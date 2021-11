À la recherche et capture internationale du « voleur des carcasses » de Saragosse

11/03/2021 à 08:32 CET

LMG

Le tribunal de Saragosse a rendu ce mardi un mandat de recherche et d’arrêt international contre un jeune homme, Mohamed B., qui se serait consacré voler des accessoires de téléphonie mobile dans les magasins spécialisés. Dans l’un, il voulait voler 83 carcasses, bien qu’il ait été surpris par le Police nationale quand il les a mis dans des sacs poubelles pour qu’ils les emportent.

Hier, il aurait dû s’asseoir sur le quai de la cour provinciale pour l’une de ses actions, mais il ne l’a pas fait. son avocat Alejandro Giménez Il n’a pas non plus pu le contacter et les magistrats ont signé l’arrêté qui sera transmis aux Forces et Organismes de Sécurité de l’Etat à l’égard de ce jeune homme d’origine algérienne. Le parquet a requis à son encontre une condamnation de un an et trois mois de prison avec la possibilité de substituer la peine privative de liberté à l’expulsion du territoire espagnol pour une durée de cinq ans. Vous n’êtes peut-être plus dans le pays depuis ses allées et venues sont inconnues.

Les faits pour lesquels il devait être jugé ont eu lieu à 02h30. à partir du 19 août 2020 dans une entreprise du centre-ville Rue Méndez Núñez. Le suspect, avec deux mineurs, a forcé l’accès au magasin pour prendre un téléphone portable, 58 écouteurs et 83 étuis. Ils ont été arrêtés en flagrant délit.