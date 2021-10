À la une : bogues iOS 15, démontages iPhone 13, défilement iPad Mini Jelly, et plus encore

La vague d’activité qui a suivi l’événement d’Apple et les lancements d’iOS 15 et de l’iPhone 13 a commencé à se calmer, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas encore eu une tonne de nouvelles.



Avec près de deux semaines en public, iOS 15 s’est avéré inclure un certain nombre de bogues, donc certains utilisateurs voudront peut-être retarder la mise à jour s’ils ne l’ont pas déjà fait. Apple a déjà publié une mise à jour de correction de bogues, et une mise à jour plus importante est actuellement en phase de test bêta.

Parmi les autres nouvelles de cette semaine, citons les démontages de l’iPhone 13 et du nouvel iPad mini, ainsi que des rumeurs sur le prochain MacBook Air, alors lisez la suite pour plus de détails sur toutes ces histoires et plus encore !

iOS 15 souffre de plusieurs bugs précoces

iOS 15 est sorti le 20 septembre et depuis, les premiers utilisateurs ont rencontré une poignée de bogues. Par exemple, il y avait un problème qui empêchait certains utilisateurs d’iPhone 13 d’utiliser la fonction Déverrouiller avec Apple Watch, qu’Apple a maintenant résolu avec la version vendredi d’iOS 15.0.1.



Il existe un autre bogue iOS 15 lié aux sauvegardes iCloud qui peut entraîner l’enregistrement de photos à partir d’une conversation iMessage qui sont ensuite supprimées pour disparaître de l’application Photos, des problèmes intermittents d’écran tactile sur les modèles iPhone 13 et même certaines vulnérabilités de sécurité zero-day signalées.

Le démontage de l’iPhone 13 confirme que l’identification du visage ne fonctionne pas après la réparation d’un écran tiers

Les gens du site de réparation iFixit ont récemment terminé le démontage de l’iPhone 13 Pro, confirmant que Face ID cesse de fonctionner sur l’appareil si l’écran est remplacé par un atelier de réparation tiers qui ne fait pas partie du programme Apple Authorized Service Provider — même si l’écran lui-même est une pièce d’origine Apple.



Les démontages ont également révélé les capacités de la batterie pour les quatre modèles d’iPhone 13, un moteur Taptic repensé, et plus encore.

iPhone 13 Pro Max capable de charger à des vitesses plus rapides

Cela fait une semaine que les quatre modèles d’iPhone 13 ont été lancés dans les magasins, et nous continuons d’apprendre de nouveaux détails sur les appareils.



Bien qu’il ne soit pas annoncé comme une fonctionnalité par Apple, il a été découvert que l’iPhone 13 Pro Max est capable de charger à des vitesses plus rapides que l’iPhone 12 Pro Max et même le plus petit iPhone 13 Pro lorsque l’appareil est connecté à un 30W ou plus. Adaptateur secteur USB-C.

MacBook Air repensé avec Apple Silicon devrait entrer en production de masse en 2022

Apple a déjà sorti un MacBook Air avec sa puce M1 conçue sur mesure en novembre 2020, mais des rumeurs suggèrent qu’un nouveau modèle est en préparation.



Selon l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, un MacBook Air redessiné avec une puce de silicium Apple de nouvelle génération et un écran rétroéclairé mini-LED entrera en production de masse au troisième trimestre 2022, suggérant que l’ordinateur portable pourrait sortir à l’automne. L’année prochaine.

Apple dit que l’effet “Jelly Scrolling” sur iPad Mini 6 est normal

Certains des premiers utilisateurs du nouvel iPad mini ont remarqué un subtil effet de “défilement de gelée” sur l’écran lors de l’utilisation de l’appareil en orientation portrait.



Apple a déclaré à Ars Technica que le “défilement en gelée” est un comportement normal pour les écrans LCD, mais certains utilisateurs se sont plaints que l’effet est plus visible sur le nouvel iPad mini que sur d’autres iPad. iFixit a fourni plus de détails à ce sujet dans le démontage de son iPad mini.

Google veut essentiellement que l’écran d’accueil de votre iPhone 13 ressemble à Android

Après le lancement de l’iPhone 13, Google a partagé un article de blog avec des conseils pour aider les utilisateurs à « apporter le meilleur de Google » sur leur nouvel appareil.



L’article de blog est assez humoristique en ce qu’il recommande aux utilisateurs d’iPhone 13 d’avoir plusieurs pages d’écran d’accueil remplies presque exclusivement d’applications et de widgets Google, tels que Gmail, YouTube, Google Photos et Google Calendar, qui reflètent essentiellement l’expérience Android.

