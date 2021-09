À la une : événement Apple iPhone 13, verdict Epic contre Apple, rumeurs iPhone 14 et plus

La plus grande introduction de produits Apple approche à grands pas, avec un événement Apple désormais officiellement annoncé pour le mardi 14 septembre prochain ! Nous continuons de voir une vague de rumeurs concernant non seulement l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7 que nous nous attendons à voir lors de l’événement, mais aussi l’iPhone 14 dans un an.



L’autre grande nouvelle de cette semaine est qu’une décision a finalement été rendue dans le procès à succès Epic Games contre Apple. C’était un verdict mitigé, Apple remportant neuf des dix chefs d’accusation, mais la seule victoire épique, ce qui signifie que les développeurs américains pourraient se connecter à des systèmes de paiement alternatifs dans leurs applications. Mais restez à l’écoute, car cette dispute n’est pas encore terminée.

Événement Apple ‘California Streaming’ annoncé pour le 14 septembre: voici à quoi s’attendre

C’est officiel! Apple a annoncé que son prochain événement aura lieu le mardi 14 septembre à 10 heures, heure du Pacifique, avec un flux vidéo disponible sur le site Web d’Apple et sur YouTube.



Apple devrait largement dévoiler l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7 lors de l’événement, et des AirPod de troisième génération pourraient également être annoncés, alors assurez-vous de consulter notre aperçu complet de ce à quoi vous attendre.

En plus du matériel, Apple est également susceptible de partager les dates de sortie pour iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 pendant ou immédiatement après l’événement.

Epic Games contre Apple Judgment permet aux développeurs de l’App Store de se lier à des méthodes de paiement alternatives

Une décision a été prise cette semaine dans le procès très médiatisé d’Epic Games contre Apple, la juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers ayant statué que la conduite anti-direction d’Apple était anticoncurrentielle et statuant en faveur d’Apple sur tous les autres chefs d’accusation.



La décision de Rogers permettrait aux développeurs américains de se connecter à des systèmes de paiement alternatifs plutôt que de limiter le système d’achat intégré d’Apple, mais le différend n’est en aucun cas terminé, car Epic a déclaré qu’il prévoyait de faire appel d’au moins certaines parties de la décision qui est allé en faveur d’Apple alors qu’Apple envisage toujours ses prochaines étapes.

Leaker détaille les rumeurs de dernière minute sur l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3

Quelques jours seulement avant l’événement Apple, des rumeurs de dernière minute ont émergé à propos de l’iPhone 13, de l’Apple Watch Series 7 et des AirPod de troisième génération, et nous avons rassemblé tous les détails ici.



Une autre rumeur qui a refait surface cette semaine affirme que les modèles iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max seront disponibles dans de nouvelles options de couleur noir mat et bronze, remplaçant les finitions actuelles Graphite et Pacific Blue. Nous avons également pu voir une nouvelle couleur rose pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini.

Selon les rumeurs, l’iPhone 14 n’aurait pas d’encoche, de bosse d’appareil photo, de design en titane et plus encore

En mars, l’analyste Ming-Chi Kuo a affirmé qu’au moins certains modèles d’iPhone 14 abandonneraient l’encoche en faveur d’une caméra frontale perforée, et le leaker Jon Prosser a maintenant réitéré cette rumeur.



Prosser a également affirmé que l’iPhone 14 Pro Max aura un châssis plus épais qui élimine la bosse de la caméra arrière, un cadre en titane, des boutons de volume ronds, des grilles de haut-parleur et de microphone redessinées et un connecteur Lightning.

Les modèles d’iPhone 14 Pro sont susceptibles de présenter un identifiant de visage sous l’écran

Pour faciliter le retrait de l’encoche, l’analyste de l’industrie de l’affichage Ross Young a déclaré qu’Apple prévoyait de déplacer les capteurs Face ID sous l’écran sur les modèles iPhone 14 Pro, bien qu’il ait déclaré que la fonctionnalité n’avait pas encore été finalisée, donc les plans pourraient changer.



Young a déclaré qu’il était “plus facile” pour Apple d’intégrer des capteurs Face ID sous l’écran que de cacher la caméra frontale sous l’écran, ce qui expliquerait pourquoi certains modèles d’iPhone 14 devraient comporter une caméra frontale perforée.

Apple Watch Series 7 : rumeurs, fonctionnalités et plus

Avec l’annonce de l’Apple Watch Series 7 la semaine prochaine, c’est le moment idéal pour rattraper tout ce que nous avons entendu sur l’appareil.



Les modèles Apple Watch Series 7 seraient disponibles en quantités limitées au lancement, probablement en raison des pénuries de composants de la chaîne d’approvisionnement et des problèmes de fabrication liés au nouveau design de la Series 7 avec des écrans plus grands et un boîtier à bords plats. Ces défis auraient été résolus, donc j’espère que tout retard ou pénurie sera de courte durée.

