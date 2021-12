À la une : cinq nouveaux Mac en 2022, rumeurs sur l’iPhone 14 Pro et les AirPods Pro 2, et plus encore

Ce fut une autre semaine chargée pour les rumeurs d’Apple, avec Mark Gurman et Ming-Chi Kuo révélant une série de détails sur la feuille de route Mac d’Apple, le prochain AirPods Pro, les plans de casque AR/VR d’Apple, et plus encore.



Dans d’autres nouvelles, il semble que la prochaine série de mises à jour logicielles Apple arrivera sous peu avec iOS 15.2, macOS 12.1 et les versions associées. Les mises à jour apporteront plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que Apple Music Voice Plan, SharePlay pour Mac, etc., mais apparemment pas le contrôle universel tant attendu. Lisez la suite pour plus de détails sur ces histoires et plus encore!

Apple prévoit cinq nouveaux Mac pour 2022 dans le cadre de la transition Apple Silicon

La transition d’Apple des processeurs Intel à ses propres puces conçues sur mesure dans les Mac devrait se poursuivre avec l’introduction d’au moins cinq nouveaux Mac en 2022, selon Mark Gurman de Bloomberg.



Dans la dernière édition de son bulletin d’information « Power On », Gurman a déclaré que les nouveaux Mac comprendront des versions mises à jour du MacBook Air, un MacBook Pro d’entrée de gamme, des iMac plus grands, un Mac mini et un Mac Pro, avec certaines des machines qui devraient être alimenté par la puce M2 de nouvelle génération d’Apple.

Gurman a décrit plusieurs autres produits qu’il prévoit de lancer en 2022, notamment une version robuste de l’Apple Watch, un iPad Pro repensé avec prise en charge du chargement sans fil et un casque AR/VR axé sur les jeux, la consommation de contenu et les communications.

L’iPhone 14 Pro aurait un écran perforé

Apple prévoit de lancer l’année prochaine les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max avec écrans perforés, selon le site coréen The Elec.



La conception de l’écran perforé permettrait à Apple de retirer l’encoche tout en offrant une découpe pour la caméra frontale, et c’est une conception que certains smartphones Android utilisent depuis quelques années maintenant, comme le Galaxy S10 de Samsung et plus récent.

AirPods Pro 2 avec un nouveau design et une puce améliorée devrait être lancé fin 2022

Apple prévoit de lancer des AirPods Pro de deuxième génération avec un nouveau design au quatrième trimestre 2022, selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo.



On dit que les nouveaux AirPods Pro présentent un design plus compact et sans tige similaire aux Beats Studio Buds, tandis que des capteurs intégrés supplémentaires pourraient permettre de nouvelles capacités de suivi de la condition physique et plus encore. Consultez notre guide AirPods Pro 2 pour tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Universal Control ne devrait pas être lancé avec macOS 12.1 et iPadOS 15.2

Apple a lancé cette semaine les versions Release Candidate de plusieurs mises à jour logicielles, y compris macOS 12.1 et iPadOS 15.2, mais les notes de version n’incluent aucune mention d’Universal Control.



Étant donné qu’une Release Candidate reflète généralement la version finale d’une mise à jour, il semble qu’Universal Control ne soit pas lancé avec macOS 12.1 et iPadOS 15.2, bien qu’Apple ait déclaré que la fonctionnalité serait disponible cet automne.

La bonne nouvelle est que macOS 12.1 corrige plusieurs bogues liés à Tap to Click, à la lecture de vidéos HDR sur YouTube, au chargement MagSafe, etc.

Voici un premier aperçu du lancement du plan vocal d’Apple Music avec iOS 15.2

iOS 15.2 devrait être disponible pour tous les utilisateurs dès la semaine prochaine, et l’une des nouvelles fonctionnalités clés de la mise à jour sera le plan Apple Music Voice, conçu pour permettre aux utilisateurs d’accéder à Apple Music exclusivement via Siri pour un prix inférieur de 4,99 $. par mois.



Avant la sortie d’iOS 15.2, nous avons pu donner un premier aperçu du plan Apple Music Voice, grâce au contributeur de MacRumors, Steve Moser.

Bulletin MacRumors

Chaque semaine, nous publions une newsletter par e-mail comme celle-ci mettant en évidence les meilleures histoires d’Apple, ce qui en fait un excellent moyen d’obtenir un petit récapitulatif de la semaine abordant tous les principaux sujets que nous avons couverts et rassemblant des histoires connexes pour un grand – vue de l’image.

Donc, si vous souhaitez recevoir chaque semaine des articles comme le récapitulatif ci-dessus dans votre boîte de réception, Abonnez-vous à notre newsletter!