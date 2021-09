À la une : iPhone 13, Apple Watch Series 7, Nouveaux iPads et plus

L’événement très attendu “California Streaming” d’Apple mardi a eu un mélange intéressant de nouvelles attendues et inattendues, y compris la gamme d’iPhone 13 qui a largement suivi les attentes et l’Apple Watch Series 7 qui n’a pas obtenu la refonte à plat attendue mais correspond par ailleurs. avec des rumeurs assez bien.



Sur un plan plus inattendu, nous avons reçu des mises à jour de l’iPad mini et de l’iPad d’entrée de gamme, ce que la plupart des gens ne s’attendaient pas avant un deuxième événement d’automne en octobre ou novembre. Nous n’avons pas non plus obtenu les AirPod de troisième génération, qui faisaient l’objet de rumeurs mais étaient assez incertains quant à la participation à l’événement.

Pour un aperçu des plus grandes annonces de mardi, consultez notre vidéo récapitulative de 7 minutes et l’article associé qui renvoie à toute notre couverture du jour de l’événement.

Apple annonce l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini avec une encoche plus petite, des caméras arrière repositionnées et plus encore

Apple a annoncé mardi l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini, tous deux dotés d’une encoche plus petite, de caméras arrière repositionnées, de performances améliorées et plus encore, tout en conservant les mêmes tailles de 6,1 pouces et 5,4 pouces de leurs prédécesseurs respectifs iPhone 12.



Comme le dit la rumeur, les nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 mini incluent une encoche 20 % plus petite, permettant une plus grande surface d’affichage. À l’intérieur, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini sont alimentés par la toute nouvelle puce A15 Bionic, tandis qu’un système à double caméra plus avancé à l’arrière offre de meilleures photos et vidéos que jamais.

Les précommandes sont maintenant en cours avant un lancement le vendredi 24 septembre, bien que les délais d’expédition pour de nombreux modèles et certains utilisateurs de cartes Apple aient eu des difficultés à passer des commandes au fur et à mesure de leur mise en ligne.

Apple dévoile l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max avec des écrans ProMotion et jusqu’à 1 To de stockage

En plus de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini, Apple a également annoncé mardi l’iPhone 13 Pro et ‌iPhone 13‌ Pro Max, avec des écrans Super Retina XDR plus lumineux avec ProMotion, des caméras arrière améliorées, une variante plus puissante de la puce A15 Bionic, en hausse à 1 To de stockage, une nouvelle option de couleur Sierra Blue, et plus encore.



Les deux appareils arborent la puce A15 Bionic avec un processeur à six cœurs et un GPU à cinq cœurs pour une amélioration significative des performances. Cette variante de la puce A15 contient un cœur GPU supplémentaire par rapport à la puce A15 de l’‌iPhone 13‌ mini et de l’‌iPhone 13‌.

Les précommandes pour les modèles Pro sont également en cours avant leur lancement le 24 septembre, et si vous avez du mal à décider quel modèle acheter, nous avons un guide de l’acheteur comparant les gammes régulière et Pro.

Apple dévoile l’Apple Watch Series 7 avec des écrans plus grands à partir de 399 $

Comme prévu, Apple a présenté l’Apple Watch Series 7 lors de l’événement de mardi, offrant la plus grande taille d’écran attendue grâce à des lunettes plus fines et des boîtiers légèrement plus grands.



Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est que le design est assez similaire à celui de la série 6 et d’autres modèles récents, avec des bords lisses et arrondis plutôt que la refonte à bords plats qui avait été annoncée par plusieurs sources éminentes.

Vous devrez également attendre un peu pour mettre la main sur la nouvelle Apple Watch, car Apple a seulement déclaré qu’elle serait disponible “plus tard cet automne”. Des rapports récents ont indiqué qu’Apple avait du mal à accélérer la production de masse des nouveaux modèles, et c’est presque certainement la raison du vague calendrier de lancement d’Apple.

Apple présente l’iPad Mini de sixième génération redessiné avec Touch ID, port USB-C, 5G et plus

Nous avons entendu un certain nombre de rumeurs concernant une refonte de l’iPad mini qui le rapprocherait davantage de l’iPad Air, et c’est exactement ce que nous avons obtenu mardi avec le modèle de sixième génération.



Le nouvel iPad mini dispose d’un écran plus grand de 8,3 pouces qui couvre en grande partie l’avant de l’appareil, Touch ID sur le bouton d’alimentation plutôt que d’avoir un bouton Accueil, un port USB-C au lieu de Lightning et la prise en charge de la deuxième génération d’Apple. Crayon.

Les commandes pour le nouvel iPad mini sont disponibles dès maintenant, avec un lancement prévu le vendredi 24 septembre.

Apple annonce un nouvel iPad de 9e génération avec puce A13, affichage True Tone et plus

Bien qu’il n’ait pas vu une refonte aussi importante que son petit frère, l’iPad d’entrée de gamme de 10,2 pouces a reçu une mise à jour mardi, passant à une puce A13 Bionic offrant des performances jusqu’à 20% plus rapides, un écran True Tone, un caméra frontale améliorée, et plus encore.



Le nouveau ‌iPad‌ dispose d’une caméra frontale ultra-large 12MP améliorée avec Center Stage, qui utilise l’apprentissage automatique pour détecter automatiquement les personnes dans le cadre, effectuer un panoramique et un zoom pour les garder en vue pendant les appels FaceTime. La fonction reconnaît lorsque d’autres personnes rejoignent ou quittent un appel, en ajustant la position de la caméra pour s’adapter à tout le monde.

Les commandes pour le nouvel iPad sont disponibles dès maintenant, avec un lancement la semaine prochaine le vendredi 24 septembre.

iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 sortiront le 20 septembre

Le grand lancement de la mise à jour logicielle d’Apple aura lieu le lundi 20 septembre prochain, Apple publiant iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8 à cette date.



Nous n’avons pas encore reçu de date de lancement officielle pour macOS Monterey, mais il semble probable que nous aurons un événement médiatique axé sur Mac dans environ un mois, et nous en entendrons probablement plus sur Monterey à ce moment-là, sinon plus tôt.

