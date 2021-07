À la une : pratique avec la batterie MagSafe, l’écran permanent de l’iPhone 13 ?

Le nouveau pack de batterie MagSafe d’Apple est maintenant disponible, et nous nous sommes penchés cette semaine sur les premières impressions du nouvel accessoire afin d’optimiser la durée de vie de la batterie de la gamme iPhone 12 d’Apple.

Cette semaine a également vu un certain nombre de rumeurs concernant les prochains modèles de MacBook Pro redessinés, la gamme iPhone 13, l’iPad mini de nouvelle génération, un nouvel iPhone SE et les AirPod de troisième génération. Lisez la suite ci-dessous et regardez notre vidéo ci-dessus pour plus de détails sur ces histoires et plus encore !

Pratique avec la batterie MagSafe d’Apple

Apple a récemment publié une nouvelle batterie MagSafe qui se fixe magnétiquement à l’arrière de l’iPhone 12 mini, de l’iPhone 12, de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max, offrant des heures d’autonomie supplémentaires lors de vos déplacements. Dans l’une de nos dernières vidéos YouTube, nous avons utilisé la batterie MagSafe pour voir si elle vaut son prix de 99 $.



La batterie MagSafe peut être commandée sur la boutique en ligne d’Apple et sa livraison est actuellement estimée fin juillet. Elle est également disponible pour le ramassage Apple Store le jour même dans certains endroits.

Les MacBook Pro redessinés devraient être lancés entre septembre et novembre

Cela fait un moment que nous entendons dire qu’Apple travaille sur des modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces redessinés avec une version plus rapide de la puce M1, et cette semaine, il a été annoncé que les ordinateurs portables sortiraient à un moment donné entre septembre et novembre.



Apple avait apparemment prévu de lancer les nouveaux modèles de MacBook Pro plus tôt cette année, mais des complications persistantes avec la production d’écrans mini-LED ont retardé leur lancement.

L’iPhone 13 peut comporter un affichage permanent semblable à celui d’une montre Apple

Dans la dernière édition de son bulletin d’information “Power On”, Mark Gurman de Bloomberg a affirmé que les modèles d’iPhone 13 auraient potentiellement un mode d’affichage permanent de type Apple Watch où l’horloge et d’autres indicateurs d’état sont visibles en permanence.



Un affichage permanent serait le résultat de l’adoption par les modèles d’iPhone 13 de la technologie d’affichage LTPO basse consommation, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz plus élevé est également attendu sur les modèles Pro.

L’iPad Mini 6 serait doté d’une puce A15, d’un connecteur intelligent et plus encore

Plus de détails ont émergé sur ce que nous pouvons attendre du prochain iPad mini cette semaine, notamment qu’il sera apparemment alimenté par la même puce A15 que celle attendue pour l’iPhone 13. L’appareil peut également bénéficier d’un Smart Connector pour connecter des claviers compatibles.



Alors qu’une rumeur récente affirmait que le prochain iPad mini serait équipé d’un écran mini-LED comme sur l’iPad Pro pour une luminosité plus élevée et un contraste amélioré, l’analyste d’affichage Ross Young dit que ce ne sera pas le cas.

L’iPhone SE 2022 devrait comporter une puce A15, une 5G et un écran de 4,7 pouces

Les rumeurs se multiplient à propos du prochain iPhone SE, qui, selon les rumeurs, ressemblerait au modèle actuel, mais présenterait des améliorations notables, notamment une puce A15 plus rapide et une prise en charge 5G. L’appareil devrait être lancé au cours du premier semestre 2022.



L’iPhone SE est l’iPhone le moins cher vendu par Apple, à partir de 399 $ avec 64 Go de stockage.

La production de masse d’AirPods 3 devrait démarrer en août

Si les dernières indications de la chaîne d’approvisionnement sont exactes, de nouveaux AirPod pourraient enfin être à l’horizon, avec une production en série des écouteurs sans fil qui devrait commencer en août et un lancement potentiellement en parallèle de la gamme iPhone 13 en septembre.



Selon les rumeurs, les ‌AirPods‌ de troisième génération adopteraient un design similaire à celui des AirPods Pro actuels, avec des tiges plus courtes et des embouts en silicone. Cependant, il leur manquerait probablement certaines des fonctionnalités AirPods Pro les plus avancées.

