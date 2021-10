À la une : lancement des nouveaux MacBook Pros et AirPods 3, sortie de macOS Monterey, et plus encore

Après le grand événement Apple de la semaine dernière, cette semaine a vu certains des fruits des annonces que nous avons vues là-bas, avec la sortie de macOS Monterey et les nouveaux modèles MacBook Pro et AirPod de troisième génération faisant leur chemin entre les mains des clients.



Avec les nouveaux modèles de MacBook Pro dans la nature, nous en apprenons davantage sur l’écran à encoche avec ProMotion, les impressionnantes puces M1 Pro et M1 Max, et plus encore. Et avec Apple qui va de l’avant avec sa prochaine série de mises à jour du système d’exploitation avec macOS 12.1 et iOS 15.2, il y a plus à venir, alors lisez la suite pour tous les détails sur les plus grandes histoires de cette semaine !

Apple lance macOS Monterey avec AirPlay sur Mac, Live Text, mises à jour Safari, application de raccourcis et plus

Parallèlement au lancement cette semaine de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, Apple a rendu public macOS Monterey. La mise à jour logicielle comporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, allant d’AirPlay à Mac à une option Effacer tout le contenu et les paramètres qui vous permet de restaurer un Mac aux paramètres d’usine sans avoir à réinstaller le système d’exploitation.



Apple a depuis lancé une version bêta de macOS 12.1 aux développeurs pour qu’ils testent des fonctionnalités supplémentaires telles que SharePlay et des corrections de bogues.

10 excellentes fonctionnalités de macOS Monterey qui valent la peine d’être mises à niveau

Nous avons dressé une liste de 10 nouvelles fonctionnalités de macOS Monterey qui méritent d’être mises à niveau, mais gardez à l’esprit que certaines fonctionnalités telles que Universal Control et SharePlay ne seront disponibles que dans une version ultérieure.



Gardez également à l’esprit que certaines fonctionnalités de macOS Monterey ne sont pas disponibles sur les Mac à processeur Intel, telles que le mode Portrait dans FaceTime et la dictée au clavier sur l’appareil, et cela est probablement dû au fait que les Mac à processeur Intel n’ont pas le moteur neuronal d’Apple.

Prise en main du nouveau MacBook Pro

Suite au lancement des nouveaux modèles de MacBook Pro, nous avons mis la main sur le modèle 14 pouces et avons partagé une vidéo avec nos premières impressions.



Les premières critiques des nouveaux modèles de MacBook Pro ont également été partagées par d’autres sites Web et chaînes YouTube, de nombreux critiques convenant que les nouveaux modèles 14 pouces et 16 pouces sont des mises à niveau impressionnantes avec des performances rapides, des ports supplémentaires, une durée de vie de la batterie plus longue et un mini -Écrans LED avec ProMotion.

Fonctionnalités iOS 15.1 : tout ce qui est nouveau

En plus de macOS Monterey, cette semaine a également vu la sortie d’iOS 15.1, et comme d’habitude, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités et modifications.



Nous avons rassemblé toutes les nouveautés d’iOS 15.1, y compris SharePlay, l’enregistrement vidéo ProRes sur les modèles iPhone 13 Pro, la possibilité d’ajouter des cartes de vaccination COVID-19 à l’application Wallet, et plus encore.

Apple a également sorti la première bêta d’iOS 15.2 et voici tout ce qui est nouveau.

Comparaison vidéo : AirPods 3 contre AirPods Pro

Avec les AirPod de troisième génération désormais disponibles à l’achat, nous en avons acheté une paire et partagé une vidéo pratique avec nos premières impressions.



Les AirPod de troisième génération ont une conception similaire à celle des AirPods Pro, mais manquent d’embouts en silicone et d’annulation active du bruit. Les principales caractéristiques comprennent un égaliseur adaptatif, un son spatial, une durée de vie de la batterie plus longue, un boîtier de charge MagSafe résistant à l’eau, etc.

Apple révèle un paramètre pour empêcher les éléments de la barre de menus d’une application Mac d’être masqués sous Notch

Apple a partagé un nouveau document d’assistance qui explique comment les utilisateurs peuvent s’assurer que les éléments de la barre de menus d’une application n’apparaissent pas cachés derrière l’encoche sur les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.



Dans le document d’assistance, Apple indique que les utilisateurs peuvent activer « l’échelle pour s’adapter à la caméra intégrée » pour qu’une application ajuste la zone active de l’écran, en veillant à ce que les éléments de la barre de menu de l’application apparaissent sous l’encoche et soient toujours visibles.

