À la une : de nouveaux modèles de MacBook Pro entrent en production de masse, iOS 15 bêta 5 et plus

Alors qu’une grande partie de la rumeur reste concentrée sur les débuts imminents de la gamme iPhone 13 dans à peine un mois, de nombreux fans de Mac attendent les modèles redessinés de MacBook Pro. Un nouveau rapport indique qu’ils sont enfin entrés dans la production de masse, alors croisez les doigts pour qu’ils arrivent bientôt.



D’autres nouvelles cette semaine comprenaient des rumeurs concernant un MacBook Air repensé à venir l’année prochaine, une nouvelle série de versions bêta du système d’exploitation qui a vu Apple continuer à apporter des modifications et des retombées supplémentaires des mesures de sécurité des enfants d’Apple annoncées la semaine dernière, alors lisez la suite ci-dessous pour plus de détails sur tous de ces histoires !

Les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces entrent enfin dans la production de masse

Après des mois de rumeurs sur les modèles redessinés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec du silicium Apple, un rapport de cette semaine a affirmé que les ordinateurs portables étaient enfin entrés en production de masse. Nous avons rassemblé tout ce que nous attendions des nouveaux modèles de MacBook Pro, qui devraient être lancés plus tard cette année dans le cadre de la saison d’automne chargée d’Apple.



Apple devrait également lancer ses modèles d’iPhone 13 cet automne, suivis d’un MacBook Air redessiné l’année prochaine, et nous avons rassemblé ci-dessous les dernières rumeurs concernant ces appareils et d’autres articles phares.

MacBook Air repensé avec un écran mini-LED et plusieurs options de couleur devrait être lancé l’année prochaine

Suite à la sortie du MacBook Air avec une puce M1 en novembre 2020, des rumeurs suggèrent qu’Apple prévoit une autre mise à jour de l’ordinateur portable avec une puce de silicium Apple encore plus rapide pour une sortie l’année prochaine.



Les détails sont venus de l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, qui, dans une note de recherche cette semaine, a affirmé que le nouveau MacBook Air serait doté d’un mini-écran LED et proposé dans plusieurs nouvelles options de couleur comme le nouvel iMac 24 pouces.

L’iPhone 13 devrait proposer ProRes pour les vidéos, la vidéo en mode portrait, une encoche plus petite, etc.

Nous sommes probablement à environ un mois du dévoilement par Apple de sa gamme d’iPhone 13 de nouvelle génération, et nous continuons à en apprendre davantage sur les fonctionnalités potentielles.



Selon Mark Gurman de Bloomberg, les prochains iPhones auront de nouvelles fonctionnalités logicielles telles que ProRes pour les vidéos et les vidéos en mode portrait, tandis que le cabinet de recherche TrendForce a déclaré que les appareils auront des batteries plus grosses, la prise en charge de mmWave 5G dans d’autres pays, et plus encore.

Rumeurs d’événements Apple à l’automne 2021 : iPhones en septembre, MacBook Pros fin octobre et plus

En parlant de cette introduction de l’iPhone 13, nous avons rassemblé un aperçu de ce à quoi nous pourrions nous attendre en ce qui concerne les prochains événements médiatiques Apple. Nous nous attendons à ce que l’introduction de l’iPhone revienne à son calendrier habituel début-mi-septembre, et nous verrons probablement également l’Apple Watch Series 7 et des AirPod potentiellement mis à jour lors de cet événement.



Nous assisterons probablement à au moins un autre événement avant la fin de l’année pour présenter les nouveaux modèles de MacBook Pro et peut-être quelques autres produits. Sur la base du calendrier habituel d’Apple et d’une rumeur, la fin octobre semble être la fenêtre la plus probable pour cet événement.

Tout ce qui est nouveau dans iOS 15 bêta 5

Apple a lancé la cinquième version bêta d’iOS 15 et d’iPadOS 15 aux développeurs et aux testeurs publics cette semaine, et comme d’habitude, nous avons rassemblé toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications. Nous avons également partagé une vidéo de toutes les nouveautés sur notre chaîne YouTube.



Apple a également lancé la cinquième version bêta de macOS Monterey aux développeurs et aux bêta-testeurs publics cette semaine, et a publié publiquement une nouvelle version mineure de macOS Big Sur avec des corrections de bugs.

Apple publie une FAQ pour répondre aux préoccupations concernant les fonctionnalités de sécurité des enfants prévues

La semaine dernière, Apple a présenté en avant-première de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants qui, selon lui, arriveront sur l’iPhone, l’iPad et le Mac avec des mises à jour logicielles plus tard cette année, y compris la possibilité pour Apple de détecter les images connues d’abus sexuels sur enfants (CSAM) stockées dans iCloud Photos .



Les fonctionnalités de sécurité des enfants prévues ont été assez controversées, y compris parmi les propres employés d’Apple, et pour tenter de répondre aux préoccupations, Apple a publié une FAQ détaillée avec plus d’informations. L’exécutif d’Apple, Craig Federighi, s’est également exprimé pour dissiper une partie de la confusion autour du problème.

