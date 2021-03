À la suite d’allégations d’agression sexuelle, Armie Hammer a déposé un autre film

Billion Dollar Spy aurait vu Armie Hammer jouer Brad Reid, qui arrive à la gare de la CIA à Moscou et se lie d’amitié avec Adolf Tolkachev de Mads Mikkelsen, un ingénieur soviétique. Les deux hommes forment un lien fort et la foi de Reid en Tolkachev est récompensée lorsqu’il remet un trésor de secrets militaires, ce qui a permis à Tolkachev de gagner le surnom de «The Billion Dollar Spy», et ses actions modifiant l’équilibre des pouvoirs entre l’Est et Ouest. Billion Dollar n’a pas encore commencé la production, il reste donc encore beaucoup de temps aux esprits créatifs derrière le film pour trouver le remplaçant de Hammer, bien qu’il n’y ait aucune mention de quelqu’un spécifiquement examiné.