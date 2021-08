À la suite du procès de Black Widow, l’accord d’Emma Stone avec Cruella 2 aurait trait à une indemnisation directe en streaming

Le streaming sera un facteur majeur dans l’avenir du divertissement, même si les salles de cinéma renversent les chances et reviennent à la vie. Il sera sage des studios et du talent dont ils ont besoin pour produire leur produit, de faire des compromis sur des structures de rémunération qui intègrent la réalité de Disney +, HBO Max et plus encore. Parce que tous les acteurs n’ont pas le pouvoir d’exiger de telles stipulations comme Emma Stone l’a fait, et Scarlett Johansson prouve malheureusement que peu importe tout ce que vous avez fait pour un studio au fil des ans, vous n’êtes aussi important que votre prochain succès garanti.