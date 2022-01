À la une : iPhone 14 Pro sans encoche, AirPods Pro 2 et plus pour 2022

Bonne année 2022 ! Avec les calendriers tournant vers la nouvelle année, c’est une excellente occasion d’anticiper les attentes pour 2022 et les rumeurs ne manquent déjà pas à ce sujet.



Cette semaine a vu des rumeurs sur l’iPhone 14 Pro, les AirPods Pro 2, le prochain iPhone SE, et plus encore, alors que nous terminions 2021 et lancions 2022 avec les deux premiers épisodes de notre nouveau podcast, The MacRumors Show, alors lisez la suite ci-dessous pour tous les détails !

Selon la rumeur, l’iPhone 14 Pro présenterait une découpe de caméra en forme de pilule avec un identifiant de visage sous l’écran

Nous entendons depuis un certain temps des rumeurs selon lesquelles les modèles d’iPhone 14 Pro n’auront pas d’encoche, et cette semaine, un leaker connu sous le nom de @dylandkt a affirmé que le matériel Face ID serait déplacé sous l’écran en conséquence.



Au lieu d’une encoche, le leaker a affirmé que les modèles d’iPhone 14 Pro comporteront une découpe de caméra en forme de pilule en haut de l’écran, plutôt qu’une découpe circulaire perforée qui était à l’origine rumeur. L’image ci-dessus est une maquette de ce à quoi pourrait ressembler ce nouveau design.

The MacRumors Show: Mark Gurman parle de tout ce qu’Apple devrait annoncer en 2022

Le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, nous a rejoint cette semaine sur le podcast The MacRumors Show pour discuter de tout ce que nous attendons d’Apple en 2022, donnant un aperçu de nombreuses annonces à venir.



Gurman a également partagé ses attentes pour Apple en 2022 dans la dernière édition de sa newsletter « Power On », notamment des modèles iPhone 14 Pro sans encoche, un MacBook Air redessiné avec une puce M2, un nouvel iPad Pro avec recharge sans fil, un AR/ Casque VR à moins de retards supplémentaires, et plus encore.

Apple teste plusieurs prototypes d’iPhone pliables, mais a quelques inquiétudes

Une autre rumeur du leaker @dylandkt cette semaine a affirmé qu’Apple testait plusieurs prototypes d’iPhone pliables, mais il a déclaré qu’Apple avait des inquiétudes quant à la qualité de la technologie d’affichage pliable et à l’existence d’un marché à long terme pour les smartphones pliables.



L’année dernière, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple prévoyait de sortir un iPhone pliable avec un écran OLED flexible de 8 pouces dès 2023, mais 2024 est également une possibilité.

L’iPhone SE 2022 proposera la 5G, une mise à jour majeure à venir en 2024

Apple devrait sortir un iPhone SE de troisième génération au cours du premier trimestre 2022. L’appareil devrait avoir le même design externe que l’iPhone SE actuel, avec de nouvelles fonctionnalités clés comme la prise en charge de la 5G et une puce A15 plus rapide.



Selon le leaker @dylandkt, Apple prévoit une mise à jour plus importante de l’iPhone SE pour 2024, l’appareil ayant un design similaire à celui de l’iPhone XR et de l’iPhone 11.

Kuo: AirPods Pro 2 proposera une prise en charge sans perte et un boîtier de charge émettant des sons

Apple prévoit de lancer des AirPods Pro de deuxième génération au quatrième trimestre de 2022, avec des mises à niveau comprenant un nouveau design, une prise en charge audio sans perte et un boîtier de charge pouvant émettre un son en cas d’égarement, selon l’analyste Ming-Chi Kuo .



Comme les AirPod de troisième génération sortis en octobre, il est également probable que les prochains AirPods Pro auront une durée de vie de la batterie améliorée et un boîtier de charge résistant à l’eau.

Intel déclare que le nouveau processeur Core i9 pour ordinateurs portables est plus rapide que la puce M1 Max d’Apple

Intel a dévoilé cette semaine de nouveaux processeurs Core de 12e génération pour ordinateurs portables, et dans le cadre de l’annonce, il a affirmé que le nouveau Core i9 est non seulement plus rapide que la puce M1 Max d’Apple dans le MacBook Pro 16 pouces, mais est le processeur mobile le plus rapide jamais.



Bien sûr, nous devrons attendre de voir comment les processeurs Core de 12e génération se comportent dans des tests réels pour une véritable comparaison avec la puce M1 Max.

Bulletin MacRumors

Chaque semaine, nous publions une newsletter par e-mail comme celle-ci mettant en évidence les meilleures histoires d’Apple, ce qui en fait un excellent moyen d’obtenir un petit récapitulatif de la semaine abordant tous les principaux sujets que nous avons couverts et rassemblant des histoires connexes pour un grand – vue de l’image.

Donc, si vous souhaitez recevoir chaque semaine des articles comme le récapitulatif ci-dessus dans votre boîte de réception, Abonnez-vous à notre newsletter!