À la une : iPhone SE 3 au début de 2022, astuces macOS Monterey, AirPower Revival, etc.

La ruée vers les offres du Black Friday est passée, et bien qu’il reste probablement encore des achats de vacances à faire, l’attention se tourne également vers les rumeurs avec un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre en 2022.



Les rumeurs de cette semaine incluaient le prochain iPhone SE qui arriverait au début de l’année prochaine et un chargeur multi-appareils similaire à l’AirPower annulé d’Apple, tandis que nous avons également examiné ce que nous pourrions voir pour un MacBook Air repensé l’année prochaine. Lisez la suite pour plus de détails sur ces histoires et plus encore!

Le nouvel iPhone SE serait sur la bonne voie pour une sortie au début de l’année prochaine

Alors que la saison des vacances démarre, les choses sont relativement calmes dans le monde d’Apple, mais nous commençons à entendre des rumeurs sur des produits que nous pouvons nous attendre à lancer en 2022, y compris un iPhone SE de troisième génération au premier trimestre du année.



Selon le cabinet de recherche taïwanais TrendForce, une nouvelle fonctionnalité clé de cet iPhone SE sera la prise en charge des réseaux 5G, tandis que l’appareil devrait également être équipé d’une puce A15 comme les modèles iPhone 13.

L’iPhone SE actuel est sorti en avril 2020 et présente un design similaire à celui de l’iPhone 8, avec un écran de 4,7 pouces, un bouton d’accueil Touch ID et des lunettes épaisses. Le nouvel iPhone SE devrait rester le modèle d’iPhone le plus abordable de la gamme Apple.

Apple travaille toujours sur un chargeur de type AirPower, ainsi qu’une charge sans fil longue portée et une charge inversée

Alors que cela fait près de trois ans qu’Apple a annoncé l’annulation de son tapis de chargement sans fil AirPower en raison de problèmes de qualité, des rumeurs suggèrent qu’Apple travaille toujours sur un accessoire similaire.



Le dernier mot est venu de Mark Gurman de Bloomberg, qui pense qu’Apple a toujours l’intention de créer un accessoire de charge sans fil qui pourrait charger plusieurs appareils comme un iPhone, une Apple Watch et des AirPods en même temps.

macOS Monterey : 40 trucs, astuces et fonctionnalités que vous avez peut-être manquées

Apple a publié macOS Monterey fin octobre avec plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que AirPlay sur Mac et Live Text, et d’autres à venir, notamment SharePlay pour FaceTime et Universal Control.



Cette semaine, nous avons partagé une liste utile de 40 conseils, astuces et fonctionnalités qui méritent d’être consultés dans macOS Monterey, y compris certains paramètres moins connus disponibles dans les applications et sur le système d’exploitation.

Cinq fonctionnalités à attendre du MacBook Air 2022

Alors que le dernier MacBook Air est déjà un favori des fans grâce aux performances impressionnantes de la puce M1, des rumeurs suggèrent qu’une nouvelle version du portable est déjà en développement avec une puce en silicium Apple encore plus rapide et une refonte importante.



En plus de notre tour d’horizon du MacBook Air, nous avons dressé une liste de cinq fonctionnalités à attendre du MacBook Air 2022 sur la base de tout ce que nous avons entendu jusqu’à présent.

Comment voir ‘Spotify Wrapped’ pour Apple Music

Vers la fin de chaque année, le service de musique en streaming Spotify fournit un récapitulatif « Spotify Wrapped » des habitudes d’écoute et des chansons préférées de chaque utilisateur. Spotify Wrapped est une fonctionnalité de fin d’année très attendue que les utilisateurs de Spotify adorent, et les auditeurs d’Apple Music se demandent peut-être comment obtenir leur propre récapitulatif « Wrapped ».



L’équivalent le plus proche de « Spotify Wrapped » pour les abonnés Apple Music est « Apple Music Replay », et nous avons partagé des instructions étape par étape sur la façon d’accéder à cette fonctionnalité.

Apple présente un nouveau programme de mise à niveau MacBook pour les partenaires commerciaux

Apple a lancé un nouveau programme de mise à niveau du MacBook qui permet aux petites entreprises partenaires aux États-Unis de financer les achats de MacBook Air et MacBook Pro, avec des paiements mensuels à partir de 30 $ par mois.



Contrairement au programme de mise à niveau de l’iPhone, ce programme n’est pas disponible pour les consommateurs pour le moment. Pour les petites entreprises, assurez-vous de lire notre couverture du programme pour plus de détails, y compris comment s’inscrire.

