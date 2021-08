À la une : Magic Keyboard avec Touch ID, nouveaux MacBook Pro et montres Apple entrants, et plus encore

Ce fut une autre semaine surprise de lancement de produits Apple, Apple ouvrant les ventes du nouveau Magic Keyboard avec Touch ID intégré sur une base autonome après ses débuts plus tôt cette année dans le cadre du nouvel iMac 24 pouces. Désormais, les utilisateurs d’autres Mac M1 peuvent mettre la main sur l’accessoire pour une autorisation d’empreinte digitale facile.

Apple a également publié cette semaine de nouvelles options graphiques haut de gamme pour le Mac Pro, tandis que la société a ramené une section “Store” dédiée sur son site Web. Nous avons également vu des preuves des prochaines mises à jour de MacBook Pro et Apple Watch et avons eu un aperçu de plusieurs fonctionnalités de sécurité pour les enfants à venir qui seront disponibles dans les mises à jour d’iOS, iPadOS et macOS plus tard cette année, alors regardez notre vidéo ci-dessus et lisez ci-dessous pour détails sur ces histoires et plus encore!

Apple rend le clavier magique avec Touch ID disponible pour un achat séparé

Fin avril, Apple a présenté un nouveau Magic Keyboard avec un capteur Touch ID intégré pour déverrouiller un Mac avec une empreinte digitale. Le clavier n’était disponible qu’avec l’iMac 24 pouces redessiné, mais à partir de cette semaine, le clavier peut être acheté séparément pour être utilisé avec n’importe quel Mac doté d’une puce M1, y compris le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac mini.



Apple a également commencé à expédier la Magic Mouse et le Magic Trackpad avec des câbles USB-C vers Lightning tressés dans la boîte, et le Magic Keyboard avec Touch ID est disponible dans une disposition de pavé numérique étendue.

Apple révèle de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants, y compris la numérisation de photos pour le matériel d’abus sexuel connu

Cette semaine, Apple a présenté en avant-première de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants qui arriveront sur iPhone, iPad et Mac avec des mises à jour logicielles plus tard cette année.



Les fonctionnalités à venir incluent un outil de sécurité de la communication dans l’application Messages qui avertit les enfants et leurs parents lors de la réception ou de l’envoi de photos sexuellement explicites, la possibilité pour Apple de détecter les images connues d’abus sexuels sur des enfants (CSAM) stockées dans iCloud Photos, et des conseils CSAM améliorés à partir de la recherche Siri/Spotlight.

Apple ajoute de nouvelles options graphiques haut de gamme pour Mac Pro

Cette semaine, Apple a sorti de nouveaux modules graphiques haut de gamme AMD Radeon Pro série W6000 pour le Mac Pro 2019. Les nouvelles options graphiques sont disponibles lors de la configuration d’un nouveau Mac Pro sur la boutique en ligne d’Apple, et les modules sont également vendus de manière autonome pour une installation dans un Mac Pro existant.



Apple a partagé des documents d’assistance décrivant les nombreuses configurations d’affichage différentes pouvant être utilisées avec les GPU et expliquant comment utiliser la technologie Infinity Fabric Link d’AMD pour des performances accrues et un transfert de données plus rapide entre les modules.

Apple Watches et Mac inédits répertoriés dans la base de données réglementaire

La saison d’automne approche à grands pas et, comme d’habitude, cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce que plusieurs nouveaux produits Apple soient lancés dans les mois à venir.



Au préalable, Apple a déposé une longue liste de modèles Mac et Apple Watch inédits dans la base de données réglementaire de la Commission économique eurasienne. Ces listes finiront probablement par être les modèles Apple Watch Series 7 et les nouveaux modèles Apple MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

Wi-Fi 6E expliqué : ce que cela pourrait signifier pour l’iPhone 13 et au-delà

Les rumeurs disent que les modèles d’iPhone 13 sont dotés du Wi-Fi 6E, et pour mieux comprendre ce que cela signifie, MacRumors s’est assis pour une interview exclusive avec Kevin Robinson, vice-président senior du marketing pour la Wi-Fi Alliance.



Au niveau de la surface, le Wi-Fi 6E offre les fonctionnalités et les capacités du Wi-Fi 6, notamment des performances supérieures, une latence plus faible et des débits de données plus rapides, étendus à la bande 6 GHz. Cependant, il y a beaucoup plus de nuances, donc l’interview vaut la peine d’être lue avant la sortie des modèles d’iPhone 13.

Prototype AirPower fonctionnel montré dans le clip vidéo

Une vidéo d’un prototype AirPower apparemment fonctionnel a été partagée sur Twitter par le collectionneur d’appareils Apple Giulio Zompetti, dans ce qui semble être un aperçu unique du chargeur insaisissable en action.



La vidéo montre une animation iOS à l’écran unique lorsque l’iPhone est placé sur le tapis de chargement ‌AirPower‌, ce qui n’a été vu que dans les premiers supports marketing d’Apple, ce qui en fait la première fois que cette animation est vue dans la nature. Un ‌iPhone‌ sur le chargeur ‌AirPower‌ aurait montré la charge de tous les appareils qui ont été placés sur le pad.

Le site Web d’Apple réintroduit l’onglet “Store” dédié

Ce qui est ancien est à nouveau nouveau ! Apple a réintroduit cette semaine une section “Store” en ligne dédiée sur son site Web, permettant aux clients de parcourir les produits dans un endroit centralisé. Apple avait supprimé la section en 2015, mais une augmentation des achats en ligne provoquée par une pandémie a probablement incité l’entreprise à revenir sur sa décision.



La page ressemble beaucoup à l’application Apple Store sur les appareils mobiles et contient également des informations sur les produits remis à neuf, les échanges et d’autres ressources d’achat utiles.

