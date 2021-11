À la une : offres du Black Friday, Apple retarde les identifiants numériques, Tim Cook parle des réparations de bricolage, et plus encore

La saison des achats des Fêtes est maintenant à nos portes, les nouvelles de cette semaine étant dominées par les offres du Black Friday qui ont commencé à apparaître au début de la semaine et se poursuivront la semaine prochaine, alors assurez-vous de consulter notre couverture pour trouver les meilleurs prix sur l’équipement pour les fans d’Apple.



Le Black Friday n’était pas le seul sujet de discussion cette semaine, cependant, comme d’autres histoires populaires, dont Apple révélant qu’il avait repoussé le lancement des identifiants numériques dans l’application Wallet au début de 2022, les utilisateurs d’Android obtenant une mise à jour pour améliorer la gestion d’iMessage réactions, et Tim Cook discutant du programme de réparation en libre-service récemment annoncé par Apple. Lisez la suite pour plus de détails sur ces histoires et plus encore!

Meilleures offres du Black Friday sur Apple Watch, AirPods Pro, MacBook Pro et plus

Le Black Friday a officieusement lancé la saison des achats des Fêtes avec de nombreuses remises sur les produits Apple disponibles auprès de revendeurs comme Amazon et Target. Nous avons rassemblé des ventes remarquables sur les AirPods, AirPods Pro, iPad Pro, Apple Watch, Mac, cartes-cadeaux Apple, accessoires, etc. Pour des offres supplémentaires, assurez-vous de consulter notre résumé des offres du Black Friday.



Apple organise également son événement de magasinage annuel de quatre jours du Black Friday au Cyber ​​Monday aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, les clients pouvant recevoir une carte-cadeau Apple gratuite pour l’achat de produits sélectionnés jusqu’au 29 novembre.

Apple retarde la fonctionnalité iOS 15 pour ajouter votre permis de conduire à votre iPhone jusqu’au début de 2022

Apple a révélé qu’une prochaine fonctionnalité iOS 15 et watchOS 8 qui vous permettra d’ajouter votre permis de conduire ou votre identifiant d’État à votre iPhone et Apple Watch a été retardée jusqu’au début de 2022.



La fonctionnalité ne sera disponible aux États-Unis qu’au lancement, Apple ayant précédemment annoncé les premiers États qui prévoient de prendre en charge la fonctionnalité. Notre histoire couvre tout ce que nous savons sur la fonction d’identification numérique d’Apple jusqu’à présent.

Les réactions d’iMessage n’ennuieront plus les utilisateurs d’Android grâce au changement d’Emoji

Les utilisateurs d’Android pourront enfin voir les réactions d’iMessage comme un cœur ou un pouce levé correctement grâce à une récente modification de l’application Messages de Google qui affiche les réactions sous forme d’emoji.



Avant le changement, les réactions d’iMessage apparaissaient sous la forme d’un message texte ultérieur sur les appareils Android, tels que [Contact Name] « Aimé » [Text of the Original Message], ce qui était à la fois déroutant et répétitif.

Tim Cook discute du nouveau programme de réparation à faire soi-même d’Apple et plus encore

Apple a récemment annoncé un nouveau programme de réparation en libre-service qui permettra aux clients d’accéder aux pièces, outils et manuels d’origine Apple pour effectuer leurs propres réparations sur certains appareils, à commencer par les modèles iPhone 12 et iPhone 13 au début de l’année prochaine.



Le programme de réparation en libre-service d’Apple comprendra des manuels de réparation sur le site Web d’assistance d’Apple et un magasin en ligne de pièces et d’outils pour les clients qui sera exploité par un tiers.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a partagé ses réflexions sur le programme de réparation en libre-service dans une interview avec Rich DeMuro de KTLA.

Les utilisateurs de Spotify deviennent impatients et annulent leurs abonnements en raison du manque de support natif HomePod

Les utilisateurs de Spotify sont de plus en plus impatients avec le service de musique en streaming en raison de son manque de prise en charge native de HomePod, poussant plusieurs clients sur le point d’annuler complètement leurs abonnements et de passer à des plates-formes alternatives, telles que Apple Music.



Apple a autorisé les services de musique en streaming tiers à prendre en charge nativement le HomePod depuis 2020, mais Spotify n’a pas encore activé la fonctionnalité, qui permettrait aux utilisateurs d’utiliser Siri pour lire le contenu Spotify à partir de leur ‌HomePod‌ sans ouvrir l’application.

Apple poursuit le groupe NSO pour un logiciel espion parrainé par l’État ciblant les utilisateurs d’iOS

Apple a déposé cette semaine une action en justice contre NSO Group pour « le tenir responsable » des logiciels espions parrainés par l’État ciblant les utilisateurs d’Apple. Apple a déclaré qu’il versait également 10 millions de dollars à des organisations poursuivant la recherche et le plaidoyer en matière de cybersurveillance.



Apple a déclaré qu’il informait le « petit nombre d’utilisateurs » dans le monde qu’il a découvert qu’il pourrait avoir été ciblé. Apple a partagé un document d’assistance décrivant comment il notifiera ces utilisateurs « conformément aux meilleures pratiques de l’industrie ».

