votre réputation au milieu.

C’est pourquoi il est important de garder un œil constant sur votre réputation en ligne.

Google vous-même régulièrement. Vous pouvez même configurer une alerte Google qui vous enverra un e-mail chaque fois que votre nom ou votre marque est mentionné en ligne. Parfois, cela peut être une nouvelle positive. D’autres fois, vous pourriez trouver un commentaire négatif ou une désinformation diffusée à votre sujet. Il pourrait même s’agir de quelqu’un d’autre du même nom.

Quelles que soient les informations négatives que vous trouvez, agissez rapidement pour les éteindre. Répondez aux commentaires et corrigez les informations erronées dès que possible avec une publication rapide sur les réseaux sociaux ou une mise à jour sur votre site Web.

Utiliser la marque personnelle pour être embauché

En particulier lorsque vous cherchez à décrocher un emploi, la marque personnelle est le meilleur moyen de faire une impression durable.

J’ai même entendu parler de responsables du recrutement reconnaissant le nom de quelqu’un avant de mettre les pieds dans l’entretien, tout cela parce qu’ils ont pris le temps de développer leur marque personnelle.

De plus, l’image de marque personnelle encouragera les recruteurs et les responsables du recrutement à vous rechercher. Je connais des gens qui ont été embauchés alors qu’ils ne cherchaient même pas un nouvel emploi en raison de l’attention qu’ils portaient à leur marque personnelle.

L’image de marque personnelle est un outil important dans votre coffre de carrière pour vous aider à booster votre carrière, surtout si vous avez plus de 50 ans. J’espère que ces points vous aideront à développer votre propre marque personnelle et à réussir votre recherche d’emploi.

Photo de Benjamin Voros sur Unsplash

Auteur : Wendy Marx

Suivez @wendymarx

Wendy Marx est présidente de Thrivingat50+. En tant que coach en branding personnel et en réinvention, elle est recherchée pour sa capacité à aider les gens à décoller dans leur carrière et à devenir des marques de distinction. Ici, des articles ont été publiés dans Fast Company, Entrepreneur, Forbes, New York Times, Advertising Age et autres… Voir le profil complet ›