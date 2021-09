À la une : lancement de l’iPhone 13, fonctionnalités d’iOS 15, rumeurs sur l’iPhone 14 Pro, etc.

Suite au grand événement médiatique d’Apple la semaine dernière, cette semaine, les utilisateurs ont pu mettre la main sur une grande partie des nouveaux matériels et logiciels, notamment la gamme iPhone 13 et iOS 15.



Cette semaine a également vu de nouvelles rumeurs, notamment un nouveau rapport sur l’iPhone 14 Pro de l’année prochaine et notre propre découverte de ce que seront probablement les résolutions d’affichage des prochains modèles de MacBook Pro redessinés d’Apple, alors lisez la suite pour tous les détails !

Premières impressions des nouveaux propriétaires d’iPhone 13 et 13 Pro

Les quatre modèles d’iPhone 13 sont maintenant disponibles, et nous n’avons eu que peu de temps avec eux pour rassembler nos premières réflexions sur les nouveaux appareils, alors restez à l’écoute pour en savoir plus pendant que nous passons plus de temps avec eux.



Pour un examen plus approfondi dès maintenant, consultez certaines des premières critiques médiatiques de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro qui ont été publiées en ligne plus tôt cette semaine.

Les principales caractéristiques de la gamme iPhone 13 incluent une puce A15 Bionic plus rapide, des améliorations de l’appareil photo, une durée de vie de la batterie plus longue et une encoche plus petite. Les deux modèles Pro disposent également d’un écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz et de fonctionnalités de caméra supplémentaires telles que les portraits en mode nuit et l’enregistrement vidéo ProRes.

La procédure pas à pas ultime pour iOS 15 : guides et procédures pour chaque nouvelle fonctionnalité

Cette semaine a marqué la sortie d’iOS 15 après plus de trois mois de tests bêta, et nous avons mis en place une procédure pas à pas ultime avec des guides et des articles pratiques pour chaque nouvelle fonctionnalité.



iOS 15 regorge de nouvelles fonctionnalités, alors assurez-vous de consulter notre liste des principales fonctionnalités pour commencer. Gardez à l’esprit que certaines fonctionnalités d’iOS 15 ne seront disponibles que plus tard cette année ou l’année prochaine, et il existe également certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur l’iPhone X ou plus ancien.

iOS 15 est compatible avec les mêmes appareils qui peuvent exécuter iOS 14, y compris les appareils plus anciens comme l’iPhone 6s et l’iPhone SE d’origine.

Les prochaines résolutions d’affichage des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont probablement révélées dans la dernière version bêta de macOS Monterey

La dernière version bêta de macOS Monterey fait référence à deux nouvelles résolutions d’affichage intégrées qui correspondent probablement aux prochains modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Les nouvelles résolutions d’affichage sont répertoriées comme “3456 x 2234 Retina” et “3024 x 1964 Retina”, ce qui représenterait une augmentation de la densité de pixels pour une image plus nette si les écrans sont de la taille attendue.



Selon les rumeurs, Apple présenterait les modèles redessinés de MacBook Pro avant la fin de l’année, probablement lors d’un autre événement médiatique en octobre ou novembre.

Un premier regard à l’intérieur de l’iPhone 13 révèle des changements d’identification de visage, un moteur Taptic plus petit et une batterie plus grande

Avec des clients du monde entier mettant enfin la main sur la gamme iPhone 13, certains utilisateurs commencent à ouvrir leurs appareils pour voir ce qu’il y a à l’intérieur. Sonny Dickson d’Australie a été l’un des premiers à partager des photos qui ont donné un aperçu de l’intérieur des appareils.



Les photos révèlent les modifications apportées par Apple au système de capteur TrueDepth pour Face ID afin de s’adapter à la plus petite encoche de l’iPhone 13, en plus d’un moteur Taptic plus petit, d’une batterie plus grande, etc.

D’autres démontages ont confirmé les capacités de la batterie sur les quatre modèles, et iFixit a partagé une première vidéo de démontage d’une heure, avec son démontage complet traditionnel avec photos et identification des pièces à venir plus tard.

Les modèles d’iPhone 14 Pro seraient dotés d’un écran perforé et d’un appareil photo large de 48 MP

Alors que l’iPhone 13 ne fait que commencer, des rumeurs sur les modèles d’iPhone 14 de l’année prochaine commencent déjà à circuler. Cette semaine, nous avons appris de l’analyste Ming-Chi Kuo que les modèles d’iPhone 14 Pro présenteront un nouveau design d’affichage perforé sans encoche, ainsi qu’un objectif large de 48 mégapixels pour le système de caméra arrière.



Kuo a également déclaré que le premier iPhone avec Touch ID sous l’écran a été retardé jusqu’au second semestre 2023, et que le premier iPhone pliable a été retardé jusqu’en 2024.

Tout ce qui est nouveau dans la bêta d’iOS 15.1

Apple a lancé la première version bêta d’iOS 15.1 cette semaine, et nous avons rassemblé ici une poignée de nouvelles fonctionnalités et modifications, notamment la réactivation de SharePlay et la possibilité d’ajouter une carte de vaccination COVID-19 à l’application Wallet.



Apple a également publié une nouvelle version bêta de macOS Monterey, ainsi qu’une version bêta du logiciel HomePod 15.1 qui ajoute la prise en charge de Lossless Audio et Dolby Atmos.

