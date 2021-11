À la une : nouvelle rumeur iMac Pro, Beats Fit Pro, nouvelles couleurs HomePod Mini et plus encore

Cette semaine a vu un bon mélange de nouvelles et de rumeurs Apple, y compris des lancements de produits avec le Beats Fit Pro et de nouvelles couleurs HomePod mini. Nous avons également entendu des rumeurs concernant la prochaine version du gros iMac d’Apple, qui pourrait voir le retour du nom « iMac Pro ».



Parmi les autres histoires populaires cette semaine, citons des dirigeants d’Apple expliquant pourquoi nous n’avons pas vu Face ID et les écrans tactiles arriver sur Mac, ainsi que des nouvelles selon lesquelles Apple a discrètement abandonné son iMac 21,5 pouces basé sur Intel, alors lisez la suite pour tous les détails sur ces histoires et plus encore!

Nouvel iMac Pro prévu pour 2022 avec puces M1 Pro/Max, écran 27 pouces avec ProMotion et plus

L’un des derniers Mac à processeur Intel vendu par Apple est l’iMac 27 pouces, mais comme prévu, des rumeurs suggèrent qu’une nouvelle version avec du silicium Apple est en préparation. Cette semaine, le leaker @dylandkt a partagé certaines spécifications et fonctionnalités présumées du nouvel « iMac Pro », y compris les mêmes puces M1 Pro et M1 Max que les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.



Le responsable des fuites a déclaré qu’Apple prévoyait de lancer le nouvel iMac au cours du premier semestre 2022, avec un prix commençant à plus de 2 000 $ aux États-Unis.

Débuts de Beats Fit Pro avec une concentration sur la forme physique, une annulation active du bruit et un prix de 200 $

Après avoir été divulgués dans la version bêta d’iOS 15.1 le mois dernier, les Beats Fit Pro ont maintenant été officiellement annoncés et nous avons partagé des impressions pratiques.



À notre avis, les Beats Fit Pro sont essentiellement des AirPods Pro axés sur le fitness, car ils partagent de nombreuses fonctionnalités telles que la suppression active du bruit, l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête et la puce H1 d’Apple. Les Beats Fit Pro sont également moins chers que les AirPods Pro, avec un prix fixé à 199,99 $.

Les nouvelles couleurs HomePod Mini sont désormais disponibles à la commande et à retirer dans l’Apple Store

HomePod mini est désormais disponible à la commande dans trois nouvelles couleurs, dont le jaune, l’orange et le bleu, aux États-Unis et dans six autres pays et régions. Le ramassage dans l’Apple Store est également une option dans certains pays.



Les nouvelles couleurs seront disponibles en Australie, en Autriche, en France, en Allemagne, en Inde, en Irlande, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Espagne et au Royaume-Uni plus tard ce mois-ci.

Les premières photos et vidéos du monde réel des nouvelles couleurs HomePod mini ont été partagées plus tôt cette semaine, offrant un examen plus approfondi.

Les dirigeants d’Apple résolvent le manque d’identification faciale et d’écrans tactiles sur les Mac

Alors que les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces ont une encoche en haut de l’écran, permettant des lunettes plus minces et une webcam 1080p améliorée, Face ID n’est toujours disponible sur aucun Mac.



Dans une interview avec Joanna Stern du Wall Street Journal, le vice-président directeur de l’ingénierie matérielle d’Apple, John Ternus, et le chef du marketing, Greg Joswiak, ont expliqué pourquoi Apple n’a pas encore ajouté Face ID ou un écran tactile au Mac.

Apple abandonne l’iMac 21,5 pouces à processeur Intel

Apple a discrètement abandonné l’iMac 21,5 pouces basé sur Intel, qui était resté disponible en tant que configuration bas de gamme adaptée aux établissements d’enseignement. Cela laisse aux clients le choix entre les modèles ‌iMac‌ 24 pouces et 27 pouces.



Une seule configuration ‌iMac‌ de 21,5 pouces faisait toujours partie de la gamme iMac à la suite de l’événement « Unleashed » d’Apple la semaine dernière, mais Apple a confirmé qu’elle était désormais abandonnée.

iPhone X modifié avec port USB-C répertorié sur eBay avec des enchères dépassant 100 000 $

Plus tôt cette semaine, l’étudiant en robotique Ken Pillonel a partagé une vidéo expliquant comment il a modifié un iPhone X avec un port USB-C fonctionnel.



Pillonel a également mis l’appareil aux enchères sur eBay, et les enchères dépassent déjà la barre des 100 000 $ vendredi après-midi. La liste décrit l’appareil comme « le premier iPhone USB-C au monde » et une « véritable pièce de collection pour tout fan d’Apple ».

