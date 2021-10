À la une : précommandes d’Apple Watch, événement Apple d’octobre ?, Souvenir de Steve Jobs, etc.

La première semaine complète d’octobre a été chargée pour l’actualité Apple, notamment le lancement des précommandes pour l’Apple Watch Series 7, le 10e anniversaire de la mort de Steve Jobs et les spéculations sur un autre événement Apple plus tard dans le mois.



Apple a également continué à déployer de nouvelles fonctionnalités pendant le cycle bêta d’iOS 15.1 et a ajouté de nouvelles fonctionnalités à plusieurs modèles d’AirPod, tandis que nous avons partagé 50 de nos trucs et astuces préférés dans iOS 15, alors lisez la suite pour tous les détails !

Apple Watch Series 7 maintenant disponible en précommande

Apple nous a un peu surpris cette semaine en annonçant quelques jours à l’avance que l’Apple Watch Series 7 serait disponible en précommande le vendredi 8 octobre avant un lancement le vendredi 15 octobre.



Les précommandes sont maintenant en cours, bien que les estimations d’expédition pour de nombreux modèles aient rapidement glissé, suggérant que les approvisionnements sont en effet serrés comme cela avait été dit en raison de difficultés de fabrication.

Apple commémore le 10e anniversaire du décès de Steve Jobs

Cette semaine marquait le 10e anniversaire du décès du cofondateur d’Apple, Steve Jobs. Apple a célébré sa vie avec un hommage d’une page entière sur son site Web, comprenant une vidéo intitulée « Celebrating Steve » et une déclaration de sa famille. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a réfléchi à Jobs dans une note aux employés, et l’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, a écrit un souvenir touchant.



Nous avons également entendu des histoires intéressantes de Steve Jobs cette semaine, notamment qu’il a une fois jeté l’iPhone d’origine dans une pièce pour impressionner les journalistes, et qu’il a proposé de licencier Mac OS classique à Dell dans les années 1990.

Quand l’événement Apple d’octobre pourrait-il avoir lieu?

Il est probable qu’il y aura au moins un autre événement Apple cette année, car des rumeurs suggèrent que les modèles redessinés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec une itération plus rapide de la puce M1 sont sur le point de lancer.



Il semble de plus en plus probable que l’événement se tiendra fin octobre, ou peut-être en novembre, et nous avons rassemblé quelques autres choses qu’Apple pourrait annoncer en plus des nouveaux modèles de MacBook Pro.

Fonctionnalités, astuces et astuces d’iOS 15 que vous ne connaissez probablement pas

Quelques semaines se sont écoulées depuis qu’Apple a publié iOS 15, et nous avons dressé une liste de 50 fonctionnalités, conseils et astuces que vous ne connaissiez peut-être pas, avec une vidéo fournissant des démonstrations pratiques.



La liste comprend des fonctionnalités clés d’iOS 15 et d’iPadOS 15, en plus de modifications plus petites qui visent à rendre le temps que vous passez à utiliser votre ‌iPhone‌ et votre iPad plus efficace, plus fonctionnel et plus agréable.

Tout ce qui est nouveau dans iOS 15.1 bêta 3

Apple a lancé cette semaine la troisième version bêta d’iOS 15.1 aux développeurs à des fins de test, et comme d’habitude, nous avons découvert de nouvelles fonctionnalités et modifications.



Nous avons rassemblé toutes les nouveautés d’iOS 15.1 bêta 3, y compris l’enregistrement vidéo ProRes dans l’application Appareil photo native et un nouvel interrupteur à bascule Auto Macro dans l’application Paramètres qui peut être désactivé pour empêcher le passage automatique à l’objectif Ultra Wide pour capturer la macro photos et vidéos.

Apple met à jour le micrologiciel des AirPods 2, AirPods Pro et AirPods Max

Apple a publié cette semaine une nouvelle version de firmware 4A400 pour les AirPods de deuxième génération, les AirPods Pro et les AirPods Max.



Le nouveau micrologiciel permet l’intégration réseau Find My pour les AirPods Pro et AirPods Max. Sur les AirPods Pro, la mise à jour active également une nouvelle fonctionnalité Conversation Boost pour les conversations en face à face. Nous avons partagé des étapes sur la façon d’activer Conversation Boost dans notre histoire.

