À la suite d’un différend sur l’App Store, Facebook propose un service de jeu en nuage sur iPhone et iPad via une application Web

Après de nombreux allers-retours et le rejet par Apple de la version complète de l’application iOS de Facebook de son service de jeu en nuage, la plate-forme de médias sociaux a suivi les traces de Microsoft et a lancé une application Web de sa jeune plate-forme de jeu pour iPhone et iPad.

Apple a reçu de nombreuses critiques de la part de Microsoft, Facebook et bien d’autres concernant sa politique interdisant les applications sur iOS qui fonctionnent comme des services de jeux. Plus tôt cette année, Facebook aurait même commencé à intenter une action antitrust contre Apple à ce sujet. Il a également poussé Microsoft à lancer son service cloud Xbox en tant qu’application Web.

Techniquement, Facebook a lancé son application de jeu iOS en août dernier, mais il a dû supprimer tous les jeux pour être approuvés – le réduisant à un endroit pour regarder les autres en streaming.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons entendu que Facebook travaillait toujours sur un moyen de rendre son service de jeu opérationnel sur iOS d’ici la fin de l’année. Et aujourd’hui, l’application Web de jeu Facebook est disponible pour iPhone et iPad (via The Verge).

Le vice-président des jeux de Facebook, Vivek Sharma, a partagé davantage sur l’application Web pour iOS et la position d’Apple dans un commentaire à The Verge :

“Nous sommes arrivés à la même conclusion que les autres : les applications Web sont la seule option pour diffuser des jeux en nuage sur iOS pour le moment”, a déclaré le vice-président des jeux de Facebook, Vivek Sharma, à The Verge dans un communiqué. “Comme beaucoup l’ont souligné, la politique d’Apple d'”autoriser” les jeux en nuage sur l’App Store ne permet pas grand-chose du tout. L’exigence d’Apple pour que chaque jeu en nuage ait sa propre page, passe en revue et apparaisse dans les listes de recherche va à l’encontre de l’objectif du jeu en nuage. Ces obstacles empêchent les joueurs de découvrir de nouveaux jeux, de jouer sur plusieurs appareils et d’accéder instantanément à des jeux de haute qualité dans les applications iOS natives, même pour ceux qui n’utilisent pas les appareils les plus récents et les plus chers.

Le service de jeux de Facebook est encore jeune avec 1,5 million d’utilisateurs par mois. Mais il a ajouté des titres populaires à sa bibliothèque comme Assassin’s Creed: Rebellion et Asphalt 9 pour s’étendre au-delà de titres plus occasionnels comme Angry Birds, Words with Friends, etc.

Cependant, certains des défis qui subsistent pour les jeux sur le Web iOS incluent l’impossibilité pour Facebook de transférer les utilisateurs de son application mobile principale à son service de jeu en ligne, la désactivation du son par défaut, le manque de notifications push et les limitations graphiques.

