A la recherche d’un prêt personnel ? Découvrez les taux d’intérêt les plus bas proposés par 10 banques en ce moment

Si vous recherchez un prêt personnel, voici les 10 offres les plus basses actuellement proposées par certaines des principales banques du pays.

Un prêt personnel est souvent la meilleure option d’emprunt si vous avez un besoin urgent de liquidités. La possibilité d’un processus de décaissement rapide et sans tracas, l’absence de garantie et des taux d’intérêt compétitifs pourraient faire de cette facilité de financement polyvalente un choix idéal en cas d’urgence.

Non seulement cela, les prêts personnels pourraient également être un excellent outil pour répondre aux exigences de financement importantes, car leur montant de prêt maximal autorisé pourrait atteindre Rs 25 lakh ou même plus. En outre, les prêts personnels sont généralement disponibles en plusieurs options de durée jusqu’à 5 ans, certaines banques offrant ces prêts jusqu’à 7 ans.

Cependant, les meilleurs taux d’intérêt sur les prêts personnels sont généralement réservés aux emprunteurs disposant d’un revenu stable et d’une cote de crédit exceptionnelle. Cela signifie que si votre cote de crédit est faible, vous pourriez ne pas être admissible à un prêt personnel et même si vous le faites, le taux d’intérêt applicable sera probablement beaucoup plus élevé que ceux proposés aux emprunteurs dont la cote de crédit est supérieure à 750-800, selon BankBazaar. .

Notez que le taux d’intérêt du prêt personnel applicable et le montant maximal du prêt seraient déterminés par le prêteur en fonction de plusieurs facteurs tels que l’âge de l’emprunteur, son revenu, sa cote de crédit, le montant du prêt requis, le type de profession, la stabilité d’emploi, etc. De plus, la documentation les exigences pourraient être légèrement différentes pour les demandeurs de prêts salariés et indépendants.

En tant que tel, il est toujours préférable de comparer vos options pour les meilleurs taux en fonction de votre éligibilité et d’obtenir une clarté complète sur les exigences de documentation avant de souscrire à un prêt pour éviter toute mauvaise surprise par la suite. N’oubliez pas non plus de lire les petits caractères de votre produit de prêt présélectionné et de vérifier les frais associés tels que les frais de traitement et les pénalités de pré-clôture et de remboursement anticipé partiel pour obtenir une clarté totale.

Les aspirants emprunteurs doivent également vérifier s’ils sont éligibles à des offres de prêt personnel pré-approuvées de leurs banques, car celles-ci pourraient impliquer de zéro à une documentation minimale et, par conséquent, impliquer un décaissement rapide du prêt. Plus important encore, évaluez l’abordabilité de vos IME de prêt personnel avant de souscrire au prêt, car tout laxisme à cet égard pourrait entraîner des pénalités supplémentaires, une accumulation de dettes et une note de crédit négative.

Donc, si vous recherchez un prêt personnel, voici les 10 offres les plus basses actuellement proposées par certaines des principales banques du pays. Veuillez noter que nous n’avons pris en compte que le taux d’intérêt annoncé le plus bas pour chacune des banques mentionnées dans le tableau ci-dessous, ce qui pourrait impliquer des conditions d’éligibilité supplémentaires, et le taux d’intérêt qui vous est applicable pourrait être plus élevé en fonction des conditions générales de la banque que vous avez choisie.

10 banques proposent actuellement des prêts personnels aux taux d’intérêt les plus bas

Avis de non-responsabilité : données collectées sur les sites Web des banques respectives le 17 juin 2021. Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.