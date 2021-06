A la Stockton et Malone : le Jazz danse avec Kawhi et passe 2-0

Le Jazz, racontez l’histoire. L’équipe de Salt Lake City a une fiche de 2-0 en demi-finale Ouest et est à deux victoires, seulement deux, de la première finale de conférence depuis 2007. Et avec le meilleur bilan de la NBA, quelque chose qu’ils n’ont pas atteint depuis le siècle dernier.. Cet esprit, celui de John Stockton et Karl Malone, celui de la bague qu’ils n’ont pas pu obtenir, est maintenant celui qui est au cœur d’un hobby mormon pendant la journée mais très bruyant quand il s’agit de regarder du basket, agressif avec le rival, connecté avec ses joueurs et soucieux d’être un de plus dans un jeu où il y a tout et maintenant, aussi un public. Cela peut être différent pour le Jazz, qui s’est avéré avoir plus de bois qu’on ne le pensait. en remportant quatre victoires consécutives contre les néophytes Grizzlies. Et voilà qu’ils se dirigent directement vers la finale Ouest, après avoir pris les devants 2-0 contre une équipe qui est supposée avoir beaucoup de talent, mais qui ne cesse de montrer ses énormes lacunes.

Et ils ne sont pas Stockton et Malone, mais ils ont des osiers pour être, au moins, égaux ou meilleurs qu’eux. Rudy Gobert est passé à 13 points et 20 rebonds après avoir été élu meilleur défenseur de la NBA, en plus d’avoir ajouté 2 interceptions et 3 blocs. Et Donovan Mitchell, dans une démonstration digne d’une star, suit ses séries éliminatoires, comme si rien ni personne ne s’en souciait : 37 points (27 en première mi-temps) et une résolution à la fin pleine d’attitude et signe qu’il est bien plus qu’un simple All Star. Le gardien avec une moyenne de plus de 32 points par match en séries éliminatoires, a enhardi son équipe au premier tour après avoir été éliminé lors du duel d’ouverture et a endossé 45 points aux Clippers lors de l’ouverture de la série des demi-finales. Et il ne connaît toujours pas la défaite cette année en playoffs (le match qui n’a pas été perdu face au Jazz), une partie de la saison dans laquelle il pousse sans comparaison.

L’équipe de Quin Snyder a tout fait correctement. Il a apaisé l’urgence d’une équipe rivale qui a perdu le premier match, s’est échappé dans un deuxième quart-temps au cours duquel une classe de maître défensive a été vue sur le terrain et ils ont clôturé le match comme de vrais vétérans, à la fin, quand ses rivaux ont tenté par tous les moyens d’arracher une victoire impossible. Maintenant, l’Utah est devant deux zéro et est plus proche que jamais du retour au dernier tour de l’Ouest, ce qu’ils n’ont pas fait depuis 14 ans, toujours avec Jerry Sloan comme entraîneur et des gens comme Deron Williams ou Carlos Boozer comme protagonistes. Et les Clippers s’éloignent de ce tour, qu’ils n’ont jamais atteint depuis un demi-siècle, et restent dans la même situation que contre les Mavericks (2-0), seulement maintenant qu’ils ont perdu sur la route. La seule doublure argentée que vous pouvez regarder, c’est sûr.

Le quartier-maître et un mauvais Kawhi

Dans le Jazz, tout fonctionnait comme une machine parfaite. Joe Ingles, providentiel au final, est passé à 19 points dont 4 sur 7 aux triples. Bogdanovic a ajouté 16, O’Neale 8 et Jordan Clarkson, 24 sur le banc avec 6 sur 9 de l’extérieur et avec une grande attitude défensive. Quin Snyder a bien tourné. J’ai pris les bonnes décisions au bon moment, et mis en évidence le manque de réponses de Tyronn Lue, qui ne tape pas sur la touche et ne voit aucun moyen d’arrêter Mitchell (qui a eu peur à la fin), ou de le faire avec une équipe qui , rappelez-vous, il n’a toujours pas Mike Conley, qui continue de regarder les matchs en costume et n’a pas de date de retour. S’il revient, le Jazz aura en renfort un homme d’expérience et l’un des joueurs les plus fiables de la compétition. Et les Clippers, sans lui sur le terrain, ont perdu non pas une, mais deux balles pour retirer un match de l’Utah et obtenir un avantage sur le terrain qu’ils n’ont pas.

Le principal problème des Clippers était Kawhi Leonard. Ou son absence, principalement ; La star a déjà démontré lors du sixième match contre les Mavericks l’ampleur qu’il peut atteindre (45 points contre Luka Doncic et compagnie) Mais il est loin de ce joueur qui était sur le chemin de la légende, d’abord chez les Spurs puis chez les Raptors. Lors du deuxième match contre le Jazz, il est resté à 21 points et s’est trop caché au quatrième quart, où il n’a tenté que quatre lancers pour en marquer un. Oui c’était bien Paul George (27 + 10 + 6) et Reggie Jackson (29 points), mais les Clippers ont besoin de beaucoup plus de Kawhi s’ils veulent revenir à égalité et avoir une chance de jouer la première finale occidentale de leur existence. Parce que oui, l’histoire des combats de Jazz. Mais le combat des Clippers est pire. En gros, parce qu’ils ont le pire rival possible : eux-mêmes.