À la suite de réactions négatives, l’Ontario affirme que le verrouillage du COVID n’inclura pas les interpellations par la police, les fermetures de terrains de jeux ⋆ .

Le gouvernement de l’Ontario et du Canada a renoncé samedi à imposer plusieurs nouvelles mesures sévères destinées à contrer une augmentation des tests COVID-19 positifs là-bas, des règles qui auraient ajouté aux fermetures déjà généralisées d’écoles, de restaurants et de nombreuses autres institutions.

Le gouvernement du premier ministre Doug Ford a annoncé cette semaine une prolongation à six semaines de l’ordonnance de séjour à la maison de quatre semaines de la province. Le gouvernement a promis de fermer les chantiers de construction «non essentiels», de fermer les terrains de jeux et les terrains de golf, et de commander des installations telles que les épiceries pour n’autoriser que 25% de leur capacité normale à la fois. La police devait également être habilitée à arrêter les véhicules et à demander aux citoyens pourquoi ils quittaient leur domicile.

“La réalité est qu’il reste peu d’options”, a déclaré Ford vendredi, concédant que “chaque mesure de santé publique qui nous reste entraîne un coût énorme pour les gens.”

Pourtant, suite au contrecoup des propositions, le gouvernement de Ford a déclaré qu’il renoncerait aux fermetures de terrains de jeux et aux nouveaux pouvoirs de la police.

«Les restrictions renforcées de l’Ontario visaient toujours à arrêter les grands rassemblements où la propagation peut se produire», a déclaré Ford samedi. «Nos règlements seront modifiés pour autoriser les terrains de jeux, mais les rassemblements à l’extérieur seront toujours appliqués.»

Le solliciteur général Sylvia Jones, quant à lui, a annoncé samedi soir que la police ne serait plus autorisée à arrêter les citoyens uniquement pour les interroger sur la raison de leur départ; la police serait cependant toujours habilitée à arrêter ceux qu’elle croyait participer à des rassemblements publics.

Le gouvernement de l’Ontario affirme avoir enregistré récemment un peu plus de 4 300 cas en une journée.

Lien source