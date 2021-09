A la toile et au visage ! Des KO spectaculaires

Tito Ortiz perd contre Anderson Silva dans un match de boxe

L’un des moments les plus excitants des sports de combat est le KO et nous vous présentons ici certains des moments les plus choquants de l’histoire et qui ont la particularité que celui qui a reçu le coup est littéralement tombé face contre terre sur la toile.

6Yair Rodriguez contre le zombie coréen

UFC Fight Night : Zombie coréen contre. Yair Rodríguez a eu lieu le 10 novembre 2018 au Pepsi Center de Denver, Colorado et un coude une seconde après avoir terminé le dernier round du combat, le combattant mexicain a réussi à remporter une victoire spectaculaire.

5Manny Pacquiao contre. Image de balise Juan Manuel Marquez

Manny Pacquiao contre Juan Manuel Márquez IV a été annoncé comme le combat de la décennie, il s’est produit le 8 décembre 2012 au MGM Grand Garden Arena et le Mexicain a remporté la victoire avec un KO surprenant au sixième tour.

4Nick Diaz contre Robbie Lawler

UFC 47 : C’est parti ! regardé Nick Diaz assommer Robbie Lawler au deuxième tour. L’événement a eu lieu au Mandalay Bay Events Center à Las Vegas, Nevada aux États-Unis.

3Marlon Moraes contre Aljamain Sterling

À l’UFC Fight Night 123 : Swanson contre. Ortega, le Brésilien Marlon Moraes, a frappé un genou précis qui a obligé l’Américain Aljamain Sterling à «embrasser» la toile.

2Oscar Valdez contre Miguel Berchelt

Un combat qui a servi à Óscar Valdez pour devenir le champion du monde WBC des super-plumes en éliminant Miguel Berchelt au dixième round.

1Anderson Silva contre Tito Ortiz

Tito Ortiz perd contre Anderson Silva dans un match de boxe

Plus récemment, la légende Anderson Silva a battu Tito Ortiz au premier tour.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/