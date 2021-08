À la une : le lancement de l’iPhone 13 approche, une Apple Watch plus grande ?, des rumeurs de MacBook Pro et Mac Mini

Le mois d’août tire rapidement à sa fin, ce qui signifie que l’événement annuel de lancement de l’iPhone d’Apple approche à grands pas. Les rumeurs concernant l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7 continuent de circuler, et nous entendons également parler de mises à jour Mac à venir probablement un peu plus tard.



Apple termine également le travail sur ses prochaines mises à jour logicielles comme iOS 15, certaines fonctionnalités ajoutées tardivement commençant à être mises en ligne en version bêta tandis que d’autres ont été un peu repoussées. Enfin, cette semaine a vu un règlement de recours collectif de 100 millions de dollars qui verra Apple verser des paiements aux petits développeurs tandis que la société apportera quelques autres changements mineurs et engagements avec ses politiques App Store, alors lisez la suite pour tous les détails sur ces histoires et plus !

L’iPhone 13 devrait être mis en vente le 17 septembre

Nous ne sommes probablement qu’à quelques semaines du dévoilement par Apple de sa gamme d’iPhone 13, et cette semaine a vu plusieurs rumeurs de dernière minute sur ce que nous pouvons attendre des appareils de nouvelle génération.



Tout d’abord, il a été signalé qu’un scanner d’empreintes digitales Touch ID sous l’écran n’avait pas fait la différence pour les modèles d’iPhone 13, bien qu’il ait été testé. Il a par la suite été signalé que les modèles d’iPhone 13 seront disponibles en précommande le vendredi 17 septembre dans certains pays, ce qui fait qu’un événement le mardi 14 septembre et une sortie de l’iPhone le vendredi 24 septembre semblent très probables.

Septembre approche à grands pas, alors assurez-vous de rattraper les dernières rumeurs avec notre tour d’horizon de l’iPhone 13.

Apple Watch Series 7 devrait être disponible dans des tailles plus grandes de 41 mm et 45 mm

Parallèlement à l’iPhone 13, nous verrons probablement l’introduction des modèles Apple Watch Series 7, qui seraient proposés dans des tailles plus grandes de 41 mm et 45 mm.

Ces tailles plus grandes feraient partie d’une refonte globale de l’Apple Watch cette année avec des lunettes plus minces autour de l’écran et des bords plus plats. La prochaine Apple Watch aurait également une nouvelle option de couleur verte et pourrait également présenter de nouvelles capacités de santé et de remise en forme.

Les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces nouvelle génération auraient les mêmes performances

Selon la rumeur, Apple prévoit de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces alimentés par une version plus rapide de la puce M1, et la rumeur veut que les deux tailles de portables auront des performances égales, ce qui suggère qu’ils utiliseront les mêmes ébrécher.



Les autres fonctionnalités attendues incluent le retour d’un port HDMI et d’un lecteur de carte SD, des bords plus plats, des touches Fn physiques au lieu de la Touch Bar, un câble d’alimentation magnétique, etc.

Mac Mini « M1X » redessiné avec des ports supplémentaires dont le lancement est prévu dans les « prochains mois »

Alors que le Mac mini était déjà mis à jour avec la puce M1 en novembre 2020, la rumeur veut qu’une version haut de gamme de l’ordinateur de bureau soit en préparation, alors que la transition vers le silicium d’Apple se poursuit.



Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit de lancer un Mac mini redessiné avec une puce dite “M1X” et des ports supplémentaires par rapport au modèle actuel au cours des “prochains mois”.

Apple paie 100 millions de dollars pour régler le procès des développeurs et accepte de multiples modifications de l’App Store

Apple a annoncé son intention d’apporter plusieurs modifications à l’App Store afin de régler un recours collectif intenté contre Apple par des développeurs aux États-Unis.



Selon les termes de l’accord, Apple autorisera les développeurs à utiliser des méthodes de communication telles que le courrier électronique pour informer les clients des méthodes de paiement disponibles en dehors des applications iOS, et augmentera les prix que les développeurs peuvent proposer pour les applications, les achats intégrés et les abonnements. Apple prévoit également de créer un “fonds” de 100 millions de dollars pour les petits développeurs dans le cadre du règlement, et publiera des rapports annuels de transparence sur le processus d’examen des applications.

La nouvelle fonctionnalité de domaine de messagerie personnalisée d’iCloud+ est désormais disponible en version bêta

À partir d’iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey, les utilisateurs disposant d’un plan de stockage iCloud+ payant peuvent personnaliser leur adresse e-mail iCloud avec un nom de domaine personnalisé, tel que johnny@appleseed.com, et la fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs en version bêta.



Pour ceux qui ont raté l’annonce à la WWDC en juin, iCloud+ est la nouvelle marque d’Apple pour le stockage iCloud payant, combinée à de nouvelles fonctionnalités telles que Hide My Email et iCloud Private Relay, cette dernière étant désormais étiquetée comme une fonctionnalité bêta.

Apple Watch utilisée pour voler 500 000 $

Une Apple Watch aurait été utilisée par une équipe de voleurs pour voler 500 000 $ en espèces à New York l’année dernière.



Le rapport affirme qu’en janvier 2020, un groupe de sept voleurs a caché une Apple Watch cellulaire sous le pare-chocs d’une voiture qui, selon eux, appartenait à un riche trafiquant de drogue pour suivre l’emplacement du véhicule et voler l’argent.

Apple a annoncé son accessoire de suivi AirTag seulement quatre mois plus tard, mais les voleurs ont déjà été arrêtés.

