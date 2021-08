À la une : MacBook Pro M1X d’ici novembre, iOS 15 bêta 6, l’agent double secret d’Apple

Nous approchons rapidement de la saison chargée de lancement de produits d’Apple, et les rumeurs continuent de voler. Il semble qu’Apple ait suffisamment de produits en préparation pour qu’il doive organiser plusieurs événements virtuels avant la fin de l’année pour tous les présenter, alors préparez-vous à une vague d’activités au cours des prochains mois.

Parmi les autres nouvelles de cette semaine, citons une nouvelle série de bêtas pour iOS 15 et la plupart des mises à jour du système d’exploitation associées, réduisant l’intervalle de mise à jour à une semaine alors qu’Apple finalise les choses avant un lancement public prévu en septembre. Nous avons également vu une histoire intéressante d’un “agent double” dans la communauté Apple leaker, la confirmation d’un “iPhone nano” jamais sorti grâce à un ancien e-mail de Steve Jobs, et plus encore.

Plusieurs événements Apple attendus cet automne, MacBook Pros M1X d’ici novembre

Avec la fin de l’été, la saison d’automne chargée d’Apple sera bientôt à nos portes. Il a été rapporté cette semaine qu’Apple prévoyait d’organiser plusieurs événements cet automne, avec plusieurs nouveaux produits qui devraient être annoncés, allant des modèles iPhone 13 en septembre aux modèles très attendus MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec un soi-disant Puce “M1X” d’ici novembre.



Un autre rapport a indiqué que nous pourrions même voir plusieurs événements au cours du même mois de septembre. Quel que soit le moment, les événements d’Apple resteront probablement virtuels en raison des mesures de santé et de sécurité continues, avec une diffusion en direct disponible sur son site Web et YouTube pour que les clients puissent les regarder dans le monde entier.

Tout ce qui est nouveau dans iOS 15 Beta 6 : SharePlay désactivé, Safari repensé et plus

Apple a lancé la sixième version bêta d’iOS 15 et d’iPadOS 15 aux développeurs cette semaine pour les tester, et comme d’habitude, nous avons rassemblé toutes les nouveautés, y compris une nouvelle option pour la barre d’adresse Safari.



Dans les notes de publication des versions bêta, Apple a révélé que SharePlay avait été reporté au-delà de la version publique initiale d’iOS 15. Apple a déclaré que la fonctionnalité serait désormais activée dans une future mise à jour logicielle plus tard cette année.

Apple avait secrètement un «agent double» dans la communauté des fuites d’iPhone

Pendant plus d’un an, un membre d’une communauté en ligne divulguant des informations internes à Apple servait en fait d'”agent double” pour Apple en fournissant secrètement à la société des informations sur d’autres fuites, selon un rapport publié cette semaine.



L’individu a annoncé des informations internes à Apple et des appareils volés à vendre sur des plateformes comme Twitter et Discord. Cependant, à l’insu des autres membres de la communauté, il envoyait secrètement à Apple des informations sur d’autres personnes.

L’e-mail de Steve Jobs révèle qu’Apple envisage de lancer un “iPhone Nano”

Dans un e-mail publié en 2010 dans le cadre du procès Epic Games contre Apple, le regretté Steve Jobs a inscrit un “iPhone nano” en tant que produit sur la feuille de route de l’entreprise.



L’appareil aurait probablement été une version plus petite et moins chère de l’iPhone 4, mais Apple n’a jamais sorti un tel produit. En fait, ce n’est qu’en 2014 qu’Apple a commencé à proposer son dernier modèle d’iPhone en plusieurs tailles avec l’introduction de l’iPhone 6 et de l’iPhone 6 Plus.

Les rendus Apple Watch Series 7 révèlent un nouveau design avec des bords plats et un écran plus grand

Conformément aux informations partagées par le leaker Jon Prosser plus tôt cette année, de nouveaux rendus de la prétendue Apple Watch Series 7 ont fait surface, révélant un nouveau design avec des bords plats et un écran plus grand. Ce serait le premier changement de conception important apporté à l’Apple Watch depuis la sortie de la série 4 en 2018.



Apple devrait dévoiler l’Apple Watch Series 7 lors d’un événement en septembre aux côtés de la gamme iPhone 13. Les modèles iPhone 13 Pro pourraient être disponibles avec jusqu’à 1 To de stockage interne.

Le futur MacBook pourrait comporter une clé amovible qui fonctionne comme une souris

Apple recherche un clavier MacBook doté d’une clé amovible pouvant être utilisée comme souris, selon une demande de brevet récemment publiée auprès de l’Office américain des brevets et des marques.



La clé contiendrait un capteur lui permettant d’être utilisé comme périphérique de pointage, offrant aux utilisateurs de MacBook une option supplémentaire au-delà du trackpad intégré pour la saisie sans avoir à transporter une souris séparée.

