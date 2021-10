À la une : annonce de l’événement Apple, rumeurs sur le MacBook Pro M1X, lancement de l’Apple Watch Series 7

On dirait que l’événement iPhone d’Apple vient de se terminer, mais il est déjà temps de tout recommencer car Apple a annoncé un événement multimédia virtuel pour ce lundi 18 octobre.



Même à cette date tardive, les rumeurs sur le MacBook Pro continuent d’affluer, et nous entendons également des sources affirmant que les AirPod de troisième génération feront une apparition à l’événement, alors lisez la suite ci-dessous pour tous les derniers détails !

À quoi s’attendre de l’événement Apple « Unleashed » du 18 octobre : nouveaux MacBook Pro, AirPods 3 et plus

Après avoir organisé son événement iPhone 13, Apple Watch Series 7 et iPad en septembre, Apple a annoncé qu’il organiserait un deuxième événement d’automne le lundi 18 octobre à 10 h, heure du Pacifique. L’événement virtuel sera diffusé sur le site Web d’Apple et sur YouTube, et nous avons tous les détails sur comment et quand regarder, où que vous soyez.



Les rumeurs suggèrent largement que l’événement tournera autour de nouveaux Mac, y compris des modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces redessinés avec une version plus rapide de la puce M1, des écrans rétroéclairés mini-LED, etc. Il est possible que des AirPod de troisième génération soient également dévoilés. Pour un aperçu complet de ce que nous nous attendons à voir lors de l’événement de lundi, consultez notre guide de présentation.

Les prochains modèles de MacBook Pro pourraient comporter des écrans mini-LED 120 Hz

Alors que la rumeur court depuis plusieurs mois que les prochains modèles de MacBook Pro comporteront des écrans rétroéclairés mini-LED avec une luminosité plus élevée et un contraste amélioré, cette semaine nous avons appris du consultant de l’industrie de l’affichage Ross Young que les prochains MacBook Pro prendront probablement également en charge jusqu’à un taux de rafraîchissement de 120 Hz.



Young a de bons antécédents, et si cette rumeur s’avère exacte, Apple utilisera peut-être la marque ProMotion pour les écrans comme elle l’a fait pour les modèles iPhone 13 Pro, qui prennent également en charge un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Une autre rumeur liée à l’affichage qui semble incroyablement sommaire à première vue prétend que les écrans MacBook Pro auront une encoche similaire aux iPhones récents. Un examen plus approfondi des résolutions d’affichage précédemment divulguées pour les prochains modèles de MacBook Pro suggère qu’il pourrait y avoir quelque chose à cette rumeur.

Les AirPods 3 sont prêts à être lancés et devraient être annoncés lors de l’événement Apple la semaine prochaine, selon un analyste

Nous entendons parler des AirPod mis à jour depuis un certain temps maintenant, avec des rumeurs selon lesquelles ils feraient leurs débuts plus tôt en 2021. Plusieurs sources rapportent qu’Apple est prêt à les lancer à tout moment, et l’événement de lundi est une opportunité de premier ordre.



L’analyste de Wedbush, Dan Ives, a déclaré que selon ses vérifications de la chaîne d’approvisionnement, les nouveaux AirPods ont déjà été fabriqués et il s’attend donc à ce qu’ils soient annoncés lundi. De même, un leaker sur Weibo qui a prédit avec précision qu’Apple introduirait l’iPad de neuvième génération lors de l’événement du mois dernier a également déclaré que les nouveaux AirPod arriveraient lundi.

Les modèles de MacBook Pro devraient commencer à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, avec des webcams 1080p améliorées

Juste avant l’événement d’Apple lundi prochain, un leaker connu sous le nom de « dylandkt » a partagé certaines fonctionnalités et spécifications potentielles des ordinateurs portables sur Twitter.



Selon ses tweets, les nouveaux modèles de MacBook Pro commenceront avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. année.

Répartition des fonctionnalités du nouveau MacBook Pro : tout ce que les rumeurs disent que nous pouvons nous attendre

En plus d’une version plus rapide de la puce M1 et des écrans rétroéclairés mini-LED, il existe plusieurs autres nouvelles fonctionnalités et changements pour les prochains modèles de MacBook Pro, alors assurez-vous de consulter notre ventilation de tout ce que les rumeurs disent que nous pouvons attendre.



Nous avons également élaboré un guide avec tout ce que nous savons sur la puce dite « M1X » d’Apple qui, selon les rumeurs, alimenterait les prochains modèles de MacBook Pro.

Les premières commandes d’Apple Watch Series 7 arrivent aux clients

L’Apple Watch Series 7 a été officiellement lancée, les premières commandes se retrouvant entre les mains des clients. Les approvisionnements restent extrêmement tendus comme prévu, grâce à des difficultés de production précoces, la plupart des nouvelles commandes n’étant expédiées qu’en novembre voire décembre.



Avant le lancement, les critiques ont été partagées par les médias et les chaînes YouTube. En plus de rassembler les critiques et les déballages des vidéos Apple Watch Series 7, nous avons mis en évidence quelques critiques écrites et mis en place notre propre vidéo pratique rapide avec la nouvelle montre.

Nous avons également partagé une image qui offre un aperçu côte à côte de l’écran plus grand de l’Apple Watch Series 7 par rapport à la série 6.

Bulletin MacRumors

Chaque semaine, nous publions une newsletter par e-mail comme celle-ci mettant en évidence les meilleures histoires d’Apple, ce qui en fait un excellent moyen d’obtenir un petit récapitulatif de la semaine abordant tous les principaux sujets que nous avons couverts et associant des histoires connexes pour un grand vue de l’image.

Donc, si vous souhaitez recevoir chaque semaine des articles comme le récapitulatif ci-dessus dans votre boîte de réception, Abonnez-vous à notre newsletter!