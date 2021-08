À la une de la semaine : iPhone Titanium, modifications de la version bêta d’iOS 15, gains AAPL, plus

Dans les articles phares de cette semaine : Apple publie iOS 14.7.1 et watchOS 7.6.1 avec des correctifs importants, les tests bêta pour iOS 15 se poursuivent, AAPL rapporte les résultats du troisième trimestre 2021, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

iOS 14.7.1

Apple a publié cette semaine iOS 14.7.1 au public, apportant des corrections de bogues et des correctifs de sécurité importants.

iOS 14.7.1 résout un problème où les modèles d’iPhone avec Touch ID ne peuvent pas déverrouiller une Apple Watch couplée à l’aide de la fonction Déverrouiller avec iPhone. Cette mise à jour fournit également des mises à jour de sécurité importantes et est recommandée pour tous les utilisateurs.

En plus du correctif de bogue Touch ID, la mise à jour corrige une vulnérabilité de sécurité qui peut avoir été activement exploitée.

En savoir plus sur la sortie d’iOS 14.7.1 dans notre couverture complète ici.

iOS 15 bêta 4

Pour les développeurs et les bêta-testeurs publics, Apple a déployé cette semaine iOS 15 bêta 4 ainsi que iPad OS 14 bêta 4 et de nouvelles versions bêta de watchOS 8, tvOS 15 et macOS Monterey.

Les mises à jour continuent d’apporter des modifications à la refonte controversée de Safari, à une nouvelle option de widget pour les podcasts sur l’écran d’accueil d’iPadOS, et plus encore. Découvrez le résumé complet des nouveautés ici.

Gains AAPL

Mardi, Apple a annoncé ses bénéfices records pour le troisième trimestre 2021. Apple a déclaré un chiffre d’affaires de 81,43 milliards de dollars, en hausse de 36% par rapport à l’année précédente, et un bénéfice de 21,74 milliards de dollars. Il a déclaré un bénéfice par action de 1,30 $.

39,57 milliards de dollars : iPhone (en hausse de 49,7 % en glissement annuel) 8,24 milliards de dollars : Mac (en hausse de 16,38 % en glissement annuel) 7,37 milliards de dollars : iPad (en hausse de 12 % en glissement annuel) 8,78 milliards de dollars : vêtements, maison et accessoires (en hausse de 36,12 % en glissement annuel) 17,49 milliards de dollars : services ( 32,90 % en glissement annuel)

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

