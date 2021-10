À la traîne des tendances haussières actuelles, voici les deux meilleures pièces à surveiller pour la semaine

Le rallye stimulé qui a été enregistré dans l’écosystème de la monnaie numérique la semaine précédente pourrait devenir la source d’une énorme reprise au cours de la semaine à venir. Cette spéculation est chère à de nombreux partisans de la cryptographie sur diverses plateformes de médias sociaux, car le rallye qui a poussé les meilleures pièces pourrait commencer à se matérialiser au cours de la semaine à venir. Sur la base des fondamentaux actuels et des activités de l’écosystème, voici les deux principales pièces à surveiller cette semaine.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin à lui seul a poussé la large capitalisation boursière des crypto-monnaies vers de nouveaux sommets la semaine précédente. La pièce a bondi de plus de 10,30 % au cours des 7 derniers jours, atteignant un sommet hebdomadaire de 62 757,13 $ et son plus haut niveau depuis avril.

Graphique Bitcoin en USD. Source : CoinMarketCap

Alors que la flambée des prix du Bitcoin reposait sur une croissance régulière au cours du mois d’octobre, la croissance de la semaine dernière a été accentuée par le sentiment entourant l’approbation du ProShares Bitcoin Futures Exchange Traded Fund (ETF) par la Securities and Exchange Commission (SEC).

Tout semble réglé selon divers rapports des médias citant des personnes familières avec les questions de la SEC, et nous pourrions commencer à voir le produit Bitcoin Futures ETF commencer à être négocié à partir de la semaine prochaine sur NYSE Arca, et sous le symbole boursier BITO. Si cet événement se concrétise comme prévu, un nouveau flot d’argent institutionnel pourrait être introduit dans le secteur, car de nombreux investisseurs conservateurs et soucieux de la réglementation auront désormais la possibilité de s’exposer à l’espace.

Bitcoin se négocie actuellement à 60 863,47 $ par données de CoinMarketCap, ce prix pourrait connaître un énorme décollage lorsque l’argent institutionnel commencera à affluer dans le produit ProShares ETF à partir de la semaine prochaine. Avec la croissance potentielle entrante, Bitcoin pourrait retester son précédent record historique de 64 863,10 $ si le produit ETF est mis en ligne comme prévu.

Polkadot (POINT)

Polkadot a commencé la semaine précédente sur une note baissière, mais a rapidement accéléré le rythme et enregistré un nouveau sommet hebdomadaire de 44,68 $, un prix légèrement inférieur à l’ATH de 49,69 $, atteint en mai.

Graphique de Polkadot à USD. Source : CoinMarketCap

Le lifting des prix de la monnaie numérique a été alimenté par l’adoption par le conseil d’administration de Polkadot de la motion pour des enchères ouvertes de parachaines qui, si elles sont adoptées par le public, débuteront le mois prochain. Le jeton DOT a beaucoup à gagner car il trouvera une utilité centrale parmi les protocoles qui soumissionneront aux enchères, et les vastes activités de l’écosystème peuvent faire en sorte que la monnaie numérique dépasse son ATH précédent, accompagnée d’une nouvelle découverte de prix.

Polkadot change de mains à 41,25 $ et est en hausse de 16,85% pour la semaine.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Benjamin Godfrey est un passionné de blockchain et des journalistes qui aiment écrire sur les applications réelles de la technologie et des innovations blockchain pour favoriser l’acceptation générale et l’intégration mondiale de la technologie émergente. Son désir d’éduquer les gens sur les crypto-monnaies inspire ses contributions aux médias et sites renommés basés sur la blockchain. Benjamin Godfrey est un amoureux du sport et de l’agriculture. Suivez-le sur Twitter, Linkedin